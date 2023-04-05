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81 год назад начался подвиг настоящего человека

81 год назад начался подвиг настоящего человека

Автор:
05 апреля 2023 16:47
Сообщество : СССР
Метки: История Великой Отечественной войны   Маресьев А.   подвиг   
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Чтобы помнили! 5 апреля 1942 года в районе «Демянского котла» (Новгородская область) во время операции по прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами был подбит самолёт Як-1 Алексея Маресьева, советского военного летчика-истребителя.

Маресьев дотянул самолёт через линию фронта до своей территории, и при попытке совершить вынужденную посадку упал с высоты 30 метров. Алексею раздробило обе ступни.

 

18 суток лётчик через леса и болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу. Первыми его заметили жители деревни Плав Валдайского района. На вопрос «Ты немец?» Маресьев не ответил, они побоялись его трогать и вернулись в деревню. Затем его, уже еле живого, обнаружили двое мальчишек, позвали на помощь деда, который отвёз спасённого на подводе в свой дом.

 

В первых числах мая самолёт, пилотируемый Андреем Дехтяренко, и Маресьева отправили в Москву. Уже умирающего его спас хирург профессор Теребинский. Врачи спасли Маресьеву жизнь, но вынуждены были ампутировать обе ноги в области голени…


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Метки: История Великой Отечественной войны   Маресьев А.   подвиг   
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7  комментариев
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sedoisever 3 часа назад
Скудновато. А то, что он продолжил воевать и сбил еще 7 самолётов?
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Allmaster 2 часа назад
Зачитывался в детстве. Все таки какая сила воли! Ориентировался на такие книги и героев.
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Сергей 2 часа назад
А ещё интересный факт, разбился он в 350 метрах от обозной дороги, по которой снабжение шло, не часто но ездили машины, но контузия и дезориентация сыграли злую шутку,котора превратилась в 18 дней борьбы за жизнь.
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Александр Маслов Автор поста 3 часа назад
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Александр Маслов
1957 г.р.; русский по национальности; пенсионер.
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