Восстание ИИ отменяется: ChatGPT не смог решить задачку для первоклассников





После уточнения, что ответ неверный, программа заметила, что "из данного вопроса невозможно точно определить, о каком атрибуте животных идет речь" . ChatGPT заявил, что если, к примеру, речь идёт о количестве ног животного, то тогда ответ будет другим, но вообще необходима дополнительная информация.





При другой попытке даже с дополнительной информацией нейросеть не справилась с задачей.



