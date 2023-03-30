Как знаменитый Марк Бернес чуть не погиб из-за карточного долга уголовников

Его жизнь поставили на кон и проигравший должен был его убить.
В 1950-х Марк Бернес снялся в “Ночном патруле” - сыграл там вора Огонька, который завязал с преступным миром. Это первая в Союзе картина, в которой показали королей преступного мира - воров в законе.
Фильм был снят по заказу товарищей из силовых структур. Они хотели показать молодёжи, что романтический ореол вокруг криминала - миф. И связываться с ним не надо. Поэтому уже матёрый Огонёк отходит от дел, и с экрана призывает поступить также и своих товарищей. По воровским понятиям того времени, это страшный грех. Вор в принципе не уходит на покой, а раз уж это происходит, то только в случае, если за ним не числится никаких нарушений “понятий”.
А склонять других завязать с преступным миром - это тяжелейший проступок.
Фильм показали по всей стране, добрались и до Севера, там его посмотрели вольные поселенцы и вышедшие на свободу преступники. И “авторитетные” воры постановили - Бернес попал в разряд “ссученных” и заслуживает только смерти.
Сейчас это звучит дико - отождествлять актёра и сыгранного им героя. А тогда восприятие кино было другим. Например, если на экране показывали влюблённую пару, то многие считали, что у актёров роман и в реальной жизни. Так что Бернес попал в серьёзный переплёт.
Вор по кличке Лихой поставил жизнь Марка Наумовича на кон в карточной игре, проигравший должен был его убить. Проиграл сам Лихой и отправился в Москву, чтобы исполнить приговор. Но один из свидетелей той игры, такой же преступник, как и остальные, оказался поклонником творчества Бернеса и он его пожалел. Добрался до ближайшей телефонной будки, позвонил в Москву и попросил товарища предупредить актёра.
Бернес жил на Сухаревской, этот дом был известен на всю Москву. Поэтому уже на следующий день этот приятель заявился в квартиру к изумлённому Бернесу. Он узнал о приговоре, но не поверил. А когда выпроводил гостя, взглянул на пятилетнюю дочь Наташу и понял, что рискует не только своей, но и её жизнью. И пошёл в МУР.
Силовики отнеслись к этому серьёзно - они-то отлично знали воровские понятия и важность карточного долга. К Бернесу приставили сразу трёх охранников. Один дежурил на первом этаже дома, второй на несколько пролётов выше, ну а третий был в квартире, рядом с “объектом”.
По расчётам, убийца должен был приехать в Москву с 26 октября по 1 ноября 1958 года. В эти дни Бернес практически не выходил на улицу и не принимал у себя друзей. Часы медленно тянулись, а убийца всё не появлялся.
Он так и не приехал.
Есть несколько версий: в пути он попался на глаза милиции, бежал и был застрелен. Но тогда силовики бы точно об этом узнали. Значит повздорил с кем-то из уголовников, и его отправили на тот свет. Но с тех пор Лихого никто не видел.
Охрану сняли, Бернес вернулся к обычной жизни. Но запомнил этот случай на всю оставшуюся жизнь.
Источник:
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А убийца -будь дурак, вышел!!!
Вот такая вот лавстори.