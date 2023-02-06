FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2474 поста • 511 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Дворец Тайхэ: как выглядит тайваньская Пизанская башня

Дворец Тайхэ: как выглядит тайваньская Пизанская башня

Автор:
06 февраля 2023 10:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Дворец Тайхэ   в мире   путешествие   тайваньская Пизанская башня   удивительно   факты   фото   
289
4

В августе 2009 года на Юго-Восточную Азию обрушился тайфун «Моракот», вызвавший сильнейшие разрушения. Тайвань оказался в его эпицентре: тайфун принес с собой проливные дожди, из-за которых образовались селевые потоки, участились оползни и наводнения.

Но последствия «Моракота» были не только в разрухе, неожиданно он стал главным виновником появления новой достопримечательности — тайваньской Пизанской башни.

×
×

В маленькой деревушке Тайхэ¸ расположенной в глуши, был храм Тайхэ Чжэньсин (Taihe Zhenxing Palace). Он был примерно таким же, как и десятки других небольших храмов, расположенных в городках Тайваня. Но из-за «Моракота» здание сдвинулось примерно на 100 метров от своего изначального местоположения и наклонилось в сторону. Храм решили не сносить, оставив его в таком необычном положении.

Возможно, деревушка Тайхэ так бы и осталась безызвестной, если бы не развитие соцсетей. Теперь к храму съезжаются путешественники, чтобы увидеть своими глазами необычную достопримечательность. Все ради классных фотографий: Тайхэ Чжэньсин — идеальное место, чтобы сделать снимки в духе Майкла Джексона.

Для этого не потребуется особых усилий и подготовки, нужно всего лишь наклонить телефон. Возможно, вскоре возле храма будут не только снимки в стиле поп-звезды, а что-нибудь вроде фото, которые делают рядом с Пизанской башней.

Храм в Тайхэ уже приобрел славу итальянской достопримечательности, по крайней мере среди местных жителей: в СМИ Тайхэ Чжэньсин давно называют тайваньской Пизанской башней. Такую необычную память оставил после себя тайфун «Моракот».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Дворец Тайхэ   в мире   путешествие   тайваньская Пизанская башня   удивительно   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1148370



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Февральская подборка лингвошуток и каламубров
Февральская подборка лингвошуток и каламубров
Набирающие популярность в сообществах
Microsoft вставила в Windows 10 рекламу на весь экран. Чтобы ее закрыть, нужно иметь терпение
Microsoft вставила в Windows 10 рекламу на весь экран. Чтобы ее закрыть, нужно иметь...
Поднимаем штангу: веселые международные карикатуры из прошлого века
Поднимаем штангу: веселые международные карикатуры из прошлого века
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почерк пятиклассника

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#страна#Приколы#удивительно#дети#Россия
#люди#Юмор#СССР#картинки#животные#Прикол#Китай#Интересные
#история#Фотографии#факты#США#забавно#подборка#шоу бизнес
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Карстовые воронки в Гватемале: как город миллионник оказался над бездонной пропастью? Карстовые воронки в Гватемале: как город миллионник оказался над бездонной пропастью? Стирая границы: впечатляющие мосты между странами Стирая границы: впечатляющие мосты между странами Единственная советская туристическая подводная лодка Единственная советская туристическая подводная лодка Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений Стирка по воскресеньям и ни одного «Макдака» на всю страну: 12 фактов о жизни в Черногории Стирка по воскресеньям и ни одного «Макдака» на всю страну: 12 фактов о жизни в Черногории

На что жалуетесь?

Вернуться