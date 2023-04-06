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Полумифический персонаж, вдохновивший Беляева на создание человека-амфибии

Полумифический персонаж, вдохновивший Беляева на создание человека-амфибии

Автор:
06 апреля 2023 16:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Александр Беляев   Бенито Херонимо Фейхоо   Льерганес   Франциско де ла Вега Касар   амфибия   история   ихтиандр   легенда   роман   человек-рыба   
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Небольшой испанский городок, набережная реки Мьеры. И на ней навечно застыл опустивший ноги в воду человек, внимательно вглядывающийся в недоступные для иных дали. Хотя, если присмотреться и внимательнее взглянуть на напряжённую спину, то становится понятно, что человек этот – не совсем человек.

Льерганес известен в Испании минеральными источниками. Интересна здесь природа и архитектура. Но главная жемчужина города – его легенды, которые так тесно переплетены с реальностью, что уже точно не понять, где правда, а где сказка.

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Впрочем, городские легенды – обычное дело. И история о юноше, который сгинул в море, а через несколько лет вернулся уже гибридом человека и рыбы, покрытым чешуёй и с плавниками, могла бы вызывать только улыбку.

Если бы не факт её аккуратного документирования. И сделал это не безвестный горожанин, и известный своей прагматичностью и дотошностью монах-бенедиктинец Бенито Херонимо Фейхоо.

В записях монаха сказано, что в XVII веке в Льерганесе, который тогда ещё был деревушкой, жила семья де ла Вега Касар. У Франциско и Марии родились дети, четверо мальчиков. Чтобы как-то помочь семье продержаться после смерти отца, старший – тоже Франциско отучился на плотника, стал зарабатывать и помогать матери.

Как-то с друзьями парень пошёл искупаться в устье Бильбао. Течение оказалось слишком сильным, и юношу унесло в море. А спустя 5 лет рыбакам в бухте Кадиса попалось в сети странное человекообразное существо. Русалка? Необычное создание ловко вывернулось, но не уплыло, вертелось поблизости. Рыбакам удалось подманить его хлебом.

Каково же было удивление людей, когда в исчадии глубин они опознали человека – молодого, рыжеволосого, бледного и тощего. Вдоль позвоночника змеилась чешуя, а под подбородком прятались жабры.

Странное создание рыбаки отвезли в ближайший монастырь. Настоятель сначала всячески отмахивался от «морского дьявола». Но видя его покорность, позволил рыбочеловеку остаться. Несколько дней святая братия пыталась разговорить вынужденного постояльца, используя все известные им языки и наречения. Но существо не понимало. Пока вдруг не пробормотало слово, похожее на «Льерганес».  Один из рыбаков был родом из тех мест. Местному старосте написали письмо. Тот ответил, что никакие рыболюди в их местах не водятся. Но пять лет назад у местной женщины утонул сын, похожий по описанию на их находку – стройный, бледнокожий, рыжеволосый.

Рыбаки доставили странного парня в Льерганес. И он даже помнил дорогу к своему дому. Вышедшая на порог Мария чуть не рухнула замертво, увидев создание, которое было её первенцем. И которого она считала мёртвым и оплакивала.

Франциско остался в семье и прожил с матерью около 10 лет. Отличался кротким и добрым нравом, делал всё, о чём попросят. Правда, речь так и не освоил, объяснялся жестами. Категорически отказывался от одежды и ел только один раз в неделю. Однажды не вернулся с моря, куда регулярно ходил. Больше о жизни странного человека-рыбы никто ничего не слышал.

Историей, которую так старательно записал монах, заинтересовался уже наш современник. Внимательно изучив записи, испанский исследователь Грегорио Мараньон пришёл к выводу, что бледность, чешуя, отсутствие речевых навыков могли быть проявлением кретинизма. Болезнь была довольно распространена из-за дефицита йода. А зоб – увеличение щитовидной железы вполне могли принять за жабры.

Парень просто заблудился. С рыбаками он объясниться не смог. Набор случайных звуков сочли похожим на название деревни. А мать, не видевшая сына много лет, но в глубине души верившая, что он выжил, могла ошибиться при опознании. Непреднамеренно или  специально.

За давностью лет этого уже не узнать. Но история о безвестном деревенском плотнике вдохновила писателя Александра Беляева на создание романа «Человек-амфибия». Который экранизировали в 1961 году. Главную роль – ихтиандра в картине сыграл Владимир Коренев

Было или нет? Неизвестно, но у жителей Льерганеса есть своя легенда и свой герой, провожающий речные воды. И возможность верить в чудеса, которых так не хватает в жизни.

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Метки: Александр Беляев   Бенито Херонимо Фейхоо   Льерганес   Франциско де ла Вега Касар   амфибия   история   ихтиандр   легенда   роман   человек-рыба   
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Ivan Час назад
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Горожанин 36 минут назад
К Беляеву эта история не имеет никакого отношения. В повести писателя речь идёт о хирургии и транспланталогии, в результате чего появился человек-амфибия. Это согласовывалось со временем, в котором жил Беляев. Активно шли исследования преобразования человек - скрещивание с обезьянами, активно делала шаги на животных транспланталогия. Литературные течения эту действительность так или иначе отражали, причем а разных жанрах, в том числе сатирических. Повесть Булгакова "Собачье сердце" в этом ключе. В этом же ключе и другие фантастические произведения самого Беляева.
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