Почему в мире существуют 4 страны с названием «Гвинея»?

Как появился общий топоним, и что представляют собой эти страны?

Берберское наследие

Точного ответа, как появилось слово «Гвинея», не существует. По наиболее популярной в лингвистике теории, термин является искаженным берберским словом «немые» (iguawen) – люди, не говорившие на берберских языках (сами берберы живут в Западной и Северной Африке)

Понятие относилось к обширной территории, расположенной вдоль побережья Атлантического океана. Фактически, у каждой европейской страны была своя колония с названием «Гвинея». Подобным образом получил название Гвинейский залив, раскинувшийся от мыса Пальмас на северо-западе до мыса Лопес на юго-востоке Африки.

Соответственно, Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея позаимствовали государственное название от местности, в которой расположены.