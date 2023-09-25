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Москвич заявил в полицию на девушку, которая не оплатила счёт в кафе на их свидании

Москвич заявил в полицию на девушку, которая не оплатила счёт в кафе на их свидании

Автор:
25 сентября 2023 17:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москвич   кафе   парень   полиция   свидание   сет   
1445
3

Хотя «наела» на солидную сумму.

28-летний парень и девушка нашли друг друга в одном из приложений для знакомств и договорились о свидании. Окрылённый молодой человек повёл даму в кафе.

Там девушка себя не сдерживала и попробовала чуть ли не самые дорогие позиции из меню. «Навернула» от души. А парень растерянно на неё смотрел - он прикинул, во сколько обойдётся свидание и есть ему резко расхотелось. В целом, он почти ничего и не заказал.

Его опасения подтвердились, когда принесли счёт на 16 тысяч рублей.

Девушка предложила поделить его пополам, но молодой человек отказался и заявил, что большую часть счёта «наела» она, вот пусть и расплачивается. Тогда барышня просто встала и ушла, не оставив ни копейки. Так что заплатить пришлось незадачливому кавалеру. А потом он в ярости обратился в полицию. Только вот непонятно, что в данной ситуации должны сделать силовики? Разве что пожурить даму за разыгравшийся аппетит.

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Метки: Девушка   Москвич   кафе   парень   полиция   свидание   сет   
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18  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий 51 минуту назад
парень вообще мог послать это кафе нахер
- я вообще ее в первый раз вижу ! во вторых ваш офик подтвердит заказывала эти блюда она он приносил их ей по камерам посмотрите а вот то что вы ее отпустили это ваши проблемы .
и вызвать полицию если кафе не согласно.
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58k
Олег Минуту назад
Ко мне тоже пришла такая "тарелочница" на первое свидание. И чисто случайно встретила подругу. Начали в два клюва заказывать морепродукты и деликатесы. Я попросил кофе и раздельный счёт..... девок сдуло в 5 сек
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4k
Бровеносец в потёмках 3 минуты назад
Типичная тарелочница
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12k
Просто Царь 3 минуты назад
Забивай стрелки возле шуармичных и все дела.
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23k
ЦСКА 4 минуты назад
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33k
Юр21 9 минут назад
Кавалер! Гусар! Надо же, обожрала девка маминого зайчика!
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4k
Alex 10 минут назад
Ни хера себе нажрала
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3k
Daimos 18 минут назад
Если заказывала девушка, то какие к нему претензии? И почему он заплатил за нее?
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1k
Николай 21 минуту назад
пипец я осенью впечатлительный))))
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3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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51k
Андрей 44 минуты назад
У ресторана было два клиента. Клиент А нажрал на 500 рублей. Клиент В нажрал на 15500. рублей. Должен ли клиент А платить за клиента В, если клиент И сбежал и не заплатил? И такой вопрос - Если клиент А тоже сбежит, то по логике ресторана за клиента А и В должен заплатить некий клиент С, который находится ещё в ресторане и не сбежал?
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1k
Сергей 53 минуты назад
всё правильно сделал ))
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15k
GROMOZEKA 56 минут назад
Однако, 16 рубасов на двоих.
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56k
dima423 57 минут назад
Ну надо было тоже нажрать побольше))
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60k
pynh Час назад
Ссылка vk.com
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4k
Wertos Час назад
А попроще бабцов уже не бывает ?
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22k
Слепой Пью Час назад
Мог бы сказать: Ну ты жрать!!!
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August

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