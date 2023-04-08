Страна с самым большим количеством часовых поясов

Но вернёмся к Франции. Как же всё-таки получилось, что у этой европейской страны целых 12 часовых поясов? Все дело в том, что границы часовых поясов проходят не только по меридианам, но и по государственным административным границам. По территории каждой страны может проходить один часовой пояс, например, как в Белоруссии или Египте, два - как в Казахстане, на Украине, три - как в Индонезии и так далее.