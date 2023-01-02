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13 ярких примеров того, что муж и жена - одна сатана

13 ярких примеров того, что муж и жена - одна сатана

Автор:
02 января 2023 15:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   брак   записка от мужа   месть мужу   муж и жена   отношения   смешно   супруги   
1288
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Взаимоотношения в браке порой складываются непросто. Не все готовы решать семейные вопросы сообща. И всякое случается в жизни мужа и жены, есть место и юмору, и любви, и злости.

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Метки: Прикол   брак   записка от мужа   месть мужу   муж и жена   отношения   смешно   супруги   
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6  комментариев
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Александр Полчаса назад
Как может испортится печенье? Только засохнуть, но его можно размочить
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376
Николай 3 минуты назад
43-й год вместе...
Умиляет больше всего: - "Что на ужин будешь? Картошку или гречку?"
На мой чёткий ответ: - "Гречку!" - задумчивый взгляд супруги и моё понимание, что с гарниром я не угадал....
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