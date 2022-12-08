Легенда Крыма: пленённая разведчица вытерпела пытки, но не стала предательницей

Несмотря на орден Красного знамени, подвиг Алиме Абденановой на десятилетия оказался забыт. Девочка потеряла родителей, когда была совсем маленькой. Алиме и сестер забрала бабушка и растила при помощи дяди. В 1941 году красавица-комсомолка, которую друзья называли Аней, трудилась в исполкоме.

Когда грянула война, она, как большинство ровесников, решила отправиться на фронт. Девушка окончила курсы санинструкторов и уехала работать в краснодарский госпиталь.

Но ухаживая за ранеными, она постоянно думала, что могла бы послужить своей стране лучше, как солдат и боец. Постоянного напряжения добавляли и мысли о Крыме, где остались самые родные люди – бабушка и младшие сестры.