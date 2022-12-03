Инвалидность не помеха, если ты патриот

Во время работы на шахте Иван Григорьевич Наймушин установил несколько рекордов, что свидетельствует об упорстве и силе духа. Такая работа сопряжена с высоким риском. Но, даже получив инвалидность, шахтер не захотел оставаться в стороне, когда родная страна столкнулась с бедой.
Иван родился в 1907 году в обычной крестьянской семье в деревне Липово Кировской области. Работать забойщиком начал рано, еще в подростковом возрасте. Но трудился отлично, не уступая взрослым, и даже вскоре сумел выработать 5 норм за одну смену. Товарищи вспоминали, что Наймушин ухитрился поставить еще один – поразительный рекорд: 12 норм за 8 часов работы. При этом парень пренебрегал правилами безопасности, легкомысленно относясь к собственному здоровью. Все его мысли занимала необходимость помочь своей стране.
Наймушин неоднократно попадал под завалы. Результатом одного из инцидентов стали многочисленные переломы. Врачи запретили ему работать шахтером. Иван перебрался в Татарстан, где вскоре возглавил лесопильный завод в поселке Мамадыш.
А потом началась война. Наймушин незамедлительно отправился в военкомат и даже добился распределения в стрелковую дивизию. Но в отправке на фронт мужчине каждый раз отказывали: ограничения по здоровью.
В результате Иван все же добился своего и попал в охрану штаба. Но вскоре настоял на перенаправлении на передовую в качестве стрелка. Людей не хватало, и добровольцу не стали перечить. Командир взвода отметил отличные показатели бойца и перевел его в снайперы.
Осенью 1942 года гитлеровцы применили странный тактический прием. На небольшой отряд из 16 человек, укрепившихся в окопе, двигалась целая сотня немцев. Все они были совершенно пьяны, в стельку. Играли на губных гармошках, горланили песни, вели себя не как солдаты, а как припозднившиеся гуляки.
Красноармейцы подпустили врага на максимально близкое расстояние. Дальнейшие события после описали в газете «На защиту Родины»:
...Под вечер, когда Наймушин остался с красноармейцами Слёзкиным и Пугиным, немчура ринулась в психологическую атаку, идя во весь рост, играя на губных гармошках. Неистовый галдёж, трескотня автоматов, грохот ложных танков за высотой – весь этот «хоровод» психопатов был рассчитан на устрашение советских бойцов. Мужественная тройка не дрогнула. Она вступила в неравный бой. Вражеская пуля сразила красноармейца Слёзкина. Ранен в левую руку боец Пугин, но продолжает стрелять одной правой. Вскоре его ранило второй раз. Наймушин остался один. У него был трофейный пулемёт и куча лент с патронами, собранными за день на поле боя. Подпустив ораву дикарей на 70 метров, Наймушин открыл шквальный огонь. Как снопы, падали фашисты. За 1,5 часа неутомимой битвы Наймушин израсходовал все ленты. Вложив последний полуметровый конец, зарядил гранату и решил биться до последнего патрона, до последней капли крови. Когда подоспело соседнее подразделение, у Наймушина осталось 3 патрона и заложенная под пулемёт граната. В этой беспримерной схватке отважный герой перебил свыше 50 фашистов, обеспечив дальнейшее продвижение пехоты.
15 июля 1944 года командир стрелкового взвода учебной роты 375-й стрелковой дивизии лейтенант И. Г. Наймушин был представлен к награде за ликвидацию 217 вражеских солдат и офицеров. Приказом № 186/н от 28 июля 1944 года по войскам 52-й Армии награжден орденом Красного Знамени.
После каждого ранения (а их было 7), офицер максимально быстро возвращался в строй. Основная масса ранений была осколочными. Они не особенно беспокоили бойца. Но только до поры до времени.
После долгожданной победы Иван Григорьевич вернулся домой, в Красноуральск. И снова стал проситься в шахту. Но медики категорически запретили такого плана деятельность.
Тогда Наймушин нашел работу в сельскохозяйственной отрасли. Однажды во время заготовки сена он почувствовал себя плохо, схватился за сердце.
Жизнь героя в 1952 году унес осколок – коварный спутник войны, который прятался у самого сердца. И активизировался при сильной нагрузке, пробив его и заставив перестать биться.
В 1963 году жители города назвали в честь героя одну из улиц. Сейчас это спальный район Красноуральска, неподалеку от которого раньше располагалась шахта Ново-Лёвинского рудника, где в довоенные годы трудился Наймушин.
Источник:
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Какой самый большой город в мире?
Ахмет:
Бахмут (Артёмовск). Дед рассказывал, как они по одной улице двести пятьдесят дней шли, так до конца и не дошли".
Написано же черным по белому:
"А потом началась война. Наймушин незамедлительно отправился в военкомат и даже добился распределения в стрелковую дивизию...."