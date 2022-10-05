«Я очень люблю унижать русских»: в Санкт-Петербурге нетрезвый приезжий рассказал, что он планирует делать с нашими гражданами

В питерском автобусе произошла неприятная история. Приезжий «принял на грудь» и начал объяснять пассажирам, что он о них думает и как относится к русским.

Неудивительно, что это не сильно понравилось окружающим. Один из пассажиров достал телефон и сделал запись нетрезвого монолога: