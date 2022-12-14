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«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Автор:
14 декабря 2022 23:31
Сообщество : Истории
Метки: Артемовск   Николай Гастелло   Украина   ЧВК Вагнер   бахмут   летчики   подвиг   
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В июне 1941 года Николай Гастелло направил свой горящий самолёт на механизированную колонну противника на дороге Молодечно-Радошковичи. В начале декабря 2022 года - горящий самолёт ЧВК «Вагнер» врезался в скопление бронетехники противника под Бахмутом. Вчера, 13 декабря, в Россию удалось вернуть тела героев, которые украинская сторона передала представителям ЧВК «Вагнер», уважительно не тронув российские флаги и знамена компании.

Несколько дней назад СМИ сообщили о гибели в районе Артемовска экипажа бомбардировщика Су-24М, который входил в состав авиации ЧВК «Вагнер».

Чуть позже стали известны подробности.

"2 декабря во время выполнения экипажем боевой задачи в районе Клещеевки начала резко меняться наземная обстановка, - пишет автор ТГ-канала "Брюссельский связной" военкор, специалист по военно-политической активности НАТО и стран Запада Александр Симонов.

"Противник предпринял попытку бронетанкового прорыва из-за чего возникла серьезная угроза потери занятых «музыкантами» позиций".

Оценив обстановку, командир одного из штурмовых отрядов перенацелил экипаж Су-24М на бронетанковую колонну противника. Для нанесения удара нашим летчикам нужно было залететь на несколько километров за линию боевого соприкосновения. Изначально понимая все связанные с этим риски экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полёта и уничтожение вновь выявленной цели.

При развороте на боевой курс по самолету был нанесён удар из ПЗРК. Наблюдательный пост одного из штурмовых отрядов доложил командиру, что видит подрыв самолета в воздухе и его снижение в район колонны противника, - пишет военкор.

Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза «Встречайте, суки, Папу…» и через 5-7 секунд самолёт врезался в скопление бронетехники ВСУ.

В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился, позиции передовых штурмовых групп были сохранены.

Они повторили подвиг Николая Гастелло, который в годы Великой Отечественной войны направил свой горящий самолет на скопление вражеской техники.

Командиром экипажа, тем самым, который "Встречайте, суки, папу", был Александр Сергеевич Антонов, штурманом - Владимир Николаевич Никишин.

Ну, и да - "Вагнер своих не бросает". Вчера тела героев были возвращены в Россию.

Конечно, флагов у ВСУ наших нет. И вопрос прибытия гробов в таком виде - заслуга переговорщиков, - пишет "брюссельский связной". Но противник на это согласился, а, значит, уважение все же проявил. И ребята вернулись из-за ленточки достойно.

Пусть земля будет для вас небом, мужики.

В этот же день из украинского плена вернулся настоятель лисичанского собора протоиерей отец Андрей Павленко, который провел в заключении более 8 месяцев из 12 лет, к которым его приговорили.

Репортаж смотрите здесь:

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Метки: Артемовск   Николай Гастелло   Украина   ЧВК Вагнер   бахмут   летчики   подвиг   
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Сергей 56 минут назад
сам погибай а товарища выручай.
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Иван 41 минуту назад
У меня друг с Вагнера, сейчас с ранением с тростью ходит после миномета.. они вернули Вагнеровцев??? Да они их ненавидят, потому-что Вагнер их херачит. Они колени простреливали на видео, в это поверю, а то что отпустили - нет. Они убьют Вагнерцев чисто из мести
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au3 2 часа назад
Это какого хохло3двараса это "насмешило" в реакциях?
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