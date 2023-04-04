В России неженатые мужики живут дольше «окольцованных»

Всё из-за того, что «российские женщины воспринимают мужчин как расходный материал».
Все слышали о том, что «женатые живут дольше». А вот противоположная точка зрения появилась совсем недавно. Об этом заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина.
По её словам, российские женщины не очень-то ценят своих мужей, стараются «отжать» у них как можно больше и используют на полную катушку. А при случае - меняют на более молодого, здорового или обеспеченного.
Это связано с тем, что русские женщины в массе своей воспринимают мужчин не как равных партнеров, а как расходный материал, из которого надо по максимуму выжать все блага, а затем поменять на другого, более свежего. И очень мало мужчин находят в себе силы противостоять этой агрессивной общественной морали. В большинстве они уходят в алкоголизм и другие саморазрушающие паттерны поведения.
Как она утверждает, всё потому что мальчикам с детства внушают: они всем должны. Парень вырастает с такими установками и ему крайне сложно от них избавиться. Поэтому сначала попадает на ушлую «мадам», а потом начинает бухать и заниматься саморазрушением.
Мальчикам уже с детского сада внушают, что они всем по кругу должны — родителям, Родине, семье, жене.
Конечно, это спорное мнение. Должна быть точная статистика, серьёзные исследования - пока этого нет, по крайней мере, от Кочкиной. Но мысль интересная, до этого-то все говорили о том, что брак - это сплошная благодать. Но раз уж все так озабочены равноправием, то и у мужиков они есть, а не только обязанности. Значит и такая точка зрения тоже должна быть.
UPD: Ну а депутат Госдумы Олег Матвейчев сделал следующий шаг - предложил признать феминизм экстремистской идеологией.
Наши феминистки являются просто агентурой Запада. Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за разводы, за бездетность, за аборты. Действуют против демографической политики Российской Федерации.
Источник:
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