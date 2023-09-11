«Это реальная жесть»: в Ростовской области девятиклассник устроил поножовщину в школе

От него пострадало четверо человек.
Девятиклассник Гриша Б.пришёл в школу в маске и с ножом. Вот что сообщил губернатор Ростовской области:
В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал.
В итоге парень ранил вахтёршу, учительницу английского языка, дедушку первоклассницы, который привёл внучку в школу и преподавателя физкультуры. Его скрутили и передали силовикам.
Задержание подростка попало на видео:
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А вот что говорят о нём одноклассники. По их словам, он перевелся к ним с третьего класса и показался им «странненьким».
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Ученики говорят, что у Григория Б. ни с кем конфликтов не было.
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Т.е. ШЕСТЬ лет он учился на глазах учителей и одноклассников, проходил диспансеризацию и просто казался просто странненьким?
А родители-долбоёбы и преподаватели-похуисты, конечно же не при чём.
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почему псих ходил в одну школу с нормальными детьми, а не в спец. учреждение?
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в таком случае, родителям вместе с их е_анутым ребеночком место в дурке.