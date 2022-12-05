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Гитлеровцы жестоко поплатились за невнимательность при досмотре этого знаменитого красноармейца

Гитлеровцы жестоко поплатились за невнимательность при досмотре этого знаменитого красноармейца

Автор:
05 декабря 2022 10:38
Сообщество : Военное
Метки: Герой   Награда   Николай Галушкин   Победа   Снайпер   война   история   подвиг   
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Некоторые солдаты не только использовали в ходе боёв свой опыт и умения, но и делились ими с другими, преумножая общую силу.

Как знаменитый снайпер Великой Отечественной войны Николай Иванович Галушкин, на личном счету которого 418 фашистов. Но помимо этого он обучил порядка 150 стрелков, которые в общей сложности расправились более чем с тремя тысячами  вражеских бойцов.

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За голову снайпера-виртуоза фашисты назначили огромную награду. На Галушкина буквально шла охота, как на зверя. Воевать Николай начал в 1942 году, участвовал в обороне Москвы и был серьезно ранен. После восстановления в госпитале солдата перевели в снайперы. И реальность показала, что это было правильное тактическое решение.

Герой вспоминал, что единственное оружие, которое он держал до войны в руках – это рогатка. Родных мальчик потерял во время Гражданской войны и попал в детский дом. И отличная меткость впоследствии сослужила свою службу.

Однажды во время боя возле села Сидоровка взвод Галушкина полностью разгромил вражеское подразделение. А дальше, как рассказывали очевидцы, случилось невероятное: неожиданно прямо в лоб бойцам выехал танк. Николай крикнул, что не стоит бояться какой-то груды металла, вскочил на броню. Его примеру последовал товарищ. Они начали стучать, требуя фрицев сдаваться. Те были настолько дезориентированы, что побоялись ехать дальше. Мало ли что еще этим русским в голову взбредет? Так без единого выстрела снайпер доставил пораженному командованию целый танк с экипажем, за что был награжден орденом.

Как-то при обыске убитого врага при нем обнаружилась записка с предупреждением: в этом районе сейчас находится знаменитый Галушкин, всем проявлять максимальную осторожность. Так сильно гитлеровцы боялись советского снайпера, что даже разработали такую систему оповещений. Было желание и переманить красноармейца на свою сторону, ведь это такие возможности. Но они не знали, что на внутренней стороне пилотки, которую носил Галушкин, вышита короткая фраза: «Помни Макаровку». В ходе нападения немцы сравняли ее землей, оставив только пепел и один единственный целый дом. Как жестокую издевку. И эта надпись позволяла бойцу всегда помнить, во имя чего он сражается.

Во время очередного боя снайпер получил контузию и потерял сознание. Когда пришел в себя, увидел склонившихся над ним немцев. Заметив именную винтовку, они моментально сложили два и два. Это очень ценный враг, в буквальном смысле. Ведь за голову русского назначена серьезная награда.

Рано радовались. И проявили при досмотре небрежность. Пока немцы решали, как будут тратить награду, он извлек из кармана незамеченную ими гранату и бросил в одного из конвоиров. При себе был еще и пистолет. И второй немец упал, сраженный пулей. В ходе схватки Галушкин получил ранение, потребовавшее долгого восстановления. Но все же Николай Иванович смог вернуться в строй и великую Победу встретил в Праге.

После войны он вернулся в Кирово-Чепецк. В разное время работал на стройке, в кинофикации и занимался фотографией. Вместе с супругой воспитал двоих сыновей. Звезда Героя нашла настоящего героя только через полвека после победы.

Источник:

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Метки: Герой   Награда   Николай Галушкин   Победа   Снайпер   война   история   подвиг   
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
При обыске не найти гранату и пистолет?
Его вообще обыскивали?
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5k
TirAn 17 минут назад
НАШ Человек
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
"И реальность показала, что это было правильное тактическое решение." (с)

Тактическое решение принимается на поле боя. Это организационно-штатное решение.

"А дальше, как рассказывали очевидцы, случилось невероятное: неожиданно прямо в лоб бойцам выехал танк." (с)

Действительно невероятное. Как такое может быть!?! На войне, на поле боя выехал танк!! Как такое может случится.

Автор, ты весьма притомил своим колхозно-лубочным изложением материала. Да еще на такую тему.
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16k
Дядюшка Ау 46 минут назад
"Как-то при обыске убитого врага при нем обнаружилась записка с предупреждением: в этом районе сейчас находится знаменитый Галушкин, всем проявлять максимальную осторожность." (с)

Записки немчура друг другу писала...Испанский стыд
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14k
ss Час назад
Человек без всякого сомнения достойный... Только у меня пара вопросов:

Из текста понятно, что тов. Галушкин носил пилотку. То есть он относился к рангу солдат и сержантов. Вот замечательная статья о головных уборах солдат и офицеров советской армии 1941 - 1945 гг.

https://forma-odezhda.com/encyclopedia/golovnye-ubory-krasnoj-armii-1940-1945-gg/https://forma-odezhda.com/encyclopedia/golovnye-ubory-krasnoj-armii-1940-1945-gg/

Кто мне скажет, чего это надето на голове Галушкина на предпоследней фотографии?

Я конечно не буду спрашивать, чего это Звезда Героя СССР так себя изменила. Я уверен, что если бы такая звезда героя настигла его сразу после войны, то он, за такой расскрас, прострелил бы башку награждающему...

Но допустим, что время прошло и достать положенную Галушкину Звезду Героя СССР уже достать было невозможно, но вот, всё таки, хотелось бы побольше информации. Например что за орден у него на его... пиджаке... слева, под Звездой Героя России и левей Ордена Боевого Красного Знамени? Я что-то не могу разглядеть. Хотелось бы знать, что это за орден и за что его получил советский солдат, снайпер Галушкин Н.И.
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3
vitai ss 58 минут назад
орден Красного Знамени Монгольской Народной Республики (1943)[
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