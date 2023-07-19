Крылатые хранители британской монархии

Король Карл II распорядился уничтожать животных, которые лавинами потекли на руины в поисках пищи и укрытия. Ведь кошки, свиньи и птицы могли начать активно распространять заразу. И тогда жизни уцелевших горожан унесли бы уже болезни.

Но тут с предсказанием вылез королевский астролог и заявил, что воронов изводить нельзя. Ибо если исчезнет последний, то монархия Британии падёт. И государство перестанет существовать.