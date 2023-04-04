10 бесстрашных женщин-правительниц, оставивших след в истории

Лакшми Баи родилась в начале 1830-х годов в высокопоставленной семье на севере Индии. Она была единственной девочкой среди братьев, поэтому ещё в детстве освоила "мужские" занятия - бой на мечах, верховую езду и боевые искусства. В юности её выдали замуж за махараджу княжества Джханси, но супруг умер вскоре после свадьбы. Детей у них не было, поэтому у княжества не осталось правителя.

Этой ситуацией воспользовались английские оккупанты, пытаясь захватить Джханси - но Лакшми, которой тогда было 22 года, дала отпор и отказалась передать регион под британское правление. Её назначили регентом государства. В 1857 году она возглавила Сипайское восстание против оккупантов, и повела армию в жестокую борьбу. Она сражалась наравне со всеми, переодевшись в мужскую одежду, и ей удалось захватить британскую казну и крепость Гвалиор. Однако во время перестрелки с британскими войсками она была убита. Ей было 23 года. Но даже спустя годы после ее смерти, Лакшми Баи остаётся символом индийского сопротивления британским колониалистам, и считается национальной героиней Индии.