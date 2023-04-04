В России неженатые мужики живут дольше «окольцованных»

Все слышали о том, что «женатые живут дольше». А вот противоположная точка зрения появилась совсем недавно. Об этом заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина.

По её словам, российские женщины не очень-то ценят своих мужей, стараются «отжать» у них как можно больше и используют на полную катушку. А при случае - меняют на более молодого, здорового или обеспеченного.