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25 доказательств того, что родственные души действительно существуют

25 доказательств того, что родственные души действительно существуют

Автор:
07 сентября 2022 10:57
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вечная любовь   взаимоотношения   любовные пары   муж и жена   муж и жена одна сатана   ну надо же   отношения   родственные души   удивительное рядом   
794
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В юности все верят в большую, светлую и вечную любовь. А потом почти все проходят через предательства, расставания и прочие разочарования, и перестают считать, что два человека могут быть предназначены мирозданием друг для друга. Однако такие истории действительно существуют — может быть, их немного, но они есть и они возвращают веру в лучшее!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вечная любовь   взаимоотношения   любовные пары   муж и жена   муж и жена одна сатана   ну надо же   отношения   родственные души   удивительное рядом   
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2  комментария
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48k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Чето парень покрасивел, девчонка пострашнела))
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8k
Mowgley Z ⚔ 10 минут назад
5. Женщина случайно узнала, что донор крови, спасший ей жизнь 11 лет назад, это ее муж
---------
Мужик, а не болтун
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