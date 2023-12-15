Атмосфера советского Нового года

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Через 2 недели наступил 2024 год. Захотелось резко удариться в воспоминания и сравнить, как сейчас проходят праздники, и как они выглядели тогда. На снимках разные годы во времена СССР.
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