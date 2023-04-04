Исследование: 62% "релокантов", покинувших Россию в 2022 году, хотели бы вернуться

Российский политический аналитик Юрий Светов сообщил ФАН, что, несмотря на большое количество уехавших специалистов, жизнь в России без них практически не изменилась:

"Понятно, что 62 процента — это очень серьезная цифра. В первую очередь, можно говорить о тех людях, которые уехали из страны по бытовым, человеческим мотивам - например, опасаясь попасть под мобилизацию в армию России. Поскольку первые лица государства уже неоднократно заявляли, что второй волны мобилизации не будет, то теперь многие склоняются к возвращению на родину, — отметил Светов. Вопрос в другом - нужно ли сейчас России их возвращение", - указал аналитик.