NASA опубликовало странный звук со спутника Юпитера

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Мы живем в эпоху, когда можем видеть и слышать, что происходит на разных планетах. Недавно космический зонд под названием Juno, отправленный NASA, записал странные и жутковатые звуки, проходя мимо спутника Юпитера - Ганимеда.
В настоящее время космический зонд под названием Juno, отправленный NASA, исследует Юпитер. Полученные о планете данные зонд отправляет на Землю, и агентство публикует их для всеобщего ознакомления. Недавно появилось новое аудио с спутника Юпитера - Ганимеда. Это один из галилеевых спутников Юпитера и крупнейший спутник в Солнечной системе диаметром 5268 километров.
Снимок Ганимеда
Звук записал прибор Juno's Waves, который регистрирует электрические и магнитные радиоволны, создаваемые в магнитосфере Юпитера. Он получился странным и даже жутковатым - но ученые объяснили, что если вдруг вы окажетесь на Ганимеде, таких звуков не услышите. Они специально редактируют полученные звуки так, чтобы их вообще можно было слышать.
Снимок штормовых облаков на Юпитере
“Если вы внимательно прислушаетесь, вы сможете услышать резкое изменение на более высокие частоты примерно в середине записи - на самом деле это представляет собой вход в другую область магнитосферы Ганимеда," - рассказал исследователь Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.
Сравнение вихрей в океане и штормовых облаков Юпитера
Во время брифинга 17 декабря НАСА также опубликовало новые изображения поверхности Юпитера и Ганимеда (фото выше). Еще одно интересное событие - сравнение штормов Юпитера с цветением фитопланктона в Норвежском море и океанскими вихрями. Его провела Лия Сигельман, океанограф и аспирант Института океанографии Калифорнийского университета. Она заметила, что циклоны на полюсе Юпитера очень похожи на океанские вихри.
Это - всего лишь малая часть данных о Юпитере, которые ученые продолжают изучать. По словам исследователей, изучение Юпитера и его спутников поможет объяснить многие процессы, и в конечном итоге больше узнать о том, что происходит и на нашей планете.
Запись звуков с Ганимеда
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Короче, ветер+погрешности звукопередачи= новая мистификация.
Любит НАСА жути понагонять.