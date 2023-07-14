К незнакомцам на "ты" или на "вы"

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В обществе в целом принято к незнакомцам обращаться на "вы", однако не всем это нравится. Другие, напротив, воспринимают резко негативно "тыканье" от людей. Сегодня узнаем мнения пользователей, и как бы они хотели, чтобы к ним обращались.
1. В Твиттере эту тему подняла девушка по имени Юля, пост посмотрели почти 300 тыс. человек
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6. В интернете это правило обычно не работает, чаще всего обращаются на "ты" внутри соцсетей
7. Не во всех языках есть обращение на "вы", как в английском, например, там сразу "ты" = you
8. В русском же языке есть уважительная форма обращения на "вы", как в реальной жизни, так и в деловой переписке
12. Но есть и те, кто использует обращение на "ты" на работе, но вот в жизни всё равно не "тыкает" незнакомцам
А вы какое обращение приветствуете?
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Но вот что еще страннее, что нет общепринятого обращения к незнакомцу, например господин/жа явно не прижилось, товарищь тоже звучит аляповато, мужчина/женщина - как-то кринжово, увжаемый/ая без имени - как-то неестественно. Как вы обращаетесь к незнакомцу на улице или в общественном месте?
Как-то один мой начальник говорит, что с ним можно на ты - нет, говорю ему, я буду к вам только на вы - вы же начальник. Вообще, если я кому-то тыкаю - у меня дружеское отношение к нему.
"Вы" - было только "множественное".
Это потом уже "из европ" притащили "вы", как вежливую форму обращения к человеку.
Но это было давно и все привыкли, стали считать нормой.
Так что, не всё так однозначно.
Кроме того, бесит это вычурное "Вы" с заглавной буквы, которое употребляться должно в официальных документах и личной переписке.
Всегда начинаю общение в интернете на "вы". А потом по ситуации. Как обращаются ко мне – не приципиально. Но не терплю хамства.
З.Ы. Была подруга которая к маме на вы обращалась. Сначала думал, что приемная оказалось нет у них в семье так принято.
Я человек старой закалки, потому переход на "ты", по моему скромному разумению, возможен только с близкими, друзьями, коллегами или родственниками, не суть. Но с близкими. А оппонент всегда должен быть на "вы", даже если оппонент откровенный хам.
Это этикет, это норма. Но времена все меняют и хамская манера общения все чаще становится во главу угла. А это в долгосрочной перспективе пугает.
Ты знаешь, а у нас в стране, оказывается очень культурные водители!
С чего ты взял?
Ну перебегал я дорогу, чуть авария не случилась. Выходит водитель, подходит ко мне и говорит: "Для вас, козлов, подземные переходы построили!".
Ну и почему они после этого культурные?
Ну как почему? Во первых на вы, во вторых по фамилии!
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а в обращении на "ты" видите криминальное? )
Ну выучите же уже или запишите себе - по английски "ты" - "thou".
Да, в англоязычных странах все - вообще все - обращаются по сути на "Вы".
Просто потому, что это там стало частью этикета.
И ставшее общепринятым уважительным обращением, а потом просто обращением.
Мне фиолетово, как в соцсетях ко мне обращаются на "ты" или на "вы".
Более того, когда звонят по телефону незнакомые люди и спрашивают, как ко мне обращаться, я говорю просто Татьяна, хотя мне уже за 60 лет.
Но в реальной жизни уже на "ты" незнакомые люди ко мне не обращаются.