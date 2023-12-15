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Атмосфера советского Нового года

Атмосфера советского Нового года

Автор:
15 декабря 2023 11:32
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Скоро Новый год   архивные кадры   атмосфера   новый год   фото на новый год   
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Через 2 недели наступил 2024 год. Захотелось резко удариться в воспоминания и сравнить, как сейчас проходят праздники, и как они выглядели тогда. На снимках разные годы во времена СССР.

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Метки: СССР   Скоро Новый год   архивные кадры   атмосфера   новый год   фото на новый год   
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2  комментария
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11k
GRuslan 7 минут назад
В детстве новый год самый волшебный, особенно его ожидание в последнюю неделю. А когда он наступил, то все волшебство теряется почему то, хотя елка вроде стоит и еды ещё полный холодильник.
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24k
hebpat 6 минут назад
Помню 1980 взяли напрокат цветной телик, я олимпиаду 80 по нему смотрел, а Голубой огонёк по цветному клас было смотреть, на новый год приехал дедушка мы с ним в детском мире взяли прикольные хлопушки, это был шар размером с ёлочную игрушку с намотанным вокруг него 2-х метровым шнуром, нужно было шнур размотать , бросить шар и резко дёрнуть за шнур, шар взрывался с громким хлопком и рассыпал вокруг себя цветное конфетти из разноцветной фольги. На следующий год уже таких хлопушек не было почему то.....
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