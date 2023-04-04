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Восстание ИИ отменяется: ChatGPT не смог решить задачку для первоклассников

Восстание ИИ отменяется: ChatGPT не смог решить задачку для первоклассников

Автор:
04 апреля 2023 10:01
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Искусственный интеллект   Нейротворчество   задача   задача на логику   интересно   нейросеть   
789
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Простая задача на логику поставила нейросеть в тупик.

Нейросети планомерно отбирают работу у людей. Они научились составлять тексты, генерировать изображения и даже пытаются писать коды для компьютерных игр. Однако не все задания оказываются по плечу искусственному интеллекту.


ChatGPT предложили несложную задачку для шестилеток: «Собака — 3, петух — 8, лягушка — 3, корова — 2, ослик — ?» Чат-бот дал ответ, что у ослика пять букв.


После уточнения, что ответ неверный, программа заметила, что "из данного вопроса невозможно точно определить, о каком атрибуте животных идет речь" . ChatGPT заявил, что если, к примеру, речь идёт о количестве ног животного, то тогда ответ будет другим, но вообще необходима дополнительная информация.


При другой попытке даже с дополнительной информацией нейросеть не справилась с задачей.


Между тем, обычный ребёнок сообразит, что речь в задаче идёт о звуках, которые издают животные. Собачка лает, и в слова "гав" - 3 буквы. Овца блеет "бе" (2 буквы), и по аналогии с этим ослик говорит "иа". Значит, правильный ответ на эту задачу: 2, т.к. с точки зрения русского языка именно столько букв в этом междометии.


В общем, восстание ИИ против человека пока отменяется... Можно выдыхать.

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Метки: Искусственный интеллект   Нейротворчество   задача   задача на логику   интересно   нейросеть   
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15  комментариев
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100
анатоль Полчаса назад
тот случай когда gptChat оказался умнее составителей задачки
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583
sapsanbosh 23 секунды назад
Некорректно составленное задание. Прочитав дважды, непонятно по каким критериям расставлены цифры напротив зверей и птиц. И только в конце текста статьи становится понятно, что количество цифр определяется издаваемым животным звуком.
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8k
Vалѣнтиныч Полминуты назад
Комментарий к фото
Некорректно...
У кукушки должно быть "2+2".
А если честно- Корова 2+1, овца 2+1+1
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11k
Shtoppi 10 минут назад
<<ChatGPT не смог решить задачку для первоклассников>>
-------
он показал тебе то что ты хотел увидеть. несовершенный кожный мешок ))))))))))))))
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336
Елена 18 минут назад
Тупейший тест с абсолютно идиотским и нелогичным заданием. Меня тоже в 6-й класс не возьмут...
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100
анатоль Елена 12 минут назад
ну логика то есть конечно просто она тупая )) типа определи по цвету моей рубашки сколько мелочи у меня в кармане ))) уверен что можно и тут придумать какую логическую цепочку, но это уже будет нездоровое что-то
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336
Елена анатоль 5 минут назад
Прямо скажем, такое можно выдумать после долгого запое или длительного порошкового неудержания. )))
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100
анатоль 23 минуты назад
из учителей и руководства школы нашёлся бы хоть один кто ответил бы на этот вопрос? ) Зато они учат нас и наших детей
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анатоль 14 минут назад
Если один учитель не может преподавать все предметы, то как один ученик может выучить все эти предметы?
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100
анатоль 24 минуты назад
вряд ли нормальный ребёнок пройдёт такой тест, слишком много "признаков" животных нужно перебрать. Похоже что такие задачки - просто повод отсеять ребёнка или запросить дополнительную плату, выставив его "неумным"
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100
анатоль Полчаса назад
хороший вопрос для сельских ребятишек ))) в городе дети где услышат эти звуки?
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3k
Роман Полчаса назад
Вряд ли 6 летний ребенок без подсказок справится, т.к. приходится подбирать контекст задаче.
Сетка начала подбирать контекст, но ей не удалось.
Тем более она и с русским языком работает не так эффективно, как с английским.
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100
анатоль Полчаса назад
просто в английском языке, на котором "думает" бот - эта задача не так бы выглядела
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100
анатоль TapokSudby 14 минут назад
нет, такой задачи просто не было бы. Так как разработчики до такого бреда просто не додумались - считать буквы в звуках животных. Да и всем известно что для решения ИИ любой задачи у него должны быть все исходные данные, это алгоритм, а не мыслитель.
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