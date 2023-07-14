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К незнакомцам на "ты" или на "вы"

К незнакомцам на "ты" или на "вы"

Автор:
14 июля 2023 12:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: интересно   на вы   на ты   обращения   обсуждение   соцсети   тыкать   
2285
15

В обществе в целом принято к незнакомцам обращаться на "вы", однако не всем это нравится. Другие, напротив, воспринимают резко негативно "тыканье" от людей. Сегодня узнаем мнения пользователей, и как бы они хотели, чтобы к ним обращались.

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А вы какое обращение приветствуете?

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Метки: интересно   на вы   на ты   обращения   обсуждение   соцсети   тыкать   
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43  комментария
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10k
Борис Карабанов Час назад
Всё пережиток! Брак - пережиток, целомудрие - пережиток, скромность - пережиток, чистая правильная речь - пережиток, вежливость - пережиток, взаимоуважение - пережиток. Только получается всё наоборот - не пережиток, а откат к первобытному состоянию и утрата человеческих ценностей.
Окна.
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5k
Дмитрий ! 16 минут назад
"Не во всех языках есть обращение на "вы", как в английском, например, там сразу "ты" = you". Автор, в английском языке you = вы. У них "ты" (thou) не используется.
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3k
portroy 19 минут назад
Бесит только когда в хамовато-панибратской манере кто-то начинает разговор на ты, например на улице или в очереди, обычно с какой-то неадекватной просьбой. Если в компании/на работе/тусовке где заранее определили, что все на ты, то не задевает.
Но вот что еще страннее, что нет общепринятого обращения к незнакомцу, например господин/жа явно не прижилось, товарищь тоже звучит аляповато, мужчина/женщина - как-то кринжово, увжаемый/ая без имени - как-то неестественно. Как вы обращаетесь к незнакомцу на улице или в общественном месте?
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9k
krivsan 19 минут назад
Мне вообще пох..р,называйте меня просто "барин"
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59k
Diego Safari 21 минуту назад
Мне было лет сорок, устроился на подработку в свободные дни. Тяжелая, незнакомая работа и меня прикрепили к парню. Как-то в курилке, мужчина из другого цеха лет 60 говорит мне, что ты ему позволяешь тыкать? Я говорю, я вот с вами на вы, потому вы старше и нечасто видимся, а с ним я работаю и ничего такого в этом не вижу.
Как-то один мой начальник говорит, что с ним можно на ты - нет, говорю ему, я буду к вам только на вы - вы же начальник. Вообще, если я кому-то тыкаю - у меня дружеское отношение к нему.
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49k
turyst 24 минуты назад
Вообще, исторически, на Руси, "на ты" обращались даже к князю.
"Вы" - было только "множественное".

Это потом уже "из европ" притащили "вы", как вежливую форму обращения к человеку.

Но это было давно и все привыкли, стали считать нормой.

Так что, не всё так однозначно.
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7k
sedoisever Полчаса назад
Меня умиляет, когда люди в инете переходят на личности, но обращаются на "вы". Ответишь на "ты" и ты уже хам и быдло.
Кроме того, бесит это вычурное "Вы" с заглавной буквы, которое употребляться должно в официальных документах и личной переписке.
Всегда начинаю общение в интернете на "вы". А потом по ситуации. Как обращаются ко мне – не приципиально. Но не терплю хамства.
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
В английском языке есть местоимение "ты" - "thou"! Просто они его не используют, потому что привыкли вс упрощать, и слово осталось "староанглийским"
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Я очень негативно отношусь к тыканью в свой адрес. Даже если и не в свой. К примеру, в сети бывают такие "статьи-инструкции" по применению, это могут быть кулинарные рецепты, советы по уходу, комплексы упражнений, что угодно. Некоторые авторы, те, что из подборки, стремясь быть современными и демократичными, пишут их в бодро-весёлом стиле, выглядит как "Возьми (то-то)... тщательно перемешай... следи за правильным положением ног" - и всё в таком духе. И даже это обезличенное "ты", не конкретно мне, а читателю (хотя в данном случае уместнее сказать "потребителю контента") бесит настолько, что до конца не дочитываю, и хочется разразиться в комментарии возмущенным: "Почему вы мне "тыкаете?!" И дело тут не в возрасте, хотя, прочитав пост, понимаешь, что половина тыкальщиков считают, что обращение на "вы" это только для людей старше себя, вон, даже заочно обидеть боятся, дескать, обращусь на "вы", подумаешь, что приняли за тётку. Дело в привычном окружении - меня с 22 лет никто на "ты" не называет, работа такая - на "вы" и по имени-отчеству, поэтому к другому обращению я не привыкла и привыкать не собираюсь. Есть друзья-приятели, есть родные и близкие, это одно, а анонимы в интернете пусть тыкают в жопы своим дружкам, если им так ближе.
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3k
Past 36 минут назад
Друзья, родственники на ты, остальные на вы. Никак не напрягает, абсолютно по фиг, как обращаться к человеку. Все на автомате.
З.Ы. Была подруга которая к маме на вы обращалась. Сначала думал, что приемная оказалось нет у них в семье так принято.
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15k
Majul 47 минут назад
Элементарная вежливость. И отсутствие знаний кто оппонент.
Я человек старой закалки, потому переход на "ты", по моему скромному разумению, возможен только с близкими, друзьями, коллегами или родственниками, не суть. Но с близкими. А оппонент всегда должен быть на "вы", даже если оппонент откровенный хам.
Это этикет, это норма. Но времена все меняют и хамская манера общения все чаще становится во главу угла. А это в долгосрочной перспективе пугает.
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66k
Андрей 50 минут назад
Везде важна привычка. На работе с сотрудниками-женщинами обращаюсь на "Вы", с мужиками на "Ты" вне зависимости от занимаемой должности. Вообще, обращение на "Ты" подразумевает более близкие отношения, чем "Вы", хотя...
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3k
Alex 57 минут назад
"Эй ты, козел."
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29
karamal Alex Полчаса назад
а если "эй, Вы, козел" ? )
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360
Юрий Алматы karamal 4 минуты назад
"Вы", при обращении к одному человеку, надо писать с маленькой буквы, а к нескольким - с большой.
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99
Константин Котов karamal 58 секунд назад
Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? (с)
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674
Nevad Black 59 минут назад
Не вижу ничего криминального в том, чтобы обращаться к людям на "вы". В не зависимости от возраста. Современная тенденция все упрощать не всегда верна в своей логике. Не зря наверное нас все-таки воспитывали.
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29
karamal Nevad Black 23 минуты назад
Не вижу ничего криминального в том, чтобы обращаться к людям на "вы".
------------
а в обращении на "ты" видите криминальное? )
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304
thrashbox Час назад
Про английский - фэйспалм. Опять эти знатоки.
Ну выучите же уже или запишите себе - по английски "ты" - "thou".
Да, в англоязычных странах все - вообще все - обращаются по сути на "Вы".
Просто потому, что это там стало частью этикета.
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29
karamal thrashbox Полчаса назад
you - это и не "ты", и не "вы", это просто обращение
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304
thrashbox karamal Полчаса назад
Нет. Это обращение на "ты".
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304
thrashbox karamal Полчаса назад
Ну да, ну да, а Your Highness - это эй ты, мать твою, типа высочство.
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29
karamal thrashbox 24 минуты назад
you - это и не "ты", и не "вы", это просто обращение. Как и все иные местоимения, в английском языке, практически не имеющее рода, возраста и иного личного аспекта. Это некая абстрация и условность. Поэтому не нужно додумывать you какой-то личный смысл и натягивать "сову на глобус"
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304
thrashbox karamal 22 минуты назад
Это не "личный смысл", а просто слово в языке. Имеющее вполне конкретный перевод.
И ставшее общепринятым уважительным обращением, а потом просто обращением.
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68k
Татьяна Юсова Час назад
Я согласна с этим мнением.
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29
karamal Татьяна Юсова Полчаса назад
вы - это какое церемониальное слово. Его можно использовать в исключительных случаях когда требуется подчеркнуть официальность момента, сверхогромное уважение к собеседнику или наоборот огромное "отчуждение" между людьми. В остальных случаях ты - вполне нормальное обращение. Это что какое нецензурное слово? Оно вас оскорбляет? Просто скажите - чем оно вас задевает?
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54k
dima423 Час назад
Гораздо удобнее общаться на ты... с незнакомыми конечно сперва на вы, но потом лучше договориться на ты, это как то сближает) А в инете вообще покуй, со всеми на ты, инет обезличивает собеседника)
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199
Елена Час назад
Совесть, порядочность, честность, человечность - тоже пережиток? Материнство, отцовство, любовь, верность - тоже пережитки? Бесценность человеческой жизни тоже пережиток? А ум, сознание, самосознание?
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29
karamal Елена Полчаса назад
а ты/вы то здесь при чем?
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