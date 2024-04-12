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В Ленобласти молодой гопник отобрал телефон у школьницы

В Ленобласти молодой гопник отобрал телефон у школьницы

Автор:
12 апреля 2024 19:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Колтуши   Ленобласть   Телефон   лифт   ограбление   полиция   школьница   
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Подлого грабителя уже разыскивает полиция.

Если бы у ограблений была градация по степени подлости, то вчерашнее преступление по своей низости заняло бы там первую строчку. Инцидент произошёл в пригороде Петербурга, в городке Колтуши. Местный гопник проследовал за школьницей, зашёл с ней в лифт и отобрал телефон. У местных родителей появилась новая фобия.


Отмечается, что преступник сначала спросил у девочки время, а затем попросил позвонить. Когда она отказала, грабитель вырвал у неё из рук телефон и сбежал.

Отмечается, что преступление произошло вечером 11 апреля. Мама школьницы уже написала заявление в полицию. Но подлого грабителя пока не отыскали.


"Может кто узнает вот этого товарища, который вырвал из рук моего ребенка телефон. Иоанна Кронштадтского д 5. 11.04.2024 года около 17ч12 минут.
Сегодня моя дочь пострадала, а завтра ещё кто-то, не дай Бог."— написала мать пострадавшей девочки в городском сообществе во "Вконтакте".


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Метки: Видео   Колтуши   Ленобласть   Телефон   лифт   ограбление   полиция   школьница   
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18  комментариев
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721
Zmey8838 42 минуты назад
Девочке повезло и урок - не заходить в лифт с незнакомыми. И телефоном зря не светить
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1k
max20 11 минут назад
В городке 20тыс. почти все друг-друга в лицо знают. А в отделении - не знают.
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23k
Shtoppi 12 минут назад
этого ублюдка нужно сразу в расход пустить.
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1k
alex 15 минут назад
с такими характерными данными найти не составляет труда, было бы желание
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63k
Олег 16 минут назад
на площади палками лупить до полусмерти! И "трудных" школьников согнать чтоб смотрели. И блогеров, чтоб транслировали. И тех, кто скорую не попускает
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3k
Oleg SC 21 минуту назад
Чёрт еваный.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−9
40k
АнтонПолднев 38 минут назад
Соль бесплатно не выдают...
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1k
c3nsor3d 40 минут назад
Как так "Не нашли его ещё" ???..
Камеры везде Он, что ниндзя, чтоли (?) ...
Приметы налицо (вернее еб@ло у него)! ...
p.s. В любом случае найдут. Только наказание надо от ПАПЫ... - в кашу всё тело(!!) ... Ушлёпок...(
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6k
Владимир 46 минут назад
Почему Бастрыкин еще не взял на контроль?
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9k
Alex Час назад
Мочить.
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Этот имбецил напомнил анекдот

Сидят две обезьяны под дождём. Одна другую спрашивает:
- А тебе вода в рот попадает?
- Не-а.
- А мне попадает
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Burzum
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