Врукопашную с врагом: удивительная история девушки, в одиночку расправившейся с целым взводом

Обычная девушка из села Новый Чуваш пошла на фронт как санинструктор. Но Маша не только спасала товарищей, рискуя собственной жизнью и вынося их из-под обстрела.
«Уничтожила 15 солдат и одного офицера, четырёх солдат убила прикладом, отбила у немцев командира и восемь бойцов, захватила пулемёт и автоматы противника». Это сухие строки из наградного листа Марии Байды, только лаконичное перечисление фактов. Но как такое вообще возможно?
До войны Мария трудилась в больнице. Как только было объявлено о нападении фашистской Германии, она сразу же вызвалась добровольцем, понимая, что её вклад в общее дело тоже очень важен. Проявив отвагу и твёрдость характера, Байда получила звание старшего сержанта. И тогда пришла к выводу, что может и хочет делать нечто большее, чем делает сейчас. И страстно захотела пойти в разведку.
Неоднократно она пересекала линию фронта, доставляла в штаб важных «языков». 7 июня 1942 года оборонявшая Севастополь разведрота, в которой служила Мария, была отправлена в бой. Боеприпасов не хватало. И Мария не один раз покидала окопы, чтобы добыть оружие убитого противника. Во время очередной такой вылазки её контузило.
В себя разведчица пришла только вечером. К тому моменту гитлеровцы уже прорвали защищаемый ротой участок. Байда в числе 10 других красноармейцев с ранениями и контузиями попала в плен. Марии понадобились секунды, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение. Она вскочила, схватила лежавший рядом автомат и скосила очередью несколько вражеских солдат.
Фашисты не сразу пришли в себя и даже не поняли, что с товарищами расправилась девушка, причём контуженная и с осколочным ранением. Гитлеровцам показалось, что на них напало незаметно подобравшееся подкрепление. Они попытались удрать. Но Мария, перехватив оружие как палку, бросилась на них и вступила уже в ближний бой. Он длился мгновения и завершился полной и безоговорочной победой старшего сержанта Байды. Спустя минуты на земле остались бездыханные тела офицера и 15 солдат врага, а освобождённые красноармейцы ушли к своим.
20-летняя Маша получила заслуженное звание Героя СССР. Но на этом испытания не закончились. В середине 1942 года она снова попала в плен. И осталась жива, пройдя «Равенсбрюк». После освобождения союзными войсками Мария Карповна вернулась в Крым и, что очень символично, долгое время проработала начальником ЗАГС. За четверть века она подписала тысячи свидетельств о заключении брака и рождении. Свидетельств того, что стараниями Марии и её боевых товарищей, выживших и погибших, право на спокойную мирную жизнь было отвоёвано.
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