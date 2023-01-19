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Дети смогли сделать то, что оказалось не под силу взрослым

Дети смогли сделать то, что оказалось не под силу взрослым

Автор:
19 января 2023 10:22
Сообщество : Военное
Метки: Владимир и Владислав Горшковы   Ефремов   Награда   война   история   подвиг   подросток   ребёнок   семья Горшковых   
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Дети войны… Так называют поколение, которое встретило страшное время ещё недостаточно взрослыми, чтобы пойти на фронт, но уже настолько сознательными, чтобы запомнить эти суровые годы.

Они повзрослели быстро и наравне с родителями защищали свою страну. Часто совершая поступки и подвиги, на которые способен не каждый взрослый человек.

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Город Ефремов в Тульской области держался из последних сил. Его защитники – всего 52 человека оказались заперты в сарае фашистами и лишённые самого необходимого. Отступающие советские части не смогли забрать с собой раненых, и фашисты закрыли их в неотапливаемом строении. Они как солнца ждали прихода красноармейцев. Но с каждым днём надежда на спасение таяла.

И помощь пришла оттуда, откуда её не ждали. Целых полтора месяца два мальчика – братья Володя и Слава Горшковы помогали запертым бойцам.

1941 год. Город оккупирован. Найти продукты – уже сложная задача, не говоря о медикаментах. И тогда семья Горшковых – Фёдор и Любовь стала использовать любые доступные вещи: пустили на перевязочный материал немногочисленное постельное белье, забили единственную корову, чтобы подкрепить силы бойцов питательной мясной пищей.

Володе на тот момент было 12 лет, Славе 14. Под покровом ночи, как маленькие безмолвные тени, они проникали в сарай, принося еду и всё необходимое и помогая в уходе за больными. На детей фашисты не обращали такого пристального внимания. Бегают, носятся, что с них взять.

В итоге к моменту прибытия Красной Армии ни один из пострадавших не скончался. Фактически совместными усилиями семьи Горшковых было спасено 52 человеческих жизни.

За проявленное мужество всех наградили. Часть бойцов, выживших тогда в сарае оккупированного Ефремова, прошла всю войну. И долго ещё в дом Горшковых шли письма из разных уголков страны, начинавшиеся со слов «Дорогие мама и папа!». Так обращались к Любови Васильевне и Фёдору Ивановичу солдаты, жизни которых вместе с храбрыми сыновьями они спасли. Каждый ли сможет оказать такую, казалось бы, простую помощь, оказавшись в такой ситуации? Ведь местным жителям под страхом смертной казни было запрещено оказывать красноармейцам любую – даже самую незначительную помощь.

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Метки: Владимир и Владислав Горшковы   Ефремов   Награда   война   история   подвиг   подросток   ребёнок   семья Горшковых   
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Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
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smakido Час назад
"Спасибо, скромный русский огонек, за то, что ты в предчувствии тревожном горишь для тех, кто в поле бездорожном от всех друзей отчаянно далек. За то, что с доброй верою дружа, среди тревог великих и разбоя - горишь, горишь как добрая душа, горишь во мгле, и нет тебе покоя !"
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cmacy Час назад
Сложно представить через что прошли эти герои и красноармейцы. И очень горько видеть 1 (ОДИН) комментарий под такой статьёй. Слава героям Великой Отечественной!
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