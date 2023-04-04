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Как выглядит ребёнок, появившийся на свет в браке кореянки и афроамериканца

Как выглядит ребёнок, появившийся на свет в браке кореянки и афроамериканца

Автор:
04 апреля 2023 12:53
Сообщество : Истории из жизни
Метки: модели   муж и жена   национальность разная   отношения   смешанная пара   смешанная раса   
1673
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Смешанные браки не редкость. Да, ещё остались семьи, где национальность важна для союза, но сегодня это скорее исключение и дань традициям, чем правило. Люди влюбляются и строят отношения, полагаясь на личные предпочтения и зов сердца.

Очень красивыми и необычными в парах смешанной расы получаются дети.


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Ребёнок обычно берёт что-то от внешности обоих родителей, потому выглядит особенным.


Сегодня мы познакомим вас с парой, где отец - американец гаитянского происхождения, а мама - кореянка.

Дэвин и Даян Рокс вместе 4 года. Они живут в Ванкувере. У них родился сын Ричи-Рой Аристид.


Только полюбуйтесь, как смешалась кровь обоих родителей, чтобы на свет появился такой крошка. Смуглый и большеглазый мальчик.



На кого больше похож: на маму или на папу?

Источник:

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Метки: модели   муж и жена   национальность разная   отношения   смешанная пара   смешанная раса   
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14  комментариев
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2k
Капитошка 42 минуты назад
Косоглазый нигер.
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4k
Kozlodoev Минуту назад
Хун Вэй Бин.
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582
Алексей 4 минуты назад
Получился камбоджиец.
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5k
Психологическая поддержка 4 минуты назад
Racism x2 boost achieved
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437
Вася Васильев 7 минут назад
метисы обычно красивые, но не в этом случае.
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54k
Олег 8 минут назад
негр! НЕГР!!!! Глупая кукурузина!
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−16
Иван Иванов 13 минут назад
Чпокнул как то афроамериканец азиатокореянку. И на свет появился прикольный мальчишечка: кореатоафроазиатоамериканец. Ну, в общем, метис.
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32k
Андрей Иванов Полчаса назад
Метисы всегда лучше по ТТХ чистокровных. Вон, япошки в изоляции сидели - и до чего себя довели
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439
Javier Андрей Иванов 14 минут назад
А англичане, со своими кривыми челюстями
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18k
Александр Полчаса назад
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633
ruslan d Полчаса назад
Ну такие смеси почти всегда красиво
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8k
Tamdima 37 минут назад
Мало того, что он негр, он еще и ускоглазый и косоглазый
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11k
Shtoppi 39 минут назад
как это не удивительно - получился кудрявый, чернжопый азиат ))))))
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Спелая кукурузинка

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