Дети смогли сделать то, что оказалось не под силу взрослым

Город Ефремов в Тульской области держался из последних сил. Его защитники – всего 52 человека оказались заперты в сарае фашистами и лишённые самого необходимого. Отступающие советские части не смогли забрать с собой раненых, и фашисты закрыли их в неотапливаемом строении. Они как солнца ждали прихода красноармейцев. Но с каждым днём надежда на спасение таяла.

И помощь пришла оттуда, откуда её не ждали. Целых полтора месяца два мальчика – братья Володя и Слава Горшковы помогали запертым бойцам.

1941 год. Город оккупирован. Найти продукты – уже сложная задача, не говоря о медикаментах. И тогда семья Горшковых – Фёдор и Любовь стала использовать любые доступные вещи: пустили на перевязочный материал немногочисленное постельное белье, забили единственную корову, чтобы подкрепить силы бойцов питательной мясной пищей.