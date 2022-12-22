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Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России

Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России

Автор:
22 декабря 2022 09:01
Сообщество : Кино
Метки: Midjourney   Искусственный интеллект   Калкин   Один дома 2   интересно   нейросеть   
603
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В версии искусственного интеллекта герои известной рождественской комедии попали в Россию 90-х годов. Такой фильм мы бы посмотрели...

Нейросеть Midjourney сгенерировала российскую версию "Один дома-2". Панельки вместо украшенных гирляндами американских домиков, сумрак и мрачные лица. Такое кино мог бы снять Балабанов или Тарковский. В этом что-то есть...


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Та самая ёлка, которая поразила Кевина

Она же для сравнения в оригинальном фильме

В версии искусственного интеллекта Кевин выглядит так, как главный персонаж фильма Тарковского "Макколейкино детство". Одинокая любительница птиц надела меховую шапку, а мама Кевина стала значительно интереснее внешне, чем в оригинальной версии.

Консьерж отеля облачился в пальто, больше напоминающее милицейскую форму и стал менее улыбчивым. Вообще, с улыбками в этой версии, отчаянно похожей на продолжение дилогии "Брат", очень напряженно.

Такое впечатление, что в финале этого фильма грабители должны были получить от Кевина по пуле из обреза, но ИИ постеснялся портить новогоднюю комедию.

Как вам эта версия, друзья?

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Метки: Midjourney   Искусственный интеллект   Калкин   Один дома 2   интересно   нейросеть   
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5  комментариев
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1k
Ksenia2 21 минуту назад
Сдается мне, господа, это была не комедия ..
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4k
Горожанин 11 минут назад
"ИИ постеснялся портить новогоднюю комедию"...

IT-шизофрения. Абсурд с элементами трагикомедии.
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118
K-1980-P 16 минут назад
Еще в начале фильма мальчик убивает воришек топором, а потом два часа ходит на допросы к Порфирию))))
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91k
parallax 17 минут назад
Нейросеть американских штампов.
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3k
Radugananebe 20 минут назад
Я бы посмотрела.
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