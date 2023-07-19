Крылатые хранители британской монархии

В наши дни монархия в Великобритании – это только дань традициям: правительство возглавляет премьер-министр. Но жители Туманного Альбиона очень ревностно относятся к их сохранению. Что даже нашло отражение в интересной легенде.
Одно из самых загадочных сооружений страны – это лондонский Тауэр. В разное время он выполнял функции дворца, крепости, тюрьмы, обсерватории, монетного двора и не только. Такая разнообразная смысловая нагрузка, видимо, и поспособствовала рождению легенды.
Три сентябрьских дня 1666 года Лондон полыхал. Горел в буквальном смысле – Великий лондонский пожар охватил центральные районы города. В результате были уничтожены практически все постройки в границах древней римской городской стены. Счёт жертв огня шёл на тысячи, но точных данных о погибших нет – их попросту некому было фиксировать.
Король Карл II распорядился уничтожать животных, которые лавинами потекли на руины в поисках пищи и укрытия. Ведь кошки, свиньи и птицы могли начать активно распространять заразу. И тогда жизни уцелевших горожан унесли бы уже болезни.
Но тут с предсказанием вылез королевский астролог и заявил, что воронов изводить нельзя. Ибо если исчезнет последний, то монархия Британии падёт. И государство перестанет существовать.
Поверил ему король или нет – неизвестно. Но, видимо, решил перестраховаться. И распорядился оставить в живых шесть воронов, а в качестве места жительства определил им Тауэр. Распоряжение было закреплено соответствующим указом и получило статус закона.
Сейчас вороны не просто находятся на полном довольствии, но и считаются полноправными членами королевской семьи. Для ухода за птицами создана специальная должность хранителя. Птицы употребляют сухой корм, но поскольку вороны всё же хищники, то их ежедневный рацион обязательно включает сырое мясо.
Кстати, суеверные британцы держат помимо шестёрки основных игроков и одну запасную птицу. На случай непредвиденной гибели кого-то из основных хранителей. Ещё в замке содержится и молодая птица в статусе ученика.
Главной задачей обитателей Тауэра является периодическое мелькание на публике и позирование для фото с туристами. Что птицы с блеском и делают, ведь по уровню интеллекта они близки к трёхлетнему ребёнку.
Конечно, статус королевского ворона – это престижно. Птицы даже состоят в рядах армии. Но у статуса есть и вторая сторона медали, печальная сторона. Ведь королевским стражам подрезают одно крыло, чтобы они не могли улететь. Конечно, делают это аккуратно и под наркозом. И вороны даже сохраняют способность перелетать на небольшие расстояния.
Но небеса для них после назначения на должность остаются недосягаемыми. И чёрные хранители с достоинством выполняют возложенные на них против их воли обязанности, развлекая публику и храня устои.
Источник:
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