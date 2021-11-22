Феномен guilty pleasure: удовольствие за которое стыдно

Обычно под понятием "guilty pleasure" скрывается невинное удовольствие: лузгать семечки, увлекаться играми на телефоне наподобие "шарики в ряд", читать бульварные романы и все в таком духе. Это абсолютная норма для большинства людей, однако многие могут стесняться таких вещей.

К примеру, если девушка из семьи профессоров, окончившая с красным дипломом консерваторию, читает Дарью Донцову и грустит под песни "Ласкового мая", то это ее guilty pleasure. Признаться в таком ей просто стыдно, понимая, как общество может ее осудить. Конкретного списка таких вещей нет, ведь для каждого они уникальны.

Люди анонимно поделились своими guilty pleasure.