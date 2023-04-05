81 год назад начался подвиг настоящего человека

Маресьев дотянул самолёт через линию фронта до своей территории, и при попытке совершить вынужденную посадку упал с высоты 30 метров. Алексею раздробило обе ступни.

18 суток лётчик через леса и болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу. Первыми его заметили жители деревни Плав Валдайского района. На вопрос «Ты немец?» Маресьев не ответил, они побоялись его трогать и вернулись в деревню. Затем его, уже еле живого, обнаружили двое мальчишек, позвали на помощь деда, который отвёз спасённого на подводе в свой дом.

В первых числах мая самолёт, пилотируемый Андреем Дехтяренко, и Маресьева отправили в Москву. Уже умирающего его спас хирург профессор Теребинский. Врачи спасли Маресьеву жизнь, но вынуждены были ампутировать обе ноги в области голени…