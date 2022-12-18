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Подвиг Шаварша Карапетяна: спас людей на глубине в 9 метров

Подвиг Шаварша Карапетяна: спас людей на глубине в 9 метров

Автор:
18 декабря 2022 09:44
Сообщество : Истории
Метки: Герой   история   люди   подвиг   факты   фото   шаварш карапетян   
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Что может быть лучше, когда спортсмену удается применить свои навыки не на радость зрителям, а для спасения жизней других людей!? Об одной из таких историй и пойдет речь в сегодняшней статье.

Философы-экзистенциалисты, расцвет которых пришелся на середину XX века, видели вокруг себя хаос и разрушения, на которые была богата первая половина столетия. Можно ли говорить о каком-то оптимизме, вере в будущее, если в мире нет ничего стабильного?

Можно, уверены экзистенциалисты! Стабильное - это наш выбор, который мы делаем в каждый конкретный момент времени. Мы делаем выбор постоянно и это то, за что мы способны отвечать. Какого бы ада не царило вокруг.

Мы ответственны за свой личный выбор, и он есть всегда - этому нас учат экзистенциалисты. А вместе с ними подтверждают это правило герои нашей рубрики, которые смогли прыгнуть выше головы.

Но, хватит лирики, переходим к нашему герою.

Шаварш Карапетян родился в Армении, городе Кировакан (сейчас Ванадзор). После семья переехала в Ереван, где Шаварш окончил восемь классов школы.

Во время учебы Шаварш начал увлекаться плаванием. Позже он открыл для себя такую дисциплину как подводное плавание, что и спасло жизни многим людям в будущем.

У Шаварша были большие успехи в спорте. 17-кратный чемпион и 11-кратный рекордсмен мира. Много раз брал кубок СССР по подводному плаванию.

И судьба представила ему уникальный случай проявить свои ценные навыки на благо людей.

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Спортсмену недавно исполнилось 23 года. Все шло к тому, что он станет лучшим в мире, соберет еще массу рекордов и наград. Но жизнь распорядилась иначе.

16 сентября 1976 года Шаварш Карапетян вместе с тренером и братом вышли на утреннюю пробежку. Пробегая возле Ереванского водохранилища они увидели страшную аварию.

Троллейбус с пассажирами сорвался с высокой плотины водохранилища. Троллейбус упал, а люди оказались замурованы в подводной тюрьме.

Обратите внимание - середина сентября, утро, вода холодная.

Если людям не помогут в эту секунду, то спасти их уже не удастся. И Шаварш это понимал.

Он сказал своему брату, чтоб тот тащил лодку от плотины и плыл на место происшествия. Сам, не раздумывая, прыгнул в воду.

Он нырнул на глубину 9 метров и нашел автобус. Единственная возможность начать спасать людей — разбить ногами заднее стекло. Разумеется, это привело к травме пловца - он сильно порезал ноги.

Но окно выбито!

Из-за ила, поднятого автобусом, видимость нулевая. Шаварш выхватывает первого человека, которого может найти и выныривает.

Снова погрузившись в воду он ищет человека и вытаскивает его наверх, из воды. Потом еще одного и еще и еще. Уже не было смысла обращать внимание на что-то еще: время слишком ценно. Каждая секунда - это возможная гибель человека. Или спасенная жизнь!

Он провёл в холодной воде (+13 градусов) 20 минут. Удалось спасти 46 человек из 92, но лишь 20 из них у специалистов получилось вернуть к жизни.

20 спасенных жизней - итог страшного заплыва.

Последний, кого доставали из воды – сам Шаварш. Сам он уже не мог двигаться. Порезы от стекла, переохлаждение, заражение крови и двустороннее воспаление легких – вот какая цена за спасение жизни людей.

Температура поднялась до 40 градусов и сбить ее не получалось. В больнице Шаварш провёл 45 дней. Он постоянно задыхался.

«О себе думать не было времени. Думал лишь о тех, кто оказался под водой. Самым сложным было выбить у троллейбуса заднее стекло. Нащупал нижнюю перекладину лестницы, ведущей на крышу, ухватился за нее руками и ударом ноги разбил окно. Обожгла боль. Стеклом, конечно, поранился, но тогда об этом не думал – понимал, что времени мало», - рассказал Карапетян «Комсомольской правде».

После такого удара по здоровью вернуться в большой спорт уже не получилось. На энтузиазме атлет смог еще раз взять «золото» Европы и СССР.

Но карьеру погубил - думать о покорении дальнейших высот было наивно.

Карапетян не жалеет упущенной карьеры

В 1991 год Шаварш переехал в Москву, где занялся бизнесом. Имеет троих детей – двоих дочерей и сына.

Интересно, что супруга узнала о подвиге мужа случайно, из газет. Сам Карапетян не любил про это рассказывать.

Сейчас герою 69 лет. Карапетяна пригласили участвовать в эстафете олимпийского огня Игр 2014 года в Сочи. А с 2020 года он работает советником главы Башкирии.

Источник:

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Метки: Герой   история   люди   подвиг   факты   фото   шаварш карапетян   
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1  комментарий
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Obrval Час назад
Что может быть лучше, когда спортсмену удается применить свои навыки не на радость зрителям, а для спасения жизней других людей!?

Лучше бы этого совсем не случилось.
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