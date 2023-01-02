13 ярких примеров того, что муж и жена - одна сатана

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Взаимоотношения в браке порой складываются непросто. Не все готовы решать семейные вопросы сообща. И всякое случается в жизни мужа и жены, есть место и юмору, и любви, и злости.
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