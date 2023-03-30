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Как знаменитый Марк Бернес чуть не погиб из-за карточного долга уголовников

Как знаменитый Марк Бернес чуть не погиб из-за карточного долга уголовников

Автор:
30 марта 2023 22:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Марк Бернес   СССР   вор   долг   карты   милиция   ночной патруль   охрана   понятия   приговор   
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Его жизнь поставили на кон и проигравший должен был его убить.

В 1950-х Марк Бернес снялся в “Ночном патруле” - сыграл там вора Огонька, который завязал с преступным миром. Это первая в Союзе картина, в которой показали королей преступного мира - воров в законе.

Фильм был снят по заказу товарищей из силовых структур. Они хотели показать молодёжи, что романтический ореол вокруг криминала - миф. И связываться с ним не надо. Поэтому уже матёрый Огонёк отходит от дел, и с экрана призывает поступить также и своих товарищей. По воровским понятиям того времени, это страшный грех. Вор в принципе не уходит на покой, а раз уж это происходит, то только в случае, если за ним не числится никаких нарушений “понятий”.

А склонять других завязать с преступным миром - это тяжелейший проступок.

Фильм показали по всей стране, добрались и до Севера, там его посмотрели вольные поселенцы и вышедшие на свободу преступники. И “авторитетные” воры постановили - Бернес попал в разряд “ссученных” и заслуживает только смерти.

Сейчас это звучит дико - отождествлять актёра и сыгранного им героя. А тогда восприятие кино было другим. Например, если на экране показывали влюблённую пару, то многие считали, что у актёров роман и в реальной жизни. Так что Бернес попал в серьёзный переплёт.

Вор по кличке Лихой поставил жизнь Марка Наумовича на кон в карточной игре, проигравший должен был его убить. Проиграл сам Лихой и отправился в Москву, чтобы исполнить приговор. Но один из свидетелей той игры, такой же преступник, как и остальные, оказался поклонником творчества Бернеса и он его пожалел. Добрался до ближайшей телефонной будки, позвонил в Москву и попросил товарища предупредить актёра.

Бернес жил на Сухаревской, этот дом был известен на всю Москву. Поэтому уже на следующий день этот приятель заявился в квартиру к изумлённому Бернесу. Он узнал о приговоре, но не поверил. А когда выпроводил гостя, взглянул на пятилетнюю дочь Наташу и понял, что рискует не только своей, но и её жизнью. И пошёл в МУР.

Силовики отнеслись к этому серьёзно - они-то отлично знали воровские понятия и важность карточного долга. К Бернесу приставили сразу трёх охранников. Один дежурил на первом этаже дома, второй на несколько пролётов выше, ну а третий был в квартире, рядом с “объектом”.

По расчётам, убийца должен был приехать в Москву с 26 октября по 1 ноября 1958 года. В эти дни Бернес практически не выходил на улицу и не принимал у себя друзей. Часы медленно тянулись, а убийца всё не появлялся.

Он так и не приехал.

Есть несколько версий: в пути он попался на глаза милиции, бежал и был застрелен. Но тогда силовики бы точно об этом узнали. Значит повздорил с кем-то из уголовников, и его отправили на тот свет. Но с тех пор Лихого никто не видел.

Охрану сняли, Бернес вернулся к обычной жизни. Но запомнил этот случай на всю оставшуюся жизнь.

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Метки: Марк Бернес   СССР   вор   долг   карты   милиция   ночной патруль   охрана   понятия   приговор   
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4  комментария
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2k
Vladislav Grigorenko 3 часа назад
Это, часом, не Дудь сочинял? Он специалист по лагерной Колыме, видно и тут "добрались и до Севера". "Есть несколько версий": то Лихой, то Лютый, но наиболее близкая к реальности "Добрался до ближайшей телефонной будки, позвонил в Москву". А вы говорите - крайний север, глухомань, закон тайга прокурор медведь... А там, оказывается, уже в 50-е с любой ближайшей будки в Москву дозванивались!
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2k
анатолий горленко 22 минуты назад
Так это ещё не вся история, у Бернеса высветилось: тройка, семёрка, туз, а обыватели это не поняли, Пушкина не читали - "пиковая дама", вот и полезли на рога. А Марк- не будь дурак, не выходил на улицу.
А убийца -будь дурак, вышел!!!
Вот такая вот лавстори.
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509
Вася Васильев 23 минуты назад
Ох уж эти сказочники...
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3k
поручик Ржевский Час назад
Аффтор. так Лютый или Лихой?
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