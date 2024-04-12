В Ленобласти молодой гопник отобрал телефон у школьницы

Если бы у ограблений была градация по степени подлости, то вчерашнее преступление по своей низости заняло бы там первую строчку. Инцидент произошёл в пригороде Петербурга, в городке Колтуши. Местный гопник проследовал за школьницей, зашёл с ней в лифт и отобрал телефон. У местных родителей появилась новая фобия.

Отмечается, что преступник сначала спросил у девочки время, а затем попросил позвонить. Когда она отказала, грабитель вырвал у неё из рук телефон и сбежал.