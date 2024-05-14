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Очковые пингвины могут исчезнуть через 11 лет

Очковые пингвины могут исчезнуть через 11 лет

Автор:
14 мая 2024 21:34
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   истории спасения   исчезающие животные   исчезновение видов   природа   птицы   спасение животных   фото   
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Очковые пингвины, или африканские пингвины, находятся на грани исчезновения. Они страдают из-за чрезмерного вылова рыбы и изменения климата. Учёные утверждают, что если не принять срочных мер, эти птицы исчезнут к 2035 году.

Южноафриканский фонд сохранения прибрежных птиц SANCCOB в Кейптауне занимается лечением раненых, брошенных, больных или пострадавших от разливов нефти пингвинов. Среди них — очковые пингвины, которые находятся под угрозой исчезновения. Эти птицы начали исчезать после двойного удара — чрезмерного вылова рыбы и изменения климата. Учёные утверждают, что если не принять срочных мер, африканские пингвины исчезнут к 2035 году, и в Южной Африке останется всего 8 300 размножающихся пар. Ежегодно в госпитале выхаживают в среднем 500-600 птенцов африканских пингвинов и 300-400 яиц, и с каждым годом их число растёт.

"Поскольку популяции африканских пингвинов страдают из-за сокращения запасов пищи вблизи колоний, существует значительный риск того, что этот вид может вымереть, если не принять меры. Многочисленные птенцы оказываются брошенными примерно в это время года - как раз перед тем, как их родители начинают цикл линьки. В это время взрослые особи отправляются за пищей, и могут надолго оставить своих птенцов из-за долгого поиска пищи или высоких температур. Изменение климата также приводит к затоплению их мест обитания," - говорит исследователь Альберт Снайман.

В этом году сотрудники южноафриканского центра позаботились о 279 африканских пингвинах. Основная задача центра спасения - спасти слабых птиц из дикой природы, восстановить их здоровье и выпустить обратно, чтобы они успешно продолжали род. Так специалисты стараются сохранить популяцию. Некоторые из пингвинов по прибытии в центр спасения ужасно истощены, у них замедлен сердечный ритм, а у многих встречаются проблемы с лёгкими. Одним пингвинам ставят капельницы и переливают кровь, если это необходимо, крошечных птенцов кормят сардинами каждые два часа, делают другие процедуры и всячески заботятся о них.

Помимо исчезающих пингвинов, среди пациентов центра - пингвины, подвергшиеся нападению собак, проглотившие леску или попавшие под колеса автомобилей. Еще одна серьёзная угроза для пингвинов - разливы нефти, которые тоже причиняют вред их здоровью.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   животные   истории спасения   исчезающие животные   исчезновение видов   природа   птицы   спасение животных   фото   
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5  комментариев
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32k
Григорий Час назад
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1k
Тимур 10 минут назад
Может для начала надо помочь Африке?
Посылать туда гондоны и прочие средства контрацепции, продукты модифицированные для бесплодия, а так же врачей, которые качественно сделают васектомию и стерлизацию.
Суки, они считают нормальным плодиться от одной пары по 10-15 негритят, а потом просят помощи: жрать нечего!!!
Вопрос какого хера там вообще люди живут, если там нечего жрать? И как так получается, что жрать нечего, но есть с кем потрахаться, а потом плодить негритят? А потом просить Европу дать денег, еды, смартфоны и уважухи.
Это мы в России не знаем, что за хрень просходит в Африке, а Европа на себе уже конкретно ощутила.
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1k
Уходим отсюда Полчаса назад
Как бы человечество не исчезло через 11 лет
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207
Петр Петров 40 минут назад
Ну очко
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3k
Rom 43 минуты назад
Вообще не очкую
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1705 постов (1645 в горячем)

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