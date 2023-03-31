В Италии испугались и запретили использовать искусственный интеллект

Искусственный интеллект и нейросети - тема спорная. Многие замечают, что у них в цехе вместо роботов - станки 1960-х годов, а искусственный интеллект замещает Баба Зина на проходной. Какой ещё ИИ, вы о чём?

Так и есть.

Но мир развивается и довольно стремительно. Скорее всего, роботы перестанут быть фантазией и станут нашей реальностью, причём довольно скоро. А что касается нейронок - да они уже с нами.