Очковые пингвины могут исчезнуть через 11 лет

"Поскольку популяции африканских пингвинов страдают из-за сокращения запасов пищи вблизи колоний, существует значительный риск того, что этот вид может вымереть, если не принять меры. Многочисленные птенцы оказываются брошенными примерно в это время года - как раз перед тем, как их родители начинают цикл линьки. В это время взрослые особи отправляются за пищей, и могут надолго оставить своих птенцов из-за долгого поиска пищи или высоких температур. Изменение климата также приводит к затоплению их мест обитания," - говорит исследователь Альберт Снайман.