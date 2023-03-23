Соуни Бин: жуткий средневековый людоед или туристическая замануха?

Речь о Соуни Бине. Парня на самом деле звали Александр. За свою жизнь он натворил дел, стал после смерти легендой (или страшилкой) и вошёл в историю специфическим способом.

История клана мистера Бина началась примерно в XV веке в Шотландии. Думал, надо полагать, отважный шотландский парень, попивая виски или что у них тогда было в ходу, как достала эта работа. Трудишься-трудишься, не успел насладиться жизнью – бац и помер. Почесал Санёк тыковку, да и удалился со своей избранницей (дева была под стать ему – местная ведьма) в горные пещеры, что находятся на территории современного Эршира.