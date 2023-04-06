Полумифический персонаж, вдохновивший Беляева на создание человека-амфибии

Как-то с друзьями парень пошёл искупаться в устье Бильбао. Течение оказалось слишком сильным, и юношу унесло в море. А спустя 5 лет рыбакам в бухте Кадиса попалось в сети странное человекообразное существо. Русалка? Необычное создание ловко вывернулось, но не уплыло, вертелось поблизости. Рыбакам удалось подманить его хлебом.

Каково же было удивление людей, когда в исчадии глубин они опознали человека – молодого, рыжеволосого, бледного и тощего. Вдоль позвоночника змеилась чешуя, а под подбородком прятались жабры.