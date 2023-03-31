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В Италии испугались и запретили использовать искусственный интеллект

В Италии испугались и запретили использовать искусственный интеллект

Автор:
31 марта 2023 17:07
Сообщество : Наука
Метки: ChatGPT   Искусственный интеллект   завод   запрет   италия   нейронка   нейросеть   роботы   
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Первым под «замес» попал ChatGPT.

Искусственный интеллект и нейросети - тема спорная. Многие замечают, что у них в цехе вместо роботов - станки 1960-х годов, а искусственный интеллект замещает Баба Зина на проходной. Какой ещё ИИ, вы о чём?

Так и есть.

Но мир развивается и довольно стремительно. Скорее всего, роботы перестанут быть фантазией и станут нашей реальностью, причём довольно скоро. А что касается нейронок - да они уже с нами.

Тем, кто в них не верит - рекомендуем ознакомиться с постом на тему нейросетей. А для остальных есть новость: нейронки напугали правительство Италии и оно решило их запретить. Представитель департамента по защите персональных заявил, что контора OpenAI, разработавшая чат-бот на основе нейросети, нарушает законодательство о сборе персональных данных. Да ещё и возраст пользователей не проверяет, зараза такая. А ведь нейронкой можно пользоваться только с подросткового возраста, 13+.

Также отметили, что компания не подготовила необходимую документацию, а данные с пользователей собирает. Значит действует в обход закона. И предписали: исправить «косяки» за 20 дней или заплатить штраф в скромные 20 миллионов евро. А пока компания размышляет над вердиктом - в Италии запретили использовать ChatGPT. Побаловались и хватит.

Ну а в других странах пока не так строго. В Китае заявили, что обучение нейронки следующего поколения завершится уже в этом году. Если так пойдёт и дальше, то алгоритм ИИ на следующем этапе изменят и в него заложат интуицию и возможность считывать эмоции. А как это сделают?

Да вот так. Через 2-3 года умная нейронка, которая подстраивается под своего владельца, будет в каждом смартфоне. Это не сегодняшняя: «Привет, Алиса из Яндекса», а нечто более разумное. А там и до роботов недалеко. Уже сейчас нейросети пишут вполне себе неплохой программный код - генерируют окружение из текстовых запросов. И вскоре половина разработчиков компьютерных игр может отправиться на завод. Если возьмут, конечно.

Остальные 80% программеров на подходе - тут сказать нечего, сами сварганили такую штуку. Часть профессий тоже сильно изменится. Возможно, пня получат процентов 50 офисных сотрудников. Но не сразу - в течение 5-10 ближайших лет. Как утверждают адепты ИИ, человека он не заменит, будет лишь его помощником. Но не уточняют - половина офисного «планктона» (мы не говорим о рабочих профессиях, они как раз будут нужны), занимается откровенной ерундой. Заполнение документов, общение и обработка информации. Всё это может выполнять обученная нейронка. И вместо 10 операторов, нужно будет 2 - для разруливания особо сложных случаев. Чем займутся остальные?

Ну, что-нибудь придумают.

Кстати, картинки нарисовала нейросеть.

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Метки: ChatGPT   Искусственный интеллект   завод   запрет   италия   нейронка   нейросеть   роботы   
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6  комментариев
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89k
Херанука Паибалу 38 минут назад
вы открыли ящик Пандоры
попытайтесь теперь его закрыть
.
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15k
ss 51 секунду назад
"Скорее всего, роботы перестанут быть фантазией и станут нашей реальностью, причём довольно скоро."
-
Статья из 70-х прошлого века? Что значит "станут"?! Да у меня дома робот полы моет. Что уж говорить о заводах?! И тот факт, что много предприятий всё ещё работает по старинке не отменяет того факта, что роботы уже прочно вошли не только в производство, но и в наш быт.
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861
Иванов Петров Сидоров 59 секунд назад
У Байдена точно искусственный интеллект.
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5k
[email protected]@bux 23 минуты назад
Искусственный интеллект умрет в тот день когда догадается, что его создатели то же искусственный интеллект.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
от этих нейросетей уже блевать тянет. на каждом углу и из каждого утюга эта тема несется, как попсовая песенка, за_бавшая всех, кроме тех кто ее играет.
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