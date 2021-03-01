Интересные фотографии Солнца, сделанные с разных планет

2304
9
Итак, люди уже собрались колонизировать Солнечную систему. Но давайте посмотрим изображения того, как выглядит Солнце с других планет.
В этой подборке помимо настоящих снимков Солнца, сделанных за пределами Земли, будут и реалистичных иллюстраций художников.
Вокруг Солнца вращаются не только планеты со спутниками, но и другие небесные тела (астероиды, кометы, космическая пыль, метеороиды). Интересно бы было вам лицезреть звезду из этих удивительных мест?
Вокруг Солнца вращаются не только планеты со спутниками, но и другие небесные тела (астероиды, кометы, космическая пыль, метеороиды). Интересно бы было вам лицезреть звезду из этих удивительных мест?
×
Облака из серной кислоты мешают увидеть Солнце на Венере. Фото межпланетной станции "Магеллан":
Фотографии Солнца с Сатурна нет, но художник-иллюстратор Рон Миллер предположил, что оно выглядит именно так:
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
За неделю пребывания на Красной планете ровер Perseverance отправил на Землю почти 6 тысяч снимков. Из некоторых специалисты собрали огромную картину марсианского пейзажа.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли
- Всё что вы должны знать o Mepкуpии
- Технологии, которые сделают другие планеты пригодными для жизни
- 10 интересных фактов о планете Нептун
- Ученые НАСА показали снимки самого большого каньона Солнечной системы
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...
Думаете, у этого человека есть эрудиция и критическое мышление?