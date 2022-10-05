«Я очень люблю унижать русских»: в Санкт-Петербурге нетрезвый приезжий рассказал, что он планирует делать с нашими гражданами

Это уже не первый его «залёт». Но скорее всего, последний.
В питерском автобусе произошла неприятная история. Приезжий «принял на грудь» и начал объяснять пассажирам, что он о них думает и как относится к русским.
Неудивительно, что это не сильно понравилось окружающим. Один из пассажиров достал телефон и сделал запись нетрезвого монолога:
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А другие позже выступили свидетелями и написали заявление в полицию. Вскоре хулигана изловили. Им оказался 38-летний гражданин Туркменистана, он уже не впервые попадается на пьяных выходках:
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Ранее он уже привлекался к административной ответственности. Теперь уже вопрос более серьёзный - он много что успел наговорить в автобусе, на запись попало лишь несколько секунд. Возможно, всё может закончится уголовным делом или выдворением из страны.
И даже извинения не помогут.
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АНТИФИШКИ
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А я не призывал, а всего лишь высказывал своё мнение насчёт того, что следует делать с дикими животными, даже если они по какой-то случайности получили юридический статус человека разумного, когда они становятся агрессивными и нападают на людей.
А что с такими животными следует делать?
Проходил как–то Будда со своими многочисленными учениками через одну деревню. Собралось несколько человек – его противников – и принялись они горячо и зло оскорблять Будду.
Он слушал молча и очень спокойно.
И из–за этого спокойствия им стало как–то не по себе. Возникло неловкое чувство: они оскорбляют человека, а он слушает их слова, как музыку. Тут что–то не так. Один из них обратился к Будде:
В чём дело? Ты что, не понимаешь, что мы говорим?
Именно при понимании возможно такое глубокое молчание, – ответил Будда Приди вы ко мне десять лет назад, я бы бросился на вас. Тогда еще у меня не было понимания. Теперь я понимаю. И из–за вашей глупости я не могу наказывать себя. Ваше дело – решать, оскорблять меня или нет, но принимать ваши оскорбления или нет– в этом моя свобода. Вы не можете их мне навязать. Я от них просто отказываюсь; они того не стоят. Можете забрать их себе. Потом помолчав немного добавил: -А сейчас мои ученики вас о.т.п.и.з.д.я.т.
Так что нехрена теперь "горбатого лепить" про "...был пьян...", "...не помню что говорил..." и т. д. по списку. Прощение просить которое не более чем пердеж, который тут же растворится.
Все они, эти понаехавшие, одного поля ягоды, которые ненавидят русских и Россию, которая позволяет этим оборванцам, из т. н. "независимых" стран, жить и зарабатывать на своей территории, а в отместку получает "нож в спину".
Подобных персонажей следует вычислить всех родственников, как находящихся в России, так и за её пределами, а потом дружно, скопом департировать на историческую родину, во главе с этим и обязательно с объяснением причины департации, с запретом возвращения в Россию, лет на двадцать. Они его там всем кишлаком наизнанку сами вывернут после этого.