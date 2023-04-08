Страна с самым большим количеством часовых поясов

И вы наверняка думаете, что речь пойдет о России. Что ж, и да, и нет. На самом деле, Россия является лишь второй страной по количеству часовых поясов - в нашей стране их 11. Кстати, столько же и в США. Далее идут Австралия - там 9 часовых поясов, Великобритания - 8 и Канада с 6-ю часовыми поясами.
Ну а лидером этого любопытного рейтинга является...барабанная дробь... Франция! В этой стране аж 12 часовых поясов. И тут нужно сделать небольшое уточнение: континентальная Франция находится в пределах одного часового пояса, с этим всё в порядке.
Однако в совокупности со всеми заморскими департаментами и регионами эта страна вмещает в себя 12 часовых поясов.
Но перед тем как перейти к более подробному рассказу о Франции, давайте чуть подробнее поговорим о том, что же это вообще за явление такое - часовой пояс?
Ещё в 19 веке Международный астрономический конгресс ввел такое понятие, как часовой пояс. Ученые условно разделили поверхность нашей планеты на 24 часовых пояса - именно такое количество оборотов совершает Земля вокруг своей оси. Время в каждом поясе отличалось от соседнего всего лишь на час.
В 20 веке точкой отсчёта времени стал нулевой меридиан, находившийся примерно в 102 км от Гринвичского меридиана, который использовался при расчетах с 1884 года. При движении от Гринвичского меридиана на восток время увеличивалось (до UTC +14), а при движении на запад - уменьшалось (до UTC -12).
Так, к примеру, если в Лондоне, расположенном на нулевом меридиане, часы показывали 17.00 (UTC 0), то чуть западнее, скажем, в Кабо-Верде, все те же часы показывали 16.00 (UTC -1). Если сдвинуться на восток, в Париже будет 18.00 (UTC+1), а в Москве - 20.00 (UTC+3).
И вам, наверное, любопытно, что это за непонятная аббревиатура UTC и что она означает? Сейчас все расскажу. Итак, UTC - всемирное координированное время, так называемый, мировой стандарт, по которому регулируется время. UTC не имеет какой-то конкретной расшифровки, а появилась она в 1970 году, когда внезапно возникла необходимость в создании универсального сокращения. Существовавшие тогда английское CUT (Coordinated Universal Time) или французское TUC (Temps Universel Coordonnе) не нравились Международному союзу электросвязи. Поэтому был предложен вариант UTС.
Также отмечу, что по закону «Об исчислении времени», в России также существует своя собственная национальная шкала времени - МСК, (MSК) или, проще говоря, московское время. Оно выполняет функцию исходной точки при исчислении местного времени в часовых зонах.
Но вернёмся к Франции. Как же всё-таки получилось, что у этой европейской страны целых 12 часовых поясов? Все дело в том, что границы часовых поясов проходят не только по меридианам, но и по государственным административным границам. По территории каждой страны может проходить один часовой пояс, например, как в Белоруссии или Египте, два - как в Казахстане, на Украине, три - как в Индонезии и так далее.
В континентальной Франции тоже только один часовой пояс, однако, не стоит забывать, что в состав Французской Республики входит пять заморских департаментов - Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон, Майотта;
Пять заморских территорий: Французская Полинезия, острова Уоллис и Футуна, Сен-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, а также три территории, имеющие особый статус - Новая Каледония, Клипертон, Французские Южные и Антарктические территории.
Эта "Франция" состоит преимущественно из островов, которые, собственно, и расположены в 12 часовых поясах. Самая западная точка - Французская Полинезия (UTC -10), а самая восточная - острова Уоллис и Футуна (UTC +12). Вот такие дела!
Но и это ещё не всё. Сами французы уверены, что их страна живёт не по 12, а по 13 часовым поясам! Откуда взялся 13-ый? 13-й часовой пояс (UTC +10), по мнению некоторого числа французских граждан, расположен на Земле Адели, включенной Францией в состав ее Южных и Антарктических территорий. Этот совсем небольшой участок Антарктиды был открыт французской экспедицией Жюля Дюмон д'Юрвиля в 1840 году.
Да и назван он был в честь жены первооткрывателя. Логично предположить, что Франция считает эту землю своей... в отличие от мирового сообщества. По сей день все претензии по поводу Земли Адели "заморожены", а территория Антарктики, где она, собственно, и расположена, признана нейтральной и предназначенной исключительно для исследовательской деятельности.
Источник:
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Вот здесь можно поподробнее?