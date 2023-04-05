Новосибирский школьник написал сочинение с помощью нейросети и получил пятёрку

Мальчик никому не рассказал о своём успехе в школе. Родителям он решился сообщить не сразу, а только после выставления всех оценок за третью четверть, сообщает BFM-Новосибирск.

Отец мальчика тоже пообщался с журналистами и рассказал, что обо всём этом думает:





Я ругать сына не стал, но понимаю, что всё это не очень хорошо. Я сам программист и тоже интересуюсь нейросетями, тем более что сейчас об этом так много говорят. Меня не пугают сообщения о том, что нейросети заменят какие-то профессии в скором будущем. А вот эта пятерка за сочинение, если честно, немного испугала. Получается, что дети вообще скоро учиться перестанут. Единственное, что пока останавливает, так это то, что GPT-Chatbot бесплатно только несколько заданий делает, а потом деньги просит. Но ведь это не единственная нейросеть, и вообще со временем точно появится способ как-то обходить это препятствие.



