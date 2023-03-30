Как знаменитый Марк Бернес чуть не погиб из-за карточного долга уголовников

Фильм был снят по заказу товарищей из силовых структур. Они хотели показать молодёжи, что романтический ореол вокруг криминала - миф. И связываться с ним не надо. Поэтому уже матёрый Огонёк отходит от дел, и с экрана призывает поступить также и своих товарищей. По воровским понятиям того времени, это страшный грех. Вор в принципе не уходит на покой, а раз уж это происходит, то только в случае, если за ним не числится никаких нарушений “понятий”.

А склонять других завязать с преступным миром - это тяжелейший проступок.

Фильм показали по всей стране, добрались и до Севера, там его посмотрели вольные поселенцы и вышедшие на свободу преступники. И “авторитетные” воры постановили - Бернес попал в разряд “ссученных” и заслуживает только смерти.

Сейчас это звучит дико - отождествлять актёра и сыгранного им героя. А тогда восприятие кино было другим. Например, если на экране показывали влюблённую пару, то многие считали, что у актёров роман и в реальной жизни. Так что Бернес попал в серьёзный переплёт.