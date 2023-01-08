"Месть кумыса", или Казахские "Звездные войны" по версии Midjourney

2190
14
Нейросеть озадачили вопросом, как выглядели персонажи Star Wars, если бы фильм снимался в Казахстане. Получите, распишитесь.
Нейросеть Midjourney сгенерировала казахский вариант Star Wars, а это выглядит довольно занятно. Если не считать того, что Йода остался практически неизменен, остальные герои претерпели значительные изменения. Знакомьтесь: Люк Скайволкербек и другие:
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- У искусственного интеллекта есть задатки интуиции
- Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты?
- Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру, но что-то пошло не так
- Баг нейросети открыл двери в зазеркалье
- Как выглядел бы ваш город, если бы он был человеком
Новости партнёров
реклама
СУПЕР!
Не ожидал!))))))
Но в целом неплохо, забавно
Жесть!