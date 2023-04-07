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Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал на Землю фотографию Урана

Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал на Землю фотографию Урана

Автор:
07 апреля 2023 08:36
Сообщество : Космос
Метки: Нептун   космический телескоп   космос   планеты   телескоп Джеймса Уэбба   уран   юпитер   
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В кадре: седьмая планета от Солнца

Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает свою работу по съемке не только далеких звезд, но и планет Солнечной системы. После Юпитера и Нептуна телескоп сфотографировал Уран — седьмую планету от Солнца. На снимке хорошо видны 11 из 13 окружающих планету колец, а на второй фотографии «Уэбба» вместе с Ураном запечатлены и шесть ярчайших из 27 известных спутников планеты.


Использование камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), установленной на телескопе, позволило получить яркий снимок, на котором видны некоторые интересные детали атмосферы Урана. Большая светло-серая область в правой части представляет собой так называемую «полярную шапку», возникающую, когда полюса Урана освещаются Солнцем, и исчезающую с приходом осени. Ученые рассчитывают, что снимки «Уэбба» помогут объяснить природу этого явления. Два небольших ярких пятна на краю полярной шапки и слева от нее — это облака, образующиеся, как считается, в зонах штормовой активности.


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Ранее получили снимки и других планет

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Метки: Нептун   космический телескоп   космос   планеты   телескоп Джеймса Уэбба   уран   юпитер   
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8  комментариев
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11k
Евгений 3 часа назад
Су-у-ка!!! Ты сломал мой мозг! Где фотографии Урана?
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22k
Владимир Полчаса назад
ваааааааааауу
круть глаз не оторвать, красота.
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29k
Ego sum qui sum Час назад
Первая фотка хороша
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201
Feud 2 часа назад
Сколько себя помню фотографии Юпитера с его пятном неизменны.
Вот это я понимаю вечный шторм..
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103k
parallax 3 часа назад
Снимков Земли нет. Абидна.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
10966



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