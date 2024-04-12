В Ленобласти молодой гопник отобрал телефон у школьницы

Подлого грабителя уже разыскивает полиция.
Если бы у ограблений была градация по степени подлости, то вчерашнее преступление по своей низости заняло бы там первую строчку. Инцидент произошёл в пригороде Петербурга, в городке Колтуши. Местный гопник проследовал за школьницей, зашёл с ней в лифт и отобрал телефон. У местных родителей появилась новая фобия.
Отмечается, что преступник сначала спросил у девочки время, а затем попросил позвонить. Когда она отказала, грабитель вырвал у неё из рук телефон и сбежал.
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Отмечается, что преступление произошло вечером 11 апреля. Мама школьницы уже написала заявление в полицию. Но подлого грабителя пока не отыскали.
"Может кто узнает вот этого товарища, который вырвал из рук моего ребенка телефон. Иоанна Кронштадтского д 5. 11.04.2024 года около 17ч12 минут.
Сегодня моя дочь пострадала, а завтра ещё кто-то, не дай Бог."— написала мать пострадавшей девочки в городском сообществе во "Вконтакте".
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Камеры везде Он, что ниндзя, чтоли (?) ...
Приметы налицо (вернее еб@ло у него)! ...
p.s. В любом случае найдут. Только наказание надо от ПАПЫ... - в кашу всё тело(!!) ... Ушлёпок...(
Сидят две обезьяны под дождём. Одна другую спрашивает:
- А тебе вода в рот попадает?
- Не-а.
- А мне попадает