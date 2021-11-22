Феномен guilty pleasure: удовольствие за которое стыдно

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У каждого из нас есть свои маленькие слабости. С появлением соцсетей и любовью людей осуждать ради осуждения, появилось вот такое понятие, которое можно перевести как "предосудительное удовольствие".
Обычно под понятием "guilty pleasure" скрывается невинное удовольствие: лузгать семечки, увлекаться играми на телефоне наподобие "шарики в ряд", читать бульварные романы и все в таком духе. Это абсолютная норма для большинства людей, однако многие могут стесняться таких вещей.
К примеру, если девушка из семьи профессоров, окончившая с красным дипломом консерваторию, читает Дарью Донцову и грустит под песни "Ласкового мая", то это ее guilty pleasure. Признаться в таком ей просто стыдно, понимая, как общество может ее осудить. Конкретного списка таких вещей нет, ведь для каждого они уникальны.
Люди анонимно поделились своими guilty pleasure.
К примеру, если девушка из семьи профессоров, окончившая с красным дипломом консерваторию, читает Дарью Донцову и грустит под песни "Ласкового мая", то это ее guilty pleasure. Признаться в таком ей просто стыдно, понимая, как общество может ее осудить. Конкретного списка таких вещей нет, ведь для каждого они уникальны.
Люди анонимно поделились своими guilty pleasure.
Чистка лица
Видео того, как людям выдавливают угри, приносит удовольствие просто невероятному количеству пользователей соцсетей. Они говорят, что такие видео их по-настоящему успокаивают, что во время просмотра они испытывают смешанное чувство отвращения и расслабления и могут зависать на этих роликах чуть ли не часами.
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Реалити-шоу
Шоу, в которых показывают очень полных людей, или жизнь семьи Кардашьян, или "Битву экстрасенсов". Мы все понимаем, что это ужасно примитивно и постановочно, однако многие просто не могут отказать себе в этом удовольствии. Зрители таких шоу объясняют свое пристрастие тем, что это действительно расслабляет их мозг после тяжелого рабочего дня.
Леопардовый принт
"Я чувствую вину, потому что леопардовая расцветка нравится далеко не всем".
Звериные принты в одежде давно уже в обществе считаются дурным вкусом. Но если так нравится, что сил нет?!
Звериные принты в одежде давно уже в обществе считаются дурным вкусом. Но если так нравится, что сил нет?!
Грызть ногти
"Переживаю, потому что мои ногти выглядят некрасиво".
"Фу, как некрасиво", "что ты, как маленький?", "у тебя проблемы с нервами?" - вот что слышат любители засунуть пальцы в рот. Но стоит признать, что это их ногти, их пальцы и их любовь к обгрызанию.
"Фу, как некрасиво", "что ты, как маленький?", "у тебя проблемы с нервами?" - вот что слышат любители засунуть пальцы в рот. Но стоит признать, что это их ногти, их пальцы и их любовь к обгрызанию.
Смотреть и пересматривать примитивное кино
Схоже с реалити-шоу. Фильмы вроде "Сумерек" или "50 оттенков серого" - это общепризнанная пошлость, но они не перегружены глубокими смыслами и массой подтекстов. Под них просто можно валяться на диване с чаем и шоколадками, и хихикать над актерской игрой и сценарными допущениями. Удовольствие получено! И чувство вины тоже)
Фастфуд
Сейчас, в эпоху здорового питания и ответственного подхода к тому, что лежит в холодильнике, любовь к быстрой еде стала чем-то предосудительным. Но даже шеф-повара ресторанов признаются в своей любви к рыбным палочкам из Макдональдса, или шаурме.
Музыка
Немногие признаются в том, что под песню "Фаина-Фаина", "Белые розы" или Моргенштерна им очень хорошо убирается. Или думается. Или работается. Или танцуется. Простенькая мелодия и незатейливый текст не нацелены на затрагивание тонких душевных струн. Это просто легкая музыка.
Вообще, любое увлечение, которое не вредит вам, окружающим и находится в рамках УК РФ - не стыдное. Но социальные сети для многих, к сожалению, диктуют правила жизни, человек может быть подвергнут осуждению просто за то, что любит пересматривать "Друзей" в восьмой раз.
Раз тут у нас все анонимно, то делитесь своими guilty pleasure, наверняка многие вас поддержат в ваших невинных увлечениях.
Раз тут у нас все анонимно, то делитесь своими guilty pleasure, наверняка многие вас поддержат в ваших невинных увлечениях.
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... Он и говорит ей: "Не стыдись, милая дочь, ведь я служитель божий, подробно расскажи мне о своих прегрешениях против нравственности". А она расплакалась: ей, мол, стыдно, это такая ужасная безнравственность. Он опять ее уговаривать, он-де отец ее духовный. Наконец, дрожа всем телом, она рассказала, что каждый вечер раздевалась и влезала в постель. И опять он не мог от нее слова добиться. Она еще пуще разревелась. А он снова: "Не стыдись, человек от рождения сосуд греховный, но милость божия бесконечна!" Наконец она собралась с духом и плача проговорила: "Когда я раздетая ложилась в постель, то выковыривала грязь между пальцами на ногах, да притом еще нюхала ее".