Китаец год встречался с девушкой онлайн, а та оказалась женой его лучшего друга

Г-н Чжоу, мужчина средних лет родом из Сюйчана, китайской провинции Хэнань, переехал в Мьянму, где начал выращивать арбузы, чтобы сокпить денег на будущую семью. Он не появлялся дома много лет, но все еще поддерживал связь со своим лучшим другом Сяо Ли и в прошлом году признался ему, что готов встретить хорошую женщину, поскольку бизнес оказался удачным и дела шли хорошо. Тогда Ли сказал, что у его жены есть знакомая незамужняя девушка и она может их познакомить. Поскольку Чжоу все еще находился за границей, занимаясь своим бизнесом, онлайн-знакомство было единственным вариантом. Чжоу с новой подругой быстро поладили и договорились продолжать отношения на расстоянии до тех пор, пока Чжоу не вернется в Китай.

Примерно на третий месяц их отношений девушка заявила Чжоу, что ее брат стал жертвой кошмарного несчастного случая на стройке и ей срочно нужны 5000 юаней (около 60 тысяч рублей) на медицинские расходы. Рассудив, что это не слишком большая сумма, Чжоу согласился отправить ей деньги, но всего через несколько недель она попросила новую сумму — на этот раз якобы заболел ее отец. В итоге за год Чжоу отправил ей более 80 000 юаней (более 900 тысяч рублей).