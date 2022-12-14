Врукопашную с врагом: удивительная история девушки, в одиночку расправившейся с целым взводом

Фашисты не сразу пришли в себя и даже не поняли, что с товарищами расправилась девушка, причём контуженная и с осколочным ранением. Гитлеровцам показалось, что на них напало незаметно подобравшееся подкрепление. Они попытались удрать. Но Мария, перехватив оружие как палку, бросилась на них и вступила уже в ближний бой. Он длился мгновения и завершился полной и безоговорочной победой старшего сержанта Байды. Спустя минуты на земле остались бездыханные тела офицера и 15 солдат врага, а освобождённые красноармейцы ушли к своим.