«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Несколько дней назад СМИ сообщили о гибели в районе Артемовска экипажа бомбардировщика Су-24М, который входил в состав авиации ЧВК «Вагнер».

Чуть позже стали известны подробности.

"2 декабря во время выполнения экипажем боевой задачи в районе Клещеевки начала резко меняться наземная обстановка, - пишет автор ТГ-канала "Брюссельский связной" военкор, специалист по военно-политической активности НАТО и стран Запада Александр Симонов.

"Противник предпринял попытку бронетанкового прорыва из-за чего возникла серьезная угроза потери занятых «музыкантами» позиций".

Оценив обстановку, командир одного из штурмовых отрядов перенацелил экипаж Су-24М на бронетанковую колонну противника. Для нанесения удара нашим летчикам нужно было залететь на несколько километров за линию боевого соприкосновения. Изначально понимая все связанные с этим риски экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полёта и уничтожение вновь выявленной цели.