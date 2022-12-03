Инвалидность не помеха, если ты патриот

В результате Иван все же добился своего и попал в охрану штаба. Но вскоре настоял на перенаправлении на передовую в качестве стрелка. Людей не хватало, и добровольцу не стали перечить. Командир взвода отметил отличные показатели бойца и перевел его в снайперы.

Осенью 1942 года гитлеровцы применили странный тактический прием. На небольшой отряд из 16 человек, укрепившихся в окопе, двигалась целая сотня немцев. Все они были совершенно пьяны, в стельку. Играли на губных гармошках, горланили песни, вели себя не как солдаты, а как припозднившиеся гуляки.

Красноармейцы подпустили врага на максимально близкое расстояние. Дальнейшие события после описали в газете «На защиту Родины»: