Гитлеровцы жестоко поплатились за невнимательность при досмотре этого знаменитого красноармейца

Некоторые солдаты не только использовали в ходе боёв свой опыт и умения, но и делились ими с другими, преумножая общую силу.
Как знаменитый снайпер Великой Отечественной войны Николай Иванович Галушкин, на личном счету которого 418 фашистов. Но помимо этого он обучил порядка 150 стрелков, которые в общей сложности расправились более чем с тремя тысячами вражеских бойцов.
За голову снайпера-виртуоза фашисты назначили огромную награду. На Галушкина буквально шла охота, как на зверя. Воевать Николай начал в 1942 году, участвовал в обороне Москвы и был серьезно ранен. После восстановления в госпитале солдата перевели в снайперы. И реальность показала, что это было правильное тактическое решение.
Герой вспоминал, что единственное оружие, которое он держал до войны в руках – это рогатка. Родных мальчик потерял во время Гражданской войны и попал в детский дом. И отличная меткость впоследствии сослужила свою службу.
Однажды во время боя возле села Сидоровка взвод Галушкина полностью разгромил вражеское подразделение. А дальше, как рассказывали очевидцы, случилось невероятное: неожиданно прямо в лоб бойцам выехал танк. Николай крикнул, что не стоит бояться какой-то груды металла, вскочил на броню. Его примеру последовал товарищ. Они начали стучать, требуя фрицев сдаваться. Те были настолько дезориентированы, что побоялись ехать дальше. Мало ли что еще этим русским в голову взбредет? Так без единого выстрела снайпер доставил пораженному командованию целый танк с экипажем, за что был награжден орденом.
Как-то при обыске убитого врага при нем обнаружилась записка с предупреждением: в этом районе сейчас находится знаменитый Галушкин, всем проявлять максимальную осторожность. Так сильно гитлеровцы боялись советского снайпера, что даже разработали такую систему оповещений. Было желание и переманить красноармейца на свою сторону, ведь это такие возможности. Но они не знали, что на внутренней стороне пилотки, которую носил Галушкин, вышита короткая фраза: «Помни Макаровку». В ходе нападения немцы сравняли ее землей, оставив только пепел и один единственный целый дом. Как жестокую издевку. И эта надпись позволяла бойцу всегда помнить, во имя чего он сражается.
Во время очередного боя снайпер получил контузию и потерял сознание. Когда пришел в себя, увидел склонившихся над ним немцев. Заметив именную винтовку, они моментально сложили два и два. Это очень ценный враг, в буквальном смысле. Ведь за голову русского назначена серьезная награда.
Рано радовались. И проявили при досмотре небрежность. Пока немцы решали, как будут тратить награду, он извлек из кармана незамеченную ими гранату и бросил в одного из конвоиров. При себе был еще и пистолет. И второй немец упал, сраженный пулей. В ходе схватки Галушкин получил ранение, потребовавшее долгого восстановления. Но все же Николай Иванович смог вернуться в строй и великую Победу встретил в Праге.
После войны он вернулся в Кирово-Чепецк. В разное время работал на стройке, в кинофикации и занимался фотографией. Вместе с супругой воспитал двоих сыновей. Звезда Героя нашла настоящего героя только через полвека после победы.
Источник:
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Его вообще обыскивали?
Тактическое решение принимается на поле боя. Это организационно-штатное решение.
"А дальше, как рассказывали очевидцы, случилось невероятное: неожиданно прямо в лоб бойцам выехал танк." (с)
Действительно невероятное. Как такое может быть!?! На войне, на поле боя выехал танк!! Как такое может случится.
Автор, ты весьма притомил своим колхозно-лубочным изложением материала. Да еще на такую тему.
Записки немчура друг другу писала...Испанский стыд
Из текста понятно, что тов. Галушкин носил пилотку. То есть он относился к рангу солдат и сержантов. Вот замечательная статья о головных уборах солдат и офицеров советской армии 1941 - 1945 гг.
https://forma-odezhda.com/encyclopedia/golovnye-ubory-krasnoj-armii-1940-1945-gg/https://forma-odezhda.com/encyclopedia/golovnye-ubory-krasnoj-armii-1940-1945-gg/
Кто мне скажет, чего это надето на голове Галушкина на предпоследней фотографии?
Я конечно не буду спрашивать, чего это Звезда Героя СССР так себя изменила. Я уверен, что если бы такая звезда героя настигла его сразу после войны, то он, за такой расскрас, прострелил бы башку награждающему...
Но допустим, что время прошло и достать положенную Галушкину Звезду Героя СССР уже достать было невозможно, но вот, всё таки, хотелось бы побольше информации. Например что за орден у него на его... пиджаке... слева, под Звездой Героя России и левей Ордена Боевого Красного Знамени? Я что-то не могу разглядеть. Хотелось бы знать, что это за орден и за что его получил советский солдат, снайпер Галушкин Н.И.
Вот, что за орден - Орден Боевого Красного Знамени (монг. «Цэргийн гавьяаны улаан туг» одон) орден Монгольской Народной Республики.
Что не так с пилоткой? Из вашей же ссылки:
ПИЛОТКА: Введена приказом Наркома Обороны СССР №176 от 3 декабря 1935 года. Пилотка для командного состава изготовляется из шерстяной ткани, однородной с френчем (гимнастеркой). Цвет пилотки : для командного состава воздушных сил синий , для командного состава авто-бронетанковых войск стальной, для всех остальных хаки .
Пилотка состоит из колпака и двух бортиков. Колпак делается на хлопчатобумажной подкладке, а бортики из двух слоев основной ткани. Спереди пилотка имеет звезду из сукна (являющейся «подкладкой» металлической звезде красного цвета), а по верху бортиков и швам колпака канты. Цвет звезды и кантов по роду войск. У артиллеристов суконная звезда чёрная, канты красные. У пехотинцев и суконная звезда и канты малиновые.
Отменена приказом Наркома Обороны СССР №005 от 1 февраля 1941 года. «Переход на новые виды обмундирования начать с 1 октября 1941 г. и полностью закончить к концу 1942 г. Выдачу вновь вводимых на снабжение предметов обмундирования производить по истечении сроков носки предметов старой формы.»
Пилотка для рядового и младшего командного состава также введена приказом №176 от 3 декабря 1935 года. Пилотка состоит из колпака и двух бортиков. Колпак делается на хлопчатобумажной подкладке, а бортики из двух слоев основной ткани. Спереди крепится красноармейский значок красная пятиконечная звезда при повседневной форме одежды и с февраля 1941 г. звёздочка защитного зелёного цвета.