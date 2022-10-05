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«Я очень люблю унижать русских»: в Санкт-Петербурге нетрезвый приезжий рассказал, что он планирует делать с нашими гражданами

«Я очень люблю унижать русских»: в Санкт-Петербурге нетрезвый приезжий рассказал, что он планирует делать с нашими гражданами

Автор:
05 октября 2022 15:51
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   задержание   извинения   мигрант   оскорбления   приезжий   санкт-петербург   
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Это уже не первый его «залёт». Но скорее всего, последний.

В питерском автобусе произошла неприятная история. Приезжий «принял на грудь» и начал объяснять пассажирам, что он о них думает и как относится к русским.

Неудивительно, что это не сильно понравилось окружающим. Один из пассажиров достал телефон и сделал запись нетрезвого монолога:

А другие позже выступили свидетелями и написали заявление в полицию. Вскоре хулигана изловили. Им оказался 38-летний гражданин Туркменистана, он уже не впервые попадается на пьяных выходках:

Ранее он уже привлекался к административной ответственности. Теперь уже вопрос более серьёзный - он много что успел наговорить в автобусе, на запись попало лишь несколько секунд. Возможно, всё может закончится уголовным делом или выдворением из страны.

И даже извинения не помогут.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автобус   задержание   извинения   мигрант   оскорбления   приезжий   санкт-петербург   
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25  комментариев
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11k
Андрей А 2 часа назад
Отпиз.дить и выкинуть накуй из страны
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550
kolobok263 Минуту назад
Вопрос только один... Доколе?
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1k
Денис Ануфриев 5 минут назад
чемодан-вокзал-кишлак!
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161
Yevgeny Tretjakov 6 минут назад
Да их, б..ть, не депортировать надо, а лет на 50 в рудниуи с гирей на ноге. Желательно - урановые и без йода.
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23k
The Dude 18 минут назад
Много чего можно было бы написать по этому поводу, но модератор по кличке "ган-дон", или "дон-ган", а может "доннерка", который поддержал казнь певички через сажание её на кол, банил меня на месяц и угрожал тем, что настучит на меня в полицию за то, что я якобы призываю к тому, что следует делать с такими животными, как герой этого поста.
А я не призывал, а всего лишь высказывал своё мнение насчёт того, что следует делать с дикими животными, даже если они по какой-то случайности получили юридический статус человека разумного, когда они становятся агрессивными и нападают на людей.
А что с такими животными следует делать?
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544
Nik Nik 24 минуты назад
Чурка, это не национальность. Чурка, это диагноз !
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10k
Zемляк Полчаса назад
Эти пиардасы нашу доброту за слабость принимают. Но русский Иван не беесконечно добр.
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10k
Rus77 46 минут назад
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке!
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1k
ChePaev 55 минут назад
Надо с этим поленом с глазами поступить как в старом анекдоте про Будду:
Проходил как–то Будда со своими многочисленными учениками через одну деревню. Собралось несколько человек – его противников – и принялись они горячо и зло оскорблять Будду.
Он слушал молча и очень спокойно.
И из–за этого спокойствия им стало как–то не по себе. Возникло неловкое чувство: они оскорбляют человека, а он слушает их слова, как музыку. Тут что–то не так. Один из них обратился к Будде:
В чём дело? Ты что, не понимаешь, что мы говорим?
Именно при понимании возможно такое глубокое молчание, – ответил Будда Приди вы ко мне десять лет назад, я бы бросился на вас. Тогда еще у меня не было понимания. Теперь я понимаю. И из–за вашей глупости я не могу наказывать себя. Ваше дело – решать, оскорблять меня или нет, но принимать ваши оскорбления или нет– в этом моя свобода. Вы не можете их мне навязать. Я от них просто отказываюсь; они того не стоят. Можете забрать их себе. Потом помолчав немного добавил: -А сейчас мои ученики вас о.т.п.и.з.д.я.т.
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11k
кот базилий Час назад
Рожу здесь нажрал свинота.
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25k
Юрий Час назад
Отправить в Туркмению с припиской "За оскорбление Аркадага"
На этом приключения туриста закончатся.
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5k
livaneth Час назад
Вот этим Россия и отличается от Казахстана. В Казахстане Русские второй раз не залетают. Потому, что их высылают оттуда после первого залета.
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215
Елена Час назад
Давно уже пора за такое крайне серьёзно наказывать.
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243
Dzenis 2 часа назад
А я наоборот... Как на выходных выпью и через Чатрулетку с россиянами общаюсь. Очень их поддерживаю во всех начинаниях. Проблема лишь в том, что мои соседи, из числа нациков, иногда это слышат и потом долгое время со мною не разговаривают. Мол, продажный, ватник и всё такое. Хорошо хоть, что не сдают куда нежелательно...
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7k
Shtoppi 2 часа назад
<<Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке>>
Так что нехрена теперь "горбатого лепить" про "...был пьян...", "...не помню что говорил..." и т. д. по списку. Прощение просить которое не более чем пердеж, который тут же растворится.
Все они, эти понаехавшие, одного поля ягоды, которые ненавидят русских и Россию, которая позволяет этим оборванцам, из т. н. "независимых" стран, жить и зарабатывать на своей территории, а в отместку получает "нож в спину".
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Водка зло!...Хотя....Да не! Зло однозначно!!!
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289
Алексей Губин Дмитрий Час назад
Лучше водки хуже нет
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13k
Kucher 2 часа назад
Предлагал уже, Повторюсь.
Подобных персонажей следует вычислить всех родственников, как находящихся в России, так и за её пределами, а потом дружно, скопом департировать на историческую родину, во главе с этим и обязательно с объяснением причины департации, с запретом возвращения в Россию, лет на двадцать. Они его там всем кишлаком наизнанку сами вывернут после этого.
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289
Алексей Губин Kucher Час назад
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