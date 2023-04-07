Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал на Землю фотографию Урана

Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает свою работу по съемке не только далеких звезд, но и планет Солнечной системы. После Юпитера и Нептуна телескоп сфотографировал Уран — седьмую планету от Солнца. На снимке хорошо видны 11 из 13 окружающих планету колец, а на второй фотографии «Уэбба» вместе с Ураном запечатлены и шесть ярчайших из 27 известных спутников планеты.





Использование камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), установленной на телескопе, позволило получить яркий снимок, на котором видны некоторые интересные детали атмосферы Урана. Большая светло-серая область в правой части представляет собой так называемую «полярную шапку», возникающую, когда полюса Урана освещаются Солнцем, и исчезающую с приходом осени. Ученые рассчитывают, что снимки «Уэбба» помогут объяснить природу этого явления. Два небольших ярких пятна на краю полярной шапки и слева от нее — это облака, образующиеся, как считается, в зонах штормовой активности.



