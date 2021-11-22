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Феномен guilty pleasure: удовольствие за которое стыдно

Феномен guilty pleasure: удовольствие за которое стыдно (9 фото)

Автор:
22 ноября 2021 16:39
Сообщество : Психология
Метки: жизненные примеры   интересное   комментарии   психология   соцсети   факты   
1953
9
У каждого из нас есть свои маленькие слабости. С появлением соцсетей и любовью людей осуждать ради осуждения, появилось вот такое понятие, которое можно перевести как "предосудительное удовольствие".
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Метки: жизненные примеры   интересное   комментарии   психология   соцсети   факты   
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12  комментариев
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6k
Administrator Час назад
Ну что вы такое говорите..
Лично я убираюсь только под Бетховена, а кушаю диетическую еду на пару
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375
Снежный Барс Administrator Час назад
Мне тоже нравится "Бетховен" - хороший, добрый фильм
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18k
Luc72 39 секунд назад
На исповеди:
... Он и говорит ей: "Не стыдись, милая дочь, ведь я служитель божий, подробно расскажи мне о своих прегрешениях против нравственности". А она расплакалась: ей, мол, стыдно, это такая ужасная безнравственность. Он опять ее уговаривать, он-де отец ее духовный. Наконец, дрожа всем телом, она рассказала, что каждый вечер раздевалась и влезала в постель. И опять он не мог от нее слова добиться. Она еще пуще разревелась. А он снова: "Не стыдись, человек от рождения сосуд греховный, но милость божия бесконечна!" Наконец она собралась с духом и плача проговорила: "Когда я раздетая ложилась в постель, то выковыривала грязь между пальцами на ногах, да притом еще нюхала ее".
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14k
Booka1a 11 минут назад
о, точно, давно хотел "Друзей" пересмотреть!
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374
Chaim Kushnir 19 минут назад
а я люблю убираться под Soulfly, работать под классику, а для расслабона - Shpongle или Dead Can Dance
какой -то я вообще не такой
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30
Сергей 44 минуты назад
И у нас в Челябе guilty plea... guilty pleu... короче, беспонтовые замолоди - это слушать, этого, Брамса, смотреть кино где нет Вин Дизеля и есть брокколи. А за отказ от предложенных по-братски семак можно и в бубен получить!
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36k
jonnyD Час назад
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4k
ride Час назад
я мастурбирую
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932
Лимонадный Джо Час назад
Такое чувство,что этот пост от доктора Мясникова...
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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