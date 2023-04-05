81 год назад начался подвиг настоящего человека

Чтобы помнили! 5 апреля 1942 года в районе «Демянского котла» (Новгородская область) во время операции по прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами был подбит самолёт Як-1 Алексея Маресьева, советского военного летчика-истребителя.
Маресьев дотянул самолёт через линию фронта до своей территории, и при попытке совершить вынужденную посадку упал с высоты 30 метров. Алексею раздробило обе ступни.
18 суток лётчик через леса и болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу. Первыми его заметили жители деревни Плав Валдайского района. На вопрос «Ты немец?» Маресьев не ответил, они побоялись его трогать и вернулись в деревню. Затем его, уже еле живого, обнаружили двое мальчишек, позвали на помощь деда, который отвёз спасённого на подводе в свой дом.
В первых числах мая самолёт, пилотируемый Андреем Дехтяренко, и Маресьева отправили в Москву. Уже умирающего его спас хирург профессор Теребинский. Врачи спасли Маресьеву жизнь, но вынуждены были ампутировать обе ноги в области голени…
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