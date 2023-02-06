Дворец Тайхэ: как выглядит тайваньская Пизанская башня

В маленькой деревушке Тайхэ¸ расположенной в глуши, был храм Тайхэ Чжэньсин (Taihe Zhenxing Palace). Он был примерно таким же, как и десятки других небольших храмов, расположенных в городках Тайваня. Но из-за «Моракота» здание сдвинулось примерно на 100 метров от своего изначального местоположения и наклонилось в сторону. Храм решили не сносить, оставив его в таком необычном положении.

Возможно, деревушка Тайхэ так бы и осталась безызвестной, если бы не развитие соцсетей. Теперь к храму съезжаются путешественники, чтобы увидеть своими глазами необычную достопримечательность. Все ради классных фотографий: Тайхэ Чжэньсин — идеальное место, чтобы сделать снимки в духе Майкла Джексона.