Москвич заявил в полицию на девушку, которая не оплатила счёт в кафе на их свидании

Хотя «наела» на солидную сумму.
28-летний парень и девушка нашли друг друга в одном из приложений для знакомств и договорились о свидании. Окрылённый молодой человек повёл даму в кафе.
Там девушка себя не сдерживала и попробовала чуть ли не самые дорогие позиции из меню. «Навернула» от души. А парень растерянно на неё смотрел - он прикинул, во сколько обойдётся свидание и есть ему резко расхотелось. В целом, он почти ничего и не заказал.
Его опасения подтвердились, когда принесли счёт на 16 тысяч рублей.
Девушка предложила поделить его пополам, но молодой человек отказался и заявил, что большую часть счёта «наела» она, вот пусть и расплачивается. Тогда барышня просто встала и ушла, не оставив ни копейки. Так что заплатить пришлось незадачливому кавалеру. А потом он в ярости обратился в полицию. Только вот непонятно, что в данной ситуации должны сделать силовики? Разве что пожурить даму за разыгравшийся аппетит.
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- я вообще ее в первый раз вижу ! во вторых ваш офик подтвердит заказывала эти блюда она он приносил их ей по камерам посмотрите а вот то что вы ее отпустили это ваши проблемы .
и вызвать полицию если кафе не согласно.