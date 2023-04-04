Исследование: 62% "релокантов", покинувших Россию в 2022 году, хотели бы вернуться

Почти две трети россиян (62%), покинувших страну в 2022 году, намерены в ближайшее время вернуться на родину. Об этом говорит исследование платформы по поиску персонала HeadHunter и консалтинговой компании "Яков и партнёры".
Среди основных причин для обратной релокации называются личные обстоятельства, улучшение карьерных возможностей и более благоприятный экономический прогноз в целом по стране.
«Теперь можно ожидать, что миграционный поток из РФ, возникший в 2022-м, может в ближайшие год-два поменять направление», — заявила партнер компании «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.
"На этот процесс влияет и то, что у уехавших кончаются деньги, они видят, что найти работу не так-то просто, а если найдешь, то зарплата не выше российской", — комментирует президент портала Superjob Алексей Захаров.
Российский политический аналитик Юрий Светов сообщил ФАН, что, несмотря на большое количество уехавших специалистов, жизнь в России без них практически не изменилась:
"Понятно, что 62 процента — это очень серьезная цифра. В первую очередь, можно говорить о тех людях, которые уехали из страны по бытовым, человеческим мотивам - например, опасаясь попасть под мобилизацию в армию России. Поскольку первые лица государства уже неоднократно заявляли, что второй волны мобилизации не будет, то теперь многие склоняются к возвращению на родину, — отметил Светов. Вопрос в другом - нужно ли сейчас России их возвращение", - указал аналитик.
"Спрашивается, а что делали все эти люди, если после их отъезда ничего особенно не изменилось? Не остановились предприятия, торговля продолжила работать в прежнем режиме, а предприятия ВПК и вовсе резко активизировали свою работу. По идее, в нашей стране все продолжает успешно функционировать, и возникает логичная мысль — «были ли все эти люди на самом деле нужны нашей стране?» Ведь, если они решили уехать в самый трудный момент, это означает, что сама Россия им не очень-то и нужна".
В Госдуме и вовсе предложили всех возвращающихся на Родину россиян проверять.
По мнению депутата Дмитрия Гусева, всех ререлокантов необходимо сразу на границе проверять на предмет финансирования из-за рубежа, чтобы не допустить повторения истории Треповой. Для тех, кто честно сознается в получении нерусской валюты и пообещает больше не работать на западных агентов влияния, он предложил ввести амнистию.
Всего в исследовании было опрошено более 7000 человек.
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Так что бегунков было бы правильно как-то обозначить, отметкой в паспорте или еще как. Пусть ощутят свою ущербность, если не в правовом, то хотя бы в моральном плане. Плюс, конечно же, таких "граждан" на какое-то время было бы правильно полностью выключить из любых политических процессов. Вернулся - молодец. Живи, работай, доказывай делом, что это была ошибка, которая больше не повторится. А если ты при первом шухере опять сдриснешь, то нехрен тогда и возвращаться.
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А есть русская валюта?
Есть русский рубль?
Пусть он ные будут там где есть и если что то здесь зарабатывают платят 30%.
Им хорошо, типа в тулерастию играют и нам хорошо - бюджет пополняется.
А здесь они зачем?
Лучше упростить получение гражданство нормальным русским пытающимся приехать из всяких там прое.балтий и т.д.
А испугавшимся - испугался так и пиз.дох.хен.на .... в перу есть гора с правильным названием. В том направлении в общем.
Бали есть и вообще...
Там, где цветёт акация
Там, где я, как никак,
Придумал свой лайфхак...
Кто работать умеет - нет.
Вернуть назад и сразу повестки вручать. Нехрен, должны искупить и доказать, что их там не завербовали.