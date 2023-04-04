10 бесстрашных женщин-правительниц, оставивших след в истории

Если обратиться к страницам истории, большинство мировых правителей - мужчины. От Александра Македонского до Наполеона Бонапарта и дальше... Однако есть и исключения. На ряд мировых событий и на целые страны повлияли могущественные женщины-правительницы. И некоторые из них были крайне жестоки и безжалостны. Узнаем любопытные факты о 10 королевах и предводительницах, которым удалось повлиять на ход истории.
Лакшми Баи родилась в начале 1830-х годов в высокопоставленной семье на севере Индии. Она была единственной девочкой среди братьев, поэтому ещё в детстве освоила "мужские" занятия - бой на мечах, верховую езду и боевые искусства. В юности её выдали замуж за махараджу княжества Джханси, но супруг умер вскоре после свадьбы. Детей у них не было, поэтому у княжества не осталось правителя.
Этой ситуацией воспользовались английские оккупанты, пытаясь захватить Джханси - но Лакшми, которой тогда было 22 года, дала отпор и отказалась передать регион под британское правление. Её назначили регентом государства. В 1857 году она возглавила Сипайское восстание против оккупантов, и повела армию в жестокую борьбу. Она сражалась наравне со всеми, переодевшись в мужскую одежду, и ей удалось захватить британскую казну и крепость Гвалиор. Однако во время перестрелки с британскими войсками она была убита. Ей было 23 года. Но даже спустя годы после ее смерти, Лакшми Баи остаётся символом индийского сопротивления британским колониалистам, и считается национальной героиней Индии.
У Цзэтянь правила Китаем на протяжении 40 лет, с конца 7 века до конца 8-го. Она была единственной женщиной-императрицей за всю историю Китая. В 14 лет она была наложницей в гареме императора Тай-цзуна, а когда вскоре он скончался, стала наложницей в гареме его сына, императора Гао-цзуна. От него она родила четверых сыновей и дочь. Сам император болел и с каждым годом слабел, поэтому У сосредоточила власть в своих руках.
Она создала свою тайную полицию, и была известна придворными интригами - например, могла приказать четвертовать и утопить неугодных. Она даже убила бывшую жену своего мужа, чтобы никто не претендовал на власть. Когда её муж скончался от последствий инсульта, императором стал её сын. В это время она продолжала править империей. Правда, в 690 году она свергла своего сына с трона, и объявила себя императором. Правила она довольно традиционно. Единственные особенности её правления: повышение статуса женщин в династии и привлечение учёных на высокие государственные посты. Это положило начало длительному периоду культурного расцвета в Китае.
Томирис - царица саков-массагетов (воинов-кочевников скифского круга), жившая в 570–520 гг. до н. э на территории Центральной Азии. Она унаследовала власть после смерти отца, и всю молодость боролась за право руководить массагетами. Ей удалось собрать могучее войско, и победить персидского царя Кира Великого, который жаждил захватить новые территории. Кир Великий правил империей Ахеменидов. Даже сегодня ученые и историки называют его одним из самых могущественных персидских правителей. Во время своего долгого и жестокого правления он завоевывал другие империи, подчинял войска, выигрывал битву за битвой. Рассказы о его жестокости и военной хитрости вселяли страх во многие народы.
Во время нападения на массагетов, солдаты Кира обманом заставили группу солдат-массагетов напиться. Пока те были пьяны, их взяли в плен. Один из пленных покончил с собой - это был любимый сын царицы Томирис, Спаргапис. Разгневанная смертью своего сына, Томирис отправила гонцов к Киру, потребовав возмездия и вызвав персов на битву. Кир согласился, но массагеты оказались сильнее. Они окружили персов со всех сторон, и перебили солдат Кира. По легенде, Томирис приказала обезглавить царя Кира её собственным мечом. Затем она положила его отрубленную голову в мешок с кровью и отправилась домой, чтобы отпраздновать победу.
В 1624 году Зинга Мбанди Нгола стала правительницей королевства Ндонго, что находится на территории современной Анголы. Тогда на эти земли много лет совершали набеги португальские работорговцы. Они или приобретали рабов, чтобы отправить их в Новый Свет, или же просто насильно похищали невинных людей. Но когда Зинга пришла к власти, вместо того, чтобы сражаться с португальцами, она решила вступить с ними в союз, защищая свой народ мбунду.
Через два года работорговцы разорвали договор, и вновь начали похищать людей в Ндонго. Разгневанная Зинга приказала своим подданным двигаться на запад, к Матамбе, где она основала новое государство. Португальским захватчикам удалось взять Ндонго под свой контроль, но к тому времени Зинга объединилась с голландскими работорговцами и африканскими союзниками против португальцев. Правительница организовала рейды, убивая португальских моряков и солдат в оккупированном королевстве. В 1655 году она отреклась от престола, а в 1663-ем - умерла. Хотя ей не удалось ослабить влияние Португалии, она добилась успеха в Матамбе - за время её правления Матамба стала процветающим государством.
Аманиторе - нубийская царица, или кандакия, которая правила Мероэ - древнем городе в Нубийском королевстве Куш. Город, который находится на территории нынешнего Египта, был под управлением династии королев-воинов, принявших титул Кандакия - и его правительницы часто были сестрами императоров и королей Куша. На протяжении веков в Мероэ было несколько женщин-правительниц, и Аманиторе среди них выделялась. Она свергала лидеров-мужчин, которые осмеливались перечить ей. По легенде, она даже заставила некоторых мужчин покончить с собой, чтобы сохранить свою долю в королевстве. В ходе своего правления Аманиторе руководила строительством более 200 пирамид. Кроме того, королева вела ожесточенную пятилетнюю битву с римлянами, и её называли "одноглазой нубийской королевой".
Фредегонда - франкская королева. В начале 500-х годов она стала сначала прислугой, а затем, к 20-ти годам, наложницей короля Нейстрии, Хильперика I. Через убийства жён и интриги ей удалось добиться главного - она стала женой короля. Будучи королевой, она часто убивала придворных, которые вставали у нее на пути. Она старалась удержать Хильперика на троне, а затем проложить путь своему сыну. Ради этого в конце 500-х она организовала убийство брата короля, Сигиберта I, отравленными топорами.
Позже, когда во Франции случилась вспышка дизентерии, скончались два сына Хильперика от первого брака. Фредегонда решила воспользоваться этим, и отправила третьего сына короля в район вспышки. Она также организовала заговор с целью убийства ещё одного сына Хильперика. Вскоре убили самого короля, а его место занял его второй брат, до которого Фредегонда так и не добралась. Новый король отправил её в сельскую местность, но ссылка была недолгой. Позже Фредегонда свергла брата, и создала новое правительство, посадив на трон своего малолетнего сына Хлотаря II. Фактически королева правила за сына, вселяя страх всему государству. Она умерла в 597 году в своем дворце в Париже от дизентерии.
Ранавалуна I - королева Мадагаскара, которая пришла к власти после смерти мужа в 1828 году. Через несколько недель после прихода к власти королева уничтожила всех своих врагов ради сохранения трона. Она навсегда повлияла на историю Мадагаскара - в плохом смысле. Её 33-летнее правление было катастрофой для народа Мадагаскара. Она изолировала остров и прекратила большую часть торговли с африканскими государствами, а также разорвала соглашения с европейскими странами и другими мировыми державами.
Ранавалуна была известна тиранией и жестокостью: например, заставляла несогласных с её политикой съедать кусочки куриной кожи, пропитанные ядом дерева тангена. Те, кто выживал во время жевания кожи, считались преданными королеве, а если кто-то умирал - королева считала их неверными. Во время правления королевы процветала "фаномпоана" - ручной труд ради погашения задолженностей. Многие подобные работники умирали от голода или ужасных условий. К концу своего правления Ранавалуна пыталась "убрать" все религии с острова. В 1850-х годах она запретила исповедовать христианство. Многие протестовали, но ей было всё равно - она выискивала активистов и убивала их. Даже её собственный сын, Радама II, организовал попытку государственного переворота. Переворот не удался - но вскоре, в 1861 году, королева скончалась, и Радама занял трон.
Тевта - царица, правившая в III в. до н. э. в Иллирии, земле в западной части Балканского полуострова. Она была второй женой царя Агрона, при котором иллирийские пираты достигли верхов своего могущества. Тогда, после Первой Пунической войны, Рим утвердился как сильнейшая держава в мире, однако, иллирийцы просто так им не сдавались. Народ Иллирии продолжал яростно сражаться на Балканах.
В то время царь Агрон воевал в Адриатическом море, выигрывая сражения и завоевывая мелкие королевства. Вернувшись домой и празднуя очередную победу, он скоропостижно скончался. Власть в Иллирии захватила Тевта. Она собрала кровожадное войско пиратов, позволяя им грабить любые встречные корабли. Пираты успешно действовали во всех частях Средиземного моря и Адриатики - ни одно торговое судно не могло спокойно пройти через эти воды. Римские послы даже пытались договориться с Тевтой, но та отвергала мирные переговоры. Так Рим начал войну с Иллирией - и последняя, увы, не выдержала. Сама Тевта лишилась трона, направив к римлянам представительство с просьбой о мире.
Изабелла Французская - дочь французского короля Филиппа Красивого. В 1308 году, когда ей было всего 12 лет, её выдали замуж за английского короля Эдуарда II. За время брака у них родилось четверо детей, но сам брак был несчастливым. Король проводил больше времени со своим фаворитом Хью Деспенсером, который часто настраивал короля против Изабеллы. Та отказывалась терпеть увлечения своего мужа, и отношения между супругами становились всё более напряжёнными. Король даже конфисковал все владения Изабеллы, отнял у неё детей, а Диспенсер стал его правой рукой.
В 1325 году Изабелла отправилась к королю Франции, своему брату Карлу IV. Там она собрала немалое войско, заручившись поддержкой и английских баронов, и английского графа Роджера Мортимера, который, кстати, стал её любовником. Цель была одна - свергнуть короля. В итоге Изабелла добилась своего - парламент Англии признал короля неспособным управлять государством. А его фаворита, Хью Деспенсера, она приказала казнить. Новым королём стал сын Изабеллы - Эдуард III.
Грейс О`Мэлли или Грануаль - бесстрашная ирландская пиратка 16 века. На протяжении десятилетий она боролась против вторжения англичан в Ирландию. С раннего возраста, будучи маленькой девочкой, она плавала на кораблях вместе со своим отцом, лордом из династии мореплавателей О'Мэлли. Повзрослев, Грейс вышла замуж, но примерной женой была недолго. После смерти первого мужа она отправилась в открытое море с группой ирландских пиратов, которые боролись за сохранение независимости Ирландии от Англии. Грейс собрала войско почти в два десятка кораблей и начала совершать набеги на прибрежные английские деревни. Эти набеги продолжались десятилетиями. Им положили конец договорённости с Елизаветой I - она отпустила членов семьи Грейс, которых всё это время держали в плену. При встрече с королевой Елизаветой Грейс отказалась склониться перед Её величеством, что тогда считалось неслыханным - но пиратка никогда не считала себя "подданной" королевы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Иллирия - это современная Албания. Кровожадное пиратство, грабежи, убийства. Ничего необычного, албанцы занимаются этим вот уже несколько веков. Поэтому их ненавидят все их соседи.
Вот это интрига!