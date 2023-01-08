"Месть кумыса", или Казахские "Звездные войны" по версии Midjourney

FISHKINET
График 6/1 за 15 тыс в месяц: работодатели, которым место в чёрном списке График 6/1 за 15 тыс в месяц: работодатели, которым место в чёрном... Чаты с водителями такси, которые больше напоминают игру "Глухой телефон" Чаты с водителями такси, которые больше напоминают игру "Глухой... В пермском аэропорту самолет застрял в сугробе В пермском аэропорту самолет застрял в сугробе Мозг человека и неандертальца имеет удивительное общее свойство «молодости» Мозг человека и неандертальца имеет удивительное общее свойство... Водитель грузовика заглох на трассе и чуть не погиб при морозе в -36 Водитель грузовика заглох на трассе и чуть не погиб при морозе в -36 "У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество "У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от... Житель Эквадора сменил пол, чтобы получить опеку над детьми Житель Эквадора сменил пол, чтобы получить опеку над детьми "Ошибка немношк..": двух бородачей, издевавшихся над пьяной девушкой в авто, поймали и заставили извиниться "Ошибка немношк..": двух бородачей, издевавшихся над пьяной... Весёлые картинки Весёлые картинки Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил женщину с 6-месячным ребёнком Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил... «Откуда ты такой, Максим?»: Дмитрий Рогозин рассказал всё, что думает об уехавшем Галкине* «Откуда ты такой, Максим?»: Дмитрий Рогозин рассказал всё, что... Как Костя-киборг с аккаунтом воевал Как Костя-киборг с аккаунтом воевал "А на полумесяце - слабо?": солист Little Big Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста и разозлил россиян "А на полумесяце - слабо?": солист Little Big Прусикин прокатился... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Первоклассник расстрелял учительницу из-за замечания Первоклассник расстрелял учительницу из-за замечания Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х
"Месть кумыса", или Казахские "Звездные войны" по версии Midjourney

"Месть кумыса", или Казахские "Звездные войны" по версии Midjourney

Автор:
08 января 2023 11:13
Метки: Midjourney   star wars   Искусственный интеллект   звездные войны   интересно   нейросеть   
2190
14

Нейросеть озадачили вопросом, как выглядели персонажи Star Wars, если бы фильм снимался в Казахстане. Получите, распишитесь.

Нейросеть Midjourney сгенерировала казахский вариант Star Wars, а это выглядит довольно занятно. Если не считать того, что Йода остался практически неизменен, остальные герои претерпели значительные изменения. Знакомьтесь: Люк Скайволкербек и другие:


×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Midjourney   star wars   Искусственный интеллект   звездные войны   интересно   нейросеть   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
z1380 2 часа назад
Как Фанат Звёздных Войн? Просто уссался!
СУПЕР!
Не ожидал!))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Babangdida 13 минут назад
А где джаба с ранкором!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lexx Час назад
Где R2-D2?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GROMOZEKA Час назад
Больше похож на Нурлана Скаенгерова
Но в целом неплохо, забавно

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Григорий Час назад
Ух! Я-б глянул. Такой Граф Дуку может поспорить с самим Хироюки Санада.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
z1380 2 часа назад
Автору Респект!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
z1380 2 часа назад
ХАХАХАХАХАХА.........
Жесть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шершень 2 часа назад
Жизненно, как будто современные реплики национального костюма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

175338



Другие посты автора
Популярное
«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев назвал отправку&nbsp; фрегата «Адмирал Горшков» и «Цирконы» главным подарком к новому году
«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев...
30 приёмов в кино, которые далеки от реальности и бесят зрителей
30 приёмов в кино, которые далеки от реальности и бесят зрителей
Набирающие популярность
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Эта радужная рыбка рождается самкой и с возрастом становится самцом
Эта радужная рыбка рождается самкой и с возрастом становится самцом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Коротко о наболевшем из личного дневника

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#Прикол#кино#люди#фильм
#фотографии#картинки#подборка#история#соцсети#Интересные
#СССР#Приколы#интересно#Россия#криминал#страна
Баг нейросети открыл двери в зазеркалье Баг нейросети открыл двери в зазеркалье Как выглядел бы ваш город, если бы он был человеком Как выглядел бы ваш город, если бы он был человеком Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России У искусственного интеллекта есть задатки интуиции У искусственного интеллекта есть задатки интуиции Персонажи Гарри Поттера по версии русских писателей от Midjourney Персонажи Гарри Поттера по версии русских писателей от Midjourney

На что жалуетесь?

Вернуться