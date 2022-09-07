25 доказательств того, что родственные души действительно существуют

В юности все верят в большую, светлую и вечную любовь. А потом почти все проходят через предательства, расставания и прочие разочарования, и перестают считать, что два человека могут быть предназначены мирозданием друг для друга. Однако такие истории действительно существуют — может быть, их немного, но они есть и они возвращают веру в лучшее!

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1. "Мы с Лорой познакомились в детском саду. Одно из моих самых первых воспоминаний — мне 3 года, и я объявляю всем ребятам, что когда-нибудь женюсь на ней" 0 Источник:

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2. "Бабушка и дедушка моей жены страдают деменцией, но их любовь настолько сильна, что она пришивает ему пуговицы на рубашке, целует его и надеется, что он станет ее парнем" 0 Источник:

3. "Этого снимка моих родителей никогда не было, это два отдельных фото, которые идеально сочетаются друг с другом" 0 Источник:

4. Паре с синдромом Дауна запретили жениться. Но критики ошибались, всё у этих людей сложилось и об этом свидетельствуют 25 лет совместной жизни 0 Источник:

5. Женщина случайно узнала, что донор крови, спасший ей жизнь 11 лет назад, — это ее муж 0 Источник:

6. "Мы были уверены, что познакомились в университете. После помолвки наши родители выяснили, что на самом деле мы впервые встретились на семейном отдыхе в 1997 году" 0 Источник:

7. Супружеская пара из Китая нашла в своих фотоальбомах юношеские снимки, сделанные в одно время и в одном месте. Более того, парень попал на снимок девушки 0 Источник:

8. "Фотография обоих моих дедушек. Они дружили еще до того, как мои родители встретили друг друга" 0 Источник:

9. "Я в 1998 году и моя жена в 2000 году" 0 Источник:

10. "Мы с женой случайно подарили друг другу один и тот же подарок на Рождество" 0 Источник:

11. "Они встречались в юности, потом были в браке с другими людьми и снова сошлись 65 лет спустя. Моя бабушка и ее парень" 0 Источник:

12. Вместе с 1952 года 0 Источник:

13. "Дети, принимавшие участие в чьей-то свадебной церемонии, поженились 20 лет спустя" 0 Источник:

14. "Мы с женой предназначены друг для друга. Это очевидно" 0 Источник:

15. "Когда я встретил свою будущую жену, оказалось, что у нас похожие родимые пятна на ногах" 0 Источник:

16. Девушка начала снова встречаться с парнем, за которым она замужем. У нее амнезия после черепной травмы и она не помнит события последних лет 0 Источник:

17. "Мы познакомились во втором классе в 1997 году. И вот мы 21 год спустя" 0 Источник:

18. "Мы были уверены, что познакомились несколько лет назад. А потом узнали, что наши мамы были лучшими школьными подругами. Эта фотография была показана на нашей свадьбе. Это наша настоящая первая встреча" 0 Источник:

19. "Начало 60-х. Разные города штата Миссисипи. К обоим моим родителям приходил фотограф с пони. Насчет фотографа не знаю, а пони оказался один и тот же" 0 Источник:

20. "У моих родителей 25 лет свадьбы, и сегодня они так же влюблены, как и 45 лет назад, когда поженились. А знакомы с самого детства, в возрасте 2 и 4 лет жили в соседних домах" 0 Источник:

21. "Мой двоюродный брат попал на семейное фото своей будущей жены (парень слева) во время поездки в Рио-де-Жанейро. За 7 лет до их знакомства" 0 Источник:

22. "Мы просто родственные души, вот и всё" 0 Источник:

23. "В 4 года я что-то шептал ей на ухо. В 24 года мы поженились" 0 Источник:

24. "Моя девушка и я сделали снимки с одного и того же ракурса на одном и том же концерте... за 3 года до того, как познакомились" 0 Источник: