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Легенда Крыма: пленённая разведчица вытерпела пытки, но не стала предательницей

Легенда Крыма: пленённая разведчица вытерпела пытки, но не стала предательницей

Автор:
08 декабря 2022 12:58
Сообщество : Военное
Метки: Алиме Абденанова   Герой   Девушка   память   партизан   подвиг   подполье   предательство   разведчица   
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О чём сегодня мечтают 20-летние девушки? Как и в любые другие времена – о нарядах, впечатлениях, настоящей любви. А её мечтам не суждено было сбыться…

Несмотря на орден Красного знамени, подвиг Алиме Абденановой на десятилетия оказался забыт. Девочка потеряла родителей, когда была совсем маленькой. Алиме и сестер забрала бабушка и растила при помощи дяди. В 1941 году красавица-комсомолка, которую друзья называли Аней,  трудилась в исполкоме.

Когда грянула война, она, как большинство ровесников, решила отправиться на фронт. Девушка окончила курсы санинструкторов и уехала работать в краснодарский госпиталь.

Но ухаживая за ранеными, она постоянно думала, что могла бы послужить своей стране лучше, как солдат и боец. Постоянного напряжения добавляли и мысли о Крыме, где остались самые родные люди – бабушка и младшие сестры.

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В 1943 году советские власти решили  приступить к плану по освобождению Крыма. И необходимы были разведчики, которые выяснили бы ситуацию изнутри, не вызывая подозрений и вопросов. И Алиме – крымская татарка и молодая девушка отлично подходила на эту роль.

После ускоренного курса разведработы и десантной подготовки Абденанова вместе с напарницей – радисткой Ларисой Гуляченко были выброшены неподалеку от деревни, где жили родные Алиме.

Девушки успешно приземлились и зарыли парашюты и рации в лесополосе. На случай вопросов со стороны немцев была придумана правдоподобная легенда, объясняющая ее долгое отсутствие дома.

Алиме организовала подпольную группу «Дая» из 14 человек, в состав которой вошли ее дядя и его проверенные друзья. Несколько раз в неделю она направляла радиограммы с информацией в штаб. Благодаря непрерывному наблюдению за передвижениями фашистов, их штабами, советские летчики регулярно и точно обстреливали их эшелоны, направлявшиеся на фронт, нанося врагу непоправимый ущерб.

В конце 1943 года девушки были представлены к награде. Тогда еще никто не подозревал, что всего через несколько месяцев Алиме не станет. А выдаст ее ближайший человек – напарница Лариса.

В конце зимы 1944 годы гитлеровцы стали подозревать о существовании подполья, члены которого сливают данные. Они запеленговали дом, где располагалась радиостанция, а подсадная утка – предатель, внедренный в ряды подпольщиков, предоставил недостающие данные.

В ночь с 25 на 26 февраля группу захватили, объявили врагами рейха и бросили в тюрьму. Недостающие сведения нацисты получили от Гуляченко и других предателей, которые не выдержали вида истязаний товарищей.

Алиме подверглась ужасным пыткам. Ей изуродовали лицо, сломали руку и ноги, вырвали ногти. Но она молчала до самого конца. Ни одного имени, никаких сведений о штабе, ни слова о задачах разведгруппы, ее кураторах.

За неделю до прихода войск Красной Армии девушку расстреляли в симферопольской тюрьме. Воспоминания о деятельности группы впоследствии написала и опубликовала одна из сестер. Алиме присвоили звание уже Героя РФ. Увы, посмертно… А данные о деятельности разведгруппы, в которую входила отважная Легенда Крыма, как ее называли, до сих пор находятся под грифом «секретно».

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Метки: Алиме Абденанова   Герой   Девушка   память   партизан   подвиг   подполье   предательство   разведчица   
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7k
ишты 50 минут назад
"... сломали руку и ноги, вырвали ноги..." - автор, надо исправить на "вырвали ногти".
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16k
Дядюшка Ау 2 минуты назад
"А данные о деятельности разведгруппы, в которую входила отважная Легенда Крыма, как ее называли, до сих пор находятся под грифом «секретно»." (с)

Всегда интересовал вопрос (даже не в рамках данной статьи) - что такого секретного было обнаружено, что засекречено и через 80 лет.
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972
Максим Макашев 42 минуты назад
Автор! Если бы "вырвали ноги", то и расстреливать уже незачем было. Ты хоть вычитываешь свой текст перед тем, как постить, или пипл и так схавает?
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