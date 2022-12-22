Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России

В версии искусственного интеллекта герои известной рождественской комедии попали в Россию 90-х годов. Такой фильм мы бы посмотрели...
Нейросеть Midjourney сгенерировала российскую версию "Один дома-2". Панельки вместо украшенных гирляндами американских домиков, сумрак и мрачные лица. Такое кино мог бы снять Балабанов или Тарковский. В этом что-то есть...
Та самая ёлка, которая поразила Кевина
Она же для сравнения в оригинальном фильме
В версии искусственного интеллекта Кевин выглядит так, как главный персонаж фильма Тарковского "Макколейкино детство". Одинокая любительница птиц надела меховую шапку, а мама Кевина стала значительно интереснее внешне, чем в оригинальной версии.
Консьерж отеля облачился в пальто, больше напоминающее милицейскую форму и стал менее улыбчивым. Вообще, с улыбками в этой версии, отчаянно похожей на продолжение дилогии "Брат", очень напряженно.
Такое впечатление, что в финале этого фильма грабители должны были получить от Кевина по пуле из обреза, но ИИ постеснялся портить новогоднюю комедию.
Как вам эта версия, друзья?
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IT-шизофрения. Абсурд с элементами трагикомедии.