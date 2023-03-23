Соуни Бин: жуткий средневековый людоед или туристическая замануха?

Помните популярный ужастик «У холмов есть глаза?» Оказывается это не режиссёрский вымысел. Не совсем он. И у персонажа мог быть реальный прототип.
Речь о Соуни Бине. Парня на самом деле звали Александр. За свою жизнь он натворил дел, стал после смерти легендой (или страшилкой) и вошёл в историю специфическим способом.
История клана мистера Бина началась примерно в XV веке в Шотландии. Думал, надо полагать, отважный шотландский парень, попивая виски или что у них тогда было в ходу, как достала эта работа. Трудишься-трудишься, не успел насладиться жизнью – бац и помер. Почесал Санёк тыковку, да и удалился со своей избранницей (дева была под стать ему – местная ведьма) в горные пещеры, что находятся на территории современного Эршира.
И, что называется, понеслось. За репродуктивный период порядка четверти века избранница подарила Суони 14 отпрысков. Те росли, обзаводились вторыми половинами, клан ширился, видимо, так и талия его основателя. Сколько народу тёрлось в пещерах – неизвестно. Поскольку всякий путник, проходивший мимо, исчезал. Навсегда. Попадал в их тёмные недра. А потом не менее тёмные и бездонные желудки обитателей.
Изначально клан Бина банально разбойничал и грабил. Но потом пещерные жители поняли, что на такую ораву сложно добывать пищу. И решили – не пропадать же добру. Будем лопать тела убитых.
Ещё и запасы делать – солить и вялить человеческое мясо стали. Но, видимо, дела у шотландских упырей шли отлично. И голодные времена не наступили. Лежалые запасы – части тел семейка стала выбрасывать в водоёмы. Воды выносили страшные находки к окрестным деревням. Население которых начало серьёзно беспокоиться. Ведь по соседству с полсотни людоедов поселилось. Малоприятное, надо сказать, соседство. Да ещё Бины повадились набеги по ночам организовывать. Действовали чётко и слажено, что твои ниндзя. Выносили всё и вся, не оставляя свидетелей и имущества.
За давностью событий сложно сказать, справедливо ли утверждение о желании каждого преступника быть пойманным. Но в итоге каннибалов нашли. По одной версии, семейку над трупами пожилой пары заметила толпа народу, возвращавшаяся с ярмарки. По другой, мужчина оказался не робкого десятка, бился за свою жизнь, и драку издали заметила группа путников. Третья гласит, что поисковую группу, выдвинувшуюся для поиска пропавших, привлекли выстрелы.
В общем, когда местные поняли, что орудуют неадекватные жители пещер, а не пришлые бандиты, то обратились за помощью к королю. Источники упоминают Якова VI, который внял мольбам подданных, организовал немалый отряд численностью под полтысячи, добавил в него добровольцев и лично возглавил карательную операцию.
Собаки быстро взяли след – слишком уж явным был смрад от разлагающихся тел. Бинов взяли тёпленькими: то ли застали врасплох, то ли каннибалы поняли, что с таким численным превосходством смысла сопротивляться нет.
Семейство казнили, жестоко и мучительно, с оскоплением мужчин, отрезанием конечностей на глазах женщин и всеобщим сожжением. Сам патриарх без устали вопил, глядя на расправу: «Ничего не кончится, это никогда не закончится!»
Сложно сказать. С одной стороны, есть довольно подробные описания истории. С другой, основным аргументов против неё выступает отсутствие точных дат и документов, подтверждающих исчезновение большого количества людей. А их по самым скромным расчётам было порядка тысячи.
Возможно, леденящую кровь историю стали культивировать для привлечения туристов. Как вариант, псих-каннибал действительно был, но масштабы его злодеяний значительно преувеличили.
Но, как бы там ни было, шотландцы сделали историю значимой частью местного фольклора. И даже туристический маршрут по пещерам организовали. Который, видимо, вдохновил и молодого Уэса Крэйвена на создание ужастика, ставшего культовым. Хотя режиссёра обвинили в излишней жестокости, он нашёл достойные аргументы для ответа на все претензии:
С Бинами творили ужасные вещи. Меня шокировало, что у нас есть семья дикарей, которые убивают и поедают других, но не делают ничего хуже того, что с ними после поимки сделали цивилизованные люди. Я подумал, что это потрясающий пример культурной дихотомии. Даже самые отчаянные дикари могут проявить себя цивилизованными людьми, но точно так же и цивилизованные люди могут проявить себя жестокими дикарями. Я придумал две этих семьи как отражение друг друга. Мне было интересно размышлять о людях как о существах, способных и на великое благо, и на великое зло.
Словом, монстры не только вокруг нас. Но и внутри. И чью сторону занять – это исключительно личный выбор каждого.
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