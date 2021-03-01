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Интересные фотографии Солнца, сделанные с разных планет

Интересные фотографии Солнца, сделанные с разных планет (9 фото)

Автор:
01 марта 2021 15:42
Сообщество : Космос
Метки: Нептун   венера   космос   марс   меркурий   планеты   солнце   уран   
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9
Итак, люди уже собрались колонизировать Солнечную систему. Но давайте посмотрим изображения того, как выглядит Солнце с других планет.
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Метки: Нептун   венера   космос   марс   меркурий   планеты   солнце   уран   
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14  комментариев
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9k
котегRUS 2 часа назад
а это вид на Солнце из окна детского сада

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576
עשתרות‏‎‎‎ Минуту назад
Достаточно знать ,что межпланетная станция НАСА "Магеллан" не имел фотокамер ,а занимался картографией Венеры с помощью радиолокатора - что бы не читать и не воспринимать в серьёз чьи-то фантазии...
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26k
Ozonx Ozonx Полчаса назад
Прям фото
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7k
Bubba_Wash Час назад
Это шутка такая?!
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3k
Sam Backet Час назад
Единственная фотография тут, это Марс. Остальное - фантазии художников.
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19k
SerGProS 2 часа назад
У кого-то есть более точное "фото" вида с Венеры

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2k
Агасфер SerGProS 2 часа назад
Солнце, правда, село уже
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3k
Igor Pan Агасфер 41 минуту назад
За Марсом тоже село
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2k
Агасфер Igor Pan Полчаса назад
А на Уране еще светится ;-)
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8k
Владимир 3 часа назад
Здесь все, кроме фото с Марса - фантазия художника.
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13k
Роман Владимир 2 часа назад
Так автор Ирина Николаевна из 3 подъезда.
Думаете, у этого человека есть эрудиция и критическое мышление?
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228
Timur Роман 2 часа назад
Это не человек, это кот или кошка.
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162
olegga Владимир Час назад
Фото с марса такая же фантазия.
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8k
Владимир olegga Час назад
https://www.jpl.nasa.gov/images/sunset-in-mars-gale-craterhttps://www.jpl.nasa.gov/images/sunset-in-mars-gale-crater
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