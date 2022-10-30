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Почему в мире существуют 4 страны с названием «Гвинея»?

Почему в мире существуют 4 страны с названием «Гвинея»?

Автор:
30 октября 2022 09:52
Сообщество : Путешествия
Метки: Гвинея   в мире   путешествие   страна   факты   фото   
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Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Папуа-Новая Гвинея: более 500 лет эти 4 не похожие друг на друга страны носят практически одинаковые названия. При этом одна из них не связана с остальными ни географически, ни культурно.

Как появился общий топоним, и что представляют собой эти страны?


Берберское наследие

Точного ответа, как появилось слово «Гвинея», не существует. По наиболее популярной в лингвистике теории, термин является искаженным берберским словом «немые» (iguawen) – люди, не говорившие на берберских языках (сами берберы живут в Западной и Северной Африке)

Понятие относилось к обширной территории, расположенной вдоль побережья Атлантического океана. Фактически, у каждой европейской страны была своя колония с названием «Гвинея». Подобным образом получил название Гвинейский залив, раскинувшийся от мыса Пальмас на северо-западе до мыса Лопес на юго-востоке Африки.

Соответственно, Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея позаимствовали государственное название от местности, в которой расположены.

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Интереснее история с Папуа – страной, которая не связана ни с Африкой, ни с африканцами. В 1545 году испанский мореплаватель Иньиго Ортис де Ретес доплыл до земель папуасов в Тихом океане и усмотрел сходство местных аборигенов с чернокожими жителями Гвинеи. По другой версии, о Гвинее ему напомнили очертания островных берегов.

Как бы то ни было, лёгким росчерком пера Иньиго нанес остров на карту под именем Новая Гвинея. Похожие истории случались повсеместно. Так, Новая Зеландия в XVII веке получила название от одноимённой провинции в Нидерландах, Нью-Йорк – от английского города, Новая Каледония – от Шотландии.

Остров при этом был разделён между европейцами: к XIX веку западная часть принадлежала Нидерландам, северная – Германии, южная – Великобритании. После Первой Мировой войны британцы забрали колонию у немцев и позднее объединили обе территории. В 1975 году страна официально получила независимость под названием «Папуа-Новая Гвинея».

Такие разные и такие одинаковые

Все 4 страны обладают богатыми месторождениями углеводородов и минералов, но при этом являются бедными слаборазвитыми государствами.

Республика Гвинея была французской колонией, Гвинея-Бисау – португальской, Экваториальная Гвинея – испанской. Новая Гвинея успела побывать владением Англии, Нидерландов, Австралии и Германии.

Из четырёх стран самая успешная – Экваториальная Гвинея. Это наиболее успешная держава на западном побережье с ВВП на душу населения в 3-5 раз выше, чем у соседей. Долгое время она удерживала лидерство в экономическом росте на континенте.

Однако благополучие не отражается на населении. Бывшая испанская колония находится в топе лидеров по разрыву доходов между бедными и богатыми. Для сравнения, за чертой бедности здесь живут 3/4 населения.

Кроме того, страна сидит на «нефтяной игле»: 95% экспорта составляет сырая нефть. После падения цен на энергоносители в 2014 году экономика страны ежегодно падает.

В другой ситуации находится Новая Гвинея. Здесь природные ресурсы просто не разрабатываются. Сложность заключается в особенностях местного рельефа и высокой стоимости создания инфраструктуры. Существует Папуа за счет сельского хозяйства и материальной помощи от Австралии.

Гвинея и Гвинея-Бисау особыми заслугами не отмечены и похожи на остальные африканские страны. Здесь типичны коррупция, нищета, военные перевороты, а также «делёж» и без того бедной страны.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гвинея   в мире   путешествие   страна   факты   фото   
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Corvus Corax 38 минут назад
"Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Папуа-Новая Гвинея: более 500 лет эти 4 не похожие друг на друга страны носят практически одинаковые названия. При этом одна из них не связана с остальными ни географически, ни культурно."

Общая граница между Гвинеей и Гвинеей-Бисау - это ж ни разу не география, правда? Никакой связи же...
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