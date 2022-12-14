«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

В июне 1941 года Николай Гастелло направил свой горящий самолёт на механизированную колонну противника на дороге Молодечно-Радошковичи. В начале декабря 2022 года - горящий самолёт ЧВК «Вагнер» врезался в скопление бронетехники противника под Бахмутом. Вчера, 13 декабря, в Россию удалось вернуть тела героев, которые украинская сторона передала представителям ЧВК «Вагнер», уважительно не тронув российские флаги и знамена компании.
Несколько дней назад СМИ сообщили о гибели в районе Артемовска экипажа бомбардировщика Су-24М, который входил в состав авиации ЧВК «Вагнер».
Чуть позже стали известны подробности.
"2 декабря во время выполнения экипажем боевой задачи в районе Клещеевки начала резко меняться наземная обстановка, - пишет автор ТГ-канала "Брюссельский связной" военкор, специалист по военно-политической активности НАТО и стран Запада Александр Симонов.
"Противник предпринял попытку бронетанкового прорыва из-за чего возникла серьезная угроза потери занятых «музыкантами» позиций".
Оценив обстановку, командир одного из штурмовых отрядов перенацелил экипаж Су-24М на бронетанковую колонну противника. Для нанесения удара нашим летчикам нужно было залететь на несколько километров за линию боевого соприкосновения. Изначально понимая все связанные с этим риски экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полёта и уничтожение вновь выявленной цели.
При развороте на боевой курс по самолету был нанесён удар из ПЗРК. Наблюдательный пост одного из штурмовых отрядов доложил командиру, что видит подрыв самолета в воздухе и его снижение в район колонны противника, - пишет военкор.
Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза «Встречайте, суки, Папу…» и через 5-7 секунд самолёт врезался в скопление бронетехники ВСУ.
В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился, позиции передовых штурмовых групп были сохранены.
Они повторили подвиг Николая Гастелло, который в годы Великой Отечественной войны направил свой горящий самолет на скопление вражеской техники.
Командиром экипажа, тем самым, который "Встречайте, суки, папу", был Александр Сергеевич Антонов, штурманом - Владимир Николаевич Никишин.
Ну, и да - "Вагнер своих не бросает". Вчера тела героев были возвращены в Россию.
Конечно, флагов у ВСУ наших нет. И вопрос прибытия гробов в таком виде - заслуга переговорщиков, - пишет "брюссельский связной". Но противник на это согласился, а, значит, уважение все же проявил. И ребята вернулись из-за ленточки достойно.
Пусть земля будет для вас небом, мужики.
В этот же день из украинского плена вернулся настоятель лисичанского собора протоиерей отец Андрей Павленко, который провел в заключении более 8 месяцев из 12 лет, к которым его приговорили.
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