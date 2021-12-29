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NASA опубликовало странный звук со спутника Юпитера

NASA опубликовало странный звук со спутника Юпитера (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 14:48
Сообщество : Наука
Метки: NASA   Ганимед   видео   космос   планеты   ученые   фото   юпитер   
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Мы живем в эпоху, когда можем видеть и слышать, что происходит на разных планетах. Недавно космический зонд под названием Juno, отправленный NASA, записал странные и жутковатые звуки, проходя мимо спутника Юпитера - Ганимеда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   Ганимед   видео   космос   планеты   ученые   фото   юпитер   
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23k
Сибиряк 2 часа назад
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5k
au3 17 минут назад
Записали электрические и магнитные радиоволны, хз как подредактировали и объявили звуком. Лучше бы пальцы в розетку совали и снимали - интереснее
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249
Трям Полчаса назад
Это ж просто новый хит Бузовой!
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9k
Lynx Полчаса назад
WebSDR
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1k
ejen Полчаса назад
а разве в вакууме звук слышен?
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
Illuminat 2 часа назад
Запишите на кассету и попробуйте в Спектрум загрузить. Может там письмо...
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39k
Сергей 2 часа назад
Интерференция.
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3k
Нечаинка 2 часа назад
О, у меня в морозы на скотном дворе так же ветер завывает и дерево звенит.
Короче, ветер+погрешности звукопередачи= новая мистификация.
Любит НАСА жути понагонять.
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mercure

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