25 доказательств того, что родственные души действительно существуют

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В юности все верят в большую, светлую и вечную любовь. А потом почти все проходят через предательства, расставания и прочие разочарования, и перестают считать, что два человека могут быть предназначены мирозданием друг для друга. Однако такие истории действительно существуют — может быть, их немного, но они есть и они возвращают веру в лучшее!
1. "Мы с Лорой познакомились в детском саду. Одно из моих самых первых воспоминаний — мне 3 года, и я объявляю всем ребятам, что когда-нибудь женюсь на ней"
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2. "Бабушка и дедушка моей жены страдают деменцией, но их любовь настолько сильна, что она пришивает ему пуговицы на рубашке, целует его и надеется, что он станет ее парнем"
3. "Этого снимка моих родителей никогда не было, это два отдельных фото, которые идеально сочетаются друг с другом"
4. Паре с синдромом Дауна запретили жениться. Но критики ошибались, всё у этих людей сложилось и об этом свидетельствуют 25 лет совместной жизни
6. "Мы были уверены, что познакомились в университете. После помолвки наши родители выяснили, что на самом деле мы впервые встретились на семейном отдыхе в 1997 году"
7. Супружеская пара из Китая нашла в своих фотоальбомах юношеские снимки, сделанные в одно время и в одном месте. Более того, парень попал на снимок девушки
8. "Фотография обоих моих дедушек. Они дружили еще до того, как мои родители встретили друг друга"
11. "Они встречались в юности, потом были в браке с другими людьми и снова сошлись 65 лет спустя. Моя бабушка и ее парень"
15. "Когда я встретил свою будущую жену, оказалось, что у нас похожие родимые пятна на ногах"
16. Девушка начала снова встречаться с парнем, за которым она замужем. У нее амнезия после черепной травмы и она не помнит события последних лет
18. "Мы были уверены, что познакомились несколько лет назад. А потом узнали, что наши мамы были лучшими школьными подругами. Эта фотография была показана на нашей свадьбе. Это наша настоящая первая встреча"
19. "Начало 60-х. Разные города штата Миссисипи. К обоим моим родителям приходил фотограф с пони. Насчет фотографа не знаю, а пони оказался один и тот же"
20. "У моих родителей 25 лет свадьбы, и сегодня они так же влюблены, как и 45 лет назад, когда поженились. А знакомы с самого детства, в возрасте 2 и 4 лет жили в соседних домах"
21. "Мой двоюродный брат попал на семейное фото своей будущей жены (парень слева) во время поездки в Рио-де-Жанейро. За 7 лет до их знакомства"
24. "Моя девушка и я сделали снимки с одного и того же ракурса на одном и том же концерте... за 3 года до того, как познакомились"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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