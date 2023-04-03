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Китаец год встречался с девушкой онлайн, а та оказалась женой его лучшего друга

Китаец год встречался с девушкой онлайн, а та оказалась женой его лучшего друга

Автор:
03 апреля 2023 19:12
Сообщество : Мошенничество
Метки: Китай   мошенничество   новости   онлайн-знакомства   отношения   разводы   
1057
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К несчастью для горе-любовника, женщина оказалась еще и мошенницей: в итоге она умудрилась облапошить и его, и (возможно) своего мужа, и скрыться с крупной суммой денег.

Г-н Чжоу, мужчина средних лет родом из Сюйчана, китайской провинции Хэнань, переехал в Мьянму, где начал выращивать арбузы, чтобы сокпить денег на будущую семью. Он не появлялся дома много лет, но все еще поддерживал связь со своим лучшим другом Сяо Ли и в прошлом году признался ему, что готов встретить хорошую женщину, поскольку бизнес оказался удачным и дела шли хорошо. Тогда Ли сказал, что у его жены есть знакомая незамужняя девушка и она может их познакомить. Поскольку Чжоу все еще находился за границей, занимаясь своим бизнесом, онлайн-знакомство было единственным вариантом. Чжоу с новой подругой быстро поладили и договорились продолжать отношения на расстоянии до тех пор, пока Чжоу не вернется в Китай.

Примерно на третий месяц их отношений девушка заявила Чжоу, что ее брат стал жертвой кошмарного несчастного случая на стройке и ей срочно нужны 5000 юаней (около 60 тысяч рублей) на медицинские расходы. Рассудив, что это не слишком большая сумма, Чжоу согласился отправить ей деньги, но всего через несколько недель она попросила новую сумму — на этот раз якобы заболел ее отец. В итоге за год Чжоу отправил ей более 80 000 юаней (более 900 тысяч рублей).

В течение этого года Чжоу рассказывал своему другу Сяо Ли, как хорошо складываются их отношения, и даже заявил о своем решении вернуться в Сюйчан, чтобы наконец встретить свою девушку и жениться на ней. Ли радовался за друга, но гром грянул неожиданно: в начале марта Ли позвонил Чжоу и сказал ему, что его девушка не существует и, судя по всему, всё это время он встречался с женой Ли.

«Кажется, тебя обманули, твоя девушка — моя жена!», — сказал ему Ли по телефону, добавив, что жена бросила его, не сказав ни слова, когда он обнаружил доказательства ее мошенничества в ее аккаунте Douyin (версия TikTok для Китая).

Чжоу был ошеломлен этим откровением и попытался связаться со своей онлайн-девушкой, но та даже не удосужилась ему ответить, и мужчина понял, что друг говорит правду. Чжоу собирался обратиться в полицию, но его лучший друг уговорил его не делать этого, пообещав вернуть все деньги в рассрочку. Чжоу согласился дать своему другу возможность решить вопрос самостоятельно, но после того, как Ли не вернул всю сумму, которую украла его жена, Чжоу все же сообщил о преступлении.

Его история завирусилась в Китае и была подхвачена несколькими крупными новостными агентствами. На момент написания этой статьи расследование дела продолжается, и пока неизвестно, была ли задержана жена Сяо Ли, и сыграл ли он сам какую-либо роль в этой бессердечной афере.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   мошенничество   новости   онлайн-знакомства   отношения   разводы   
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3  комментария
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3k
Александр 48 минут назад
Главное его друг обвинить ни в чём не может.Они все одинаковые ...
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849
Андерсен 18 минут назад
Хех, как вариант - муж с женой был в доле и они решили так вот незатейливо соскочить
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58k
Опиум для народа Полчаса назад
Встречался онлайн...
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