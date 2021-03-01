Интересные фотографии Солнца, сделанные с разных планет

В этой подборке помимо настоящих снимков Солнца, сделанных за пределами Земли, будут и реалистичных иллюстраций художников.



Вокруг Солнца вращаются не только планеты со спутниками, но и другие небесные тела (астероиды, кометы, космическая пыль, метеороиды). Интересно бы было вам лицезреть звезду из этих удивительных мест?