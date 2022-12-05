Гитлеровцы жестоко поплатились за невнимательность при досмотре этого знаменитого красноармейца

За голову снайпера-виртуоза фашисты назначили огромную награду. На Галушкина буквально шла охота, как на зверя. Воевать Николай начал в 1942 году, участвовал в обороне Москвы и был серьезно ранен. После восстановления в госпитале солдата перевели в снайперы. И реальность показала, что это было правильное тактическое решение.

Герой вспоминал, что единственное оружие, которое он держал до войны в руках – это рогатка. Родных мальчик потерял во время Гражданской войны и попал в детский дом. И отличная меткость впоследствии сослужила свою службу.