NASA опубликовало странный звук со спутника Юпитера

Звук записал прибор Juno's Waves, который регистрирует электрические и магнитные радиоволны, создаваемые в магнитосфере Юпитера. Он получился странным и даже жутковатым - но ученые объяснили, что если вдруг вы окажетесь на Ганимеде, таких звуков не услышите. Они специально редактируют полученные звуки так, чтобы их вообще можно было слышать.