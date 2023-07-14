К незнакомцам на "ты" или на "вы"

В обществе в целом принято к незнакомцам обращаться на "вы", однако не всем это нравится. Другие, напротив, воспринимают резко негативно "тыканье" от людей. Сегодня узнаем мнения пользователей, и как бы они хотели, чтобы к ним обращались.