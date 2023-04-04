Как выглядит ребёнок, появившийся на свет в браке кореянки и афроамериканца

Смешанные браки не редкость. Да, ещё остались семьи, где национальность важна для союза, но сегодня это скорее исключение и дань традициям, чем правило. Люди влюбляются и строят отношения, полагаясь на личные предпочтения и зов сердца.
Очень красивыми и необычными в парах смешанной расы получаются дети.
Ребёнок обычно берёт что-то от внешности обоих родителей, потому выглядит особенным.
Сегодня мы познакомим вас с парой, где отец - американец гаитянского происхождения, а мама - кореянка.
Дэвин и Даян Рокс вместе 4 года. Они живут в Ванкувере. У них родился сын Ричи-Рой Аристид.
Только полюбуйтесь, как смешалась кровь обоих родителей, чтобы на свет появился такой крошка. Смуглый и большеглазый мальчик.
На кого больше похож: на маму или на папу?
Источник:
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