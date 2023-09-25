Москвич заявил в полицию на девушку, которая не оплатила счёт в кафе на их свидании

Там девушка себя не сдерживала и попробовала чуть ли не самые дорогие позиции из меню. «Навернула» от души. А парень растерянно на неё смотрел - он прикинул, во сколько обойдётся свидание и есть ему резко расхотелось. В целом, он почти ничего и не заказал.

Его опасения подтвердились, когда принесли счёт на 16 тысяч рублей.