Подвиг Шаварша Карапетяна: спас людей на глубине в 9 метров

Философы-экзистенциалисты, расцвет которых пришелся на середину XX века, видели вокруг себя хаос и разрушения, на которые была богата первая половина столетия. Можно ли говорить о каком-то оптимизме, вере в будущее, если в мире нет ничего стабильного?

Можно, уверены экзистенциалисты! Стабильное - это наш выбор, который мы делаем в каждый конкретный момент времени. Мы делаем выбор постоянно и это то, за что мы способны отвечать. Какого бы ада не царило вокруг.

Мы ответственны за свой личный выбор, и он есть всегда - этому нас учат экзистенциалисты. А вместе с ними подтверждают это правило герои нашей рубрики, которые смогли прыгнуть выше головы.

Но, хватит лирики, переходим к нашему герою.

Шаварш Карапетян родился в Армении, городе Кировакан (сейчас Ванадзор). После семья переехала в Ереван, где Шаварш окончил восемь классов школы.

Во время учебы Шаварш начал увлекаться плаванием. Позже он открыл для себя такую дисциплину как подводное плавание, что и спасло жизни многим людям в будущем.

У Шаварша были большие успехи в спорте. 17-кратный чемпион и 11-кратный рекордсмен мира. Много раз брал кубок СССР по подводному плаванию.

И судьба представила ему уникальный случай проявить свои ценные навыки на благо людей.