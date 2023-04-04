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Исследование: 62% "релокантов", покинувших Россию в 2022 году, хотели бы вернуться

Исследование: 62% "релокантов", покинувших Россию в 2022 году, хотели бы вернуться

Автор:
04 апреля 2023 22:35
Сообщество : Факты
Метки: HeadHunter   возвращение   данные   исследование   релоканты   тоска по родине   
1344
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Почти две трети россиян (62%), покинувших страну в 2022 году, намерены в ближайшее время вернуться на родину. Об этом говорит исследование платформы по поиску персонала HeadHunter и консалтинговой компании "Яков и партнёры".

Среди основных причин для обратной релокации называются личные обстоятельства, улучшение карьерных возможностей и более благоприятный экономический прогноз в целом по стране.

«Теперь можно ожидать, что миграционный поток из РФ, возникший в 2022-м, может в ближайшие год-два поменять направление», — заявила партнер компании «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

"На этот процесс влияет и то, что у уехавших кончаются деньги, они видят, что найти работу не так-то просто, а если найдешь, то зарплата не выше российской", — комментирует президент портала Superjob Алексей Захаров.

Российский политический аналитик Юрий Светов сообщил ФАН, что, несмотря на большое количество уехавших специалистов, жизнь в России без них практически не изменилась:

"Понятно, что 62 процента — это очень серьезная цифра. В первую очередь, можно говорить о тех людях, которые уехали из страны по бытовым, человеческим мотивам - например, опасаясь попасть под мобилизацию в армию России. Поскольку первые лица государства уже неоднократно заявляли, что второй волны мобилизации не будет, то теперь многие склоняются к возвращению на родину, — отметил Светов. Вопрос в другом - нужно ли сейчас России их возвращение", - указал аналитик.

"Спрашивается, а что делали все эти люди, если после их отъезда ничего особенно не изменилось? Не остановились предприятия, торговля продолжила работать в прежнем режиме, а предприятия ВПК и вовсе резко активизировали свою работу. По идее, в нашей стране все продолжает успешно функционировать, и возникает логичная мысль — «были ли все эти люди на самом деле нужны нашей стране?» Ведь, если они решили уехать в самый трудный момент, это означает, что сама Россия им не очень-то и нужна".

В Госдуме и вовсе предложили всех возвращающихся на Родину россиян проверять.

По мнению депутата Дмитрия Гусева, всех ререлокантов необходимо сразу на границе проверять на предмет финансирования из-за рубежа, чтобы не допустить повторения истории Треповой. Для тех, кто честно сознается в получении нерусской валюты и пообещает больше не работать на западных агентов влияния, он предложил ввести амнистию.

Всего в исследовании было опрошено более 7000 человек.

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Метки: HeadHunter   возвращение   данные   исследование   релоканты   тоска по родине   
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31  комментарий
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234k
Rusbond 2 часа назад
А еще больший процент жителей России хотят, что бы эти твари не возвращались. Предателей не любят нигде.
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436
Вася Васильев 6 минут назад
Не пусть этих сыкунов в страну мы не можем, пока не можем.. Но определённо всех вернувшихся надо "взять на карандаш" и при очередном хипише всей этой банде закрыть выезд, естественно под благовидным предлогом "по имеющимся данным власти РФ не смогут обеспечить вам безопасность за пределами границ РФ" + естественно в РФ эта категория граждан должна подвергаться максимальному преследованию по всем возможным ЗАКОННЫМ направлениям.
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15k
K7OO 13 минут назад
Конечно, можно и не замечать их возвращения. Типа, свободная страна, законов не нарушили, каждый имеет право и все такое. Вот только, боюсь, многие из тех, кто остались, не шибко оценят такую снисходительность. Не говоря уж о тех, кто отправился Родину защищать. Люди, оставшиеся верными своей стране, почувствуют себя ущемленными. И это может стать реальной проблемой. Они подумают, типа, а что, так можно было? Может Хакамада была права и мы действительно идиоты? Это опасная канитель.
Так что бегунков было бы правильно как-то обозначить, отметкой в паспорте или еще как. Пусть ощутят свою ущербность, если не в правовом, то хотя бы в моральном плане. Плюс, конечно же, таких "граждан" на какое-то время было бы правильно полностью выключить из любых политических процессов. Вернулся - молодец. Живи, работай, доказывай делом, что это была ошибка, которая больше не повторится. А если ты при первом шухере опять сдриснешь, то нехрен тогда и возвращаться.
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21
Igor Volkov K7OO 7 минут назад
То есть вы людей, не нарушивших никаких законов уже на правильных и неправильных начали делить. отметочки в паспорте.. не чувствуете никакого подвоха? ничего не напоминает?
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66
Алексей 15 минут назад
Интересно, они "хотели бы". А вот хочет ли этого Россия? Или они думают "мы хотим", и теперь это все хотят?
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55k
Александр 15 минут назад
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66
Алексей 20 минут назад
Не, нам и без них хорошо. У нас впервые в речке местной появились осетры, воздух чище, и экология. А если без юмора, предал один раз, предаст и второй. И ещё в спину нож всадит. Блин, мне аж зарплату повысили, потому как двое из нашей конторы срулили. И ниче, за них двоих работаю, и справляюсь. На три буквы они здесь не нужны. Причем заметьте, приедут они наши деньги отбирать, которые мы заработали. Кому война, а кому мать родна. И да, согласен, что нужны фильтрационные лагеря. Без насилия и пыток, просто опытный сотрудник ФСБ поспрашивал бы:"А что вы делали в...(назовите любую страну), и чем вы собираетесь заняться в России.
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1k
Олег Полчаса назад
приедут, а их рабочие места уже заняты. и опять зрада
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42k
KiploksAKS Полчаса назад
То есть, они и там нихера не достигли.
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8k
Артём 37 минут назад
А можно не надо?
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3k
Похаб Стебаныч 46 минут назад
Для тех, кто честно сознается в получении нерусской валюты
===
А есть русская валюта?
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46
Паша Андрианов 50 минут назад
на куй их
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31k
Ashabad 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Ashabad 54 минуты назад
Не надо! Не возвращайтесь!
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6k
workmen77 56 минут назад
"Поскольку первые лица государства уже неоднократно заявляли, что второй волны мобилизации не будет" - конечно, в это охотно верим, как и в то, что конституцию менять не будем и пенсионный возраст не будем поднимать.
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50k
Хельги Час назад
После 183 дней теряется резеденство России, что хорошо.
Пусть он ные будут там где есть и если что то здесь зарабатывают платят 30%.
Им хорошо, типа в тулерастию играют и нам хорошо - бюджет пополняется.
А здесь они зачем?
Лучше упростить получение гражданство нормальным русским пытающимся приехать из всяких там прое.балтий и т.д.
А испугавшимся - испугался так и пиз.дох.хен.на .... в перу есть гора с правильным названием. В том направлении в общем.
Бали есть и вообще...
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22k
Слепой Пью Час назад
А может, ну их ... этих возвращенцев? Померла так померла. И в попу перышко, хай по миру летят...
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8k
Борис Карабанов Час назад
Любимая локация,
Там, где цветёт акация
Там, где я, как никак,
Придумал свой лайфхак...
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66k
doker 2 часа назад
Ну, бл*ди, с длинными ногами вернутся.
Кто работать умеет - нет.

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28k
Юрьевич 2 часа назад
А мобильные военкоматы уже убрали с пунктов пропуска?
Вернуть назад и сразу повестки вручать. Нехрен, должны искупить и доказать, что их там не завербовали.
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4k
Григорий 2 часа назад
петушня хочет к маме, опять не работать и в интернете "ум" изображать
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
Сбежали те, кто нахер не нужен был. Стране в целом. Некоторым был нужен, например, содержателям кофеен и прочего общепита, цирюлен и т.д.. Там доходы упали
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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