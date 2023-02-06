Дворец Тайхэ: как выглядит тайваньская Пизанская башня

В августе 2009 года на Юго-Восточную Азию обрушился тайфун «Моракот», вызвавший сильнейшие разрушения. Тайвань оказался в его эпицентре: тайфун принес с собой проливные дожди, из-за которых образовались селевые потоки, участились оползни и наводнения.
Но последствия «Моракота» были не только в разрухе, неожиданно он стал главным виновником появления новой достопримечательности — тайваньской Пизанской башни.
В маленькой деревушке Тайхэ¸ расположенной в глуши, был храм Тайхэ Чжэньсин (Taihe Zhenxing Palace). Он был примерно таким же, как и десятки других небольших храмов, расположенных в городках Тайваня. Но из-за «Моракота» здание сдвинулось примерно на 100 метров от своего изначального местоположения и наклонилось в сторону. Храм решили не сносить, оставив его в таком необычном положении.
Возможно, деревушка Тайхэ так бы и осталась безызвестной, если бы не развитие соцсетей. Теперь к храму съезжаются путешественники, чтобы увидеть своими глазами необычную достопримечательность. Все ради классных фотографий: Тайхэ Чжэньсин — идеальное место, чтобы сделать снимки в духе Майкла Джексона.
Для этого не потребуется особых усилий и подготовки, нужно всего лишь наклонить телефон. Возможно, вскоре возле храма будут не только снимки в стиле поп-звезды, а что-нибудь вроде фото, которые делают рядом с Пизанской башней.
Храм в Тайхэ уже приобрел славу итальянской достопримечательности, по крайней мере среди местных жителей: в СМИ Тайхэ Чжэньсин давно называют тайваньской Пизанской башней. Такую необычную память оставил после себя тайфун «Моракот».
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