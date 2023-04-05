Восьмиклассник из Новосибирска удачно побаловался с нейросетями.
Восьмиклассник из Новосибирска написал сочинение с помощью нейросети ChatGPT. Сначала парень баловался с нейросетью, давая ей разные задачи. ChatGPT сначала решала задачи по алгебре, а потом сделала домашнюю работу за школьника. Парень обрадовался и сдал эту работу учителю, получив за неё пятёрку:
Я взял задание по русскому языку, которое нам учитель задал в тот день. Нужно было написать сочинение-описание по картине «Мокрый луг» художника Федора Васильева. Я прямо так в чате нейросети и написал. Меньше чем через минуту он мне выдал текст из 225 слов. Если честно, я думал, что там не очень хорошо всё получится. Но текст оказался уж точно не хуже моих сочинений. Так было несколько корявых мест, например, фраза «репрезентация деятельности воды и леса». Но я поправил это как мог. И даже сам не понял, почему решил сдать эту работу. Сначала не собирался – думал, что просто поэкспериментирую с нейросетью. Но я проверил текст на уникальность с помощью трех сайтов, они все показали 100%. И тут мне уже интересно стало, что учитель скажет про такое сочинение. Обычно она быстро определяет, если кто-то списал на ГДЗ. В итоге она мне поставила за него 5/5.
Мальчик никому не рассказал о своём успехе в школе. Родителям он решился сообщить не сразу, а только после выставления всех оценок за третью четверть, сообщает BFM-Новосибирск.
Отец мальчика тоже пообщался с журналистами и рассказал, что обо всём этом думает:
Я ругать сына не стал, но понимаю, что всё это не очень хорошо. Я сам программист и тоже интересуюсь нейросетями, тем более что сейчас об этом так много говорят. Меня не пугают сообщения о том, что нейросети заменят какие-то профессии в скором будущем. А вот эта пятерка за сочинение, если честно, немного испугала. Получается, что дети вообще скоро учиться перестанут. Единственное, что пока останавливает, так это то, что GPT-Chatbot бесплатно только несколько заданий делает, а потом деньги просит. Но ведь это не единственная нейросеть, и вообще со временем точно появится способ как-то обходить это препятствие.
А вот что обо всём этом думает сама нейросеть:
Источник:
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А вообще, эта вакханалия с нейросетями, напоминает роман "Гиперболоид инженера Гарина". По сюжету, он хотел добыть из мантии Земли дохренища золота, чем обесценить его и обрушить всю финансовую систему в мире. Именно это сейчас и делают нейросети с искусством и образованием. А школота, с недоразвитым кругозором и скудным умишком, этому только рады и даже не подозревают, чем им это грозит.