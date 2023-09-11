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«Это реальная жесть»: в Ростовской области девятиклассник устроил поножовщину в школе

«Это реальная жесть»: в Ростовской области девятиклассник устроил поножовщину в школе

Автор:
11 сентября 2023 14:19
Сообщество : Криминал
Метки: Ростовская область   задержание   нападение   подросток   ученик   школа   
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От него пострадало четверо человек.

Девятиклассник Гриша Б.пришёл в школу в маске и с ножом. Вот что сообщил губернатор Ростовской области:

В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал.

В итоге парень ранил вахтёршу, учительницу английского языка, дедушку первоклассницы, который привёл внучку в школу и преподавателя физкультуры. Его скрутили и передали силовикам.

Задержание подростка попало на видео:

А вот что говорят о нём одноклассники. По их словам, он перевелся к ним с третьего класса и показался им «странненьким».

Ученики говорят, что у Григория Б. ни с кем конфликтов не было.

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Метки: Ростовская область   задержание   нападение   подросток   ученик   школа   
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19  комментариев
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20k
Дмитрий К. 2 часа назад
Если у него психические расстройства, то что он делает среди нормальных людей? Когда уже психами начнут заниматься до того, как они натворят бед, а не после.
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3k
wladimirb 36 минут назад
Нда... Что он псих, это прям вот сейчас решили, чтоб дитятю отмазать. Шесть лет этот "странненький" учился, учителя его за уши вытаскивали. Не вытащили. Обычная история.
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60k
Александр 47 минут назад
Ученик 9-го класса, который перевелся к ним с третьего класса и показался им «странненьким».
Т.е. ШЕСТЬ лет он учился на глазах учителей и одноклассников, проходил диспансеризацию и просто казался просто странненьким?
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310
Maxx Час назад
Ща будут виноваты компьютерные игры и кина по комиксам.
А родители-долбоёбы и преподаватели-похуисты, конечно же не при чём.
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218
EDRENA ZA NOGU investas 49 минут назад
Раньше так и говорили: дворовое воспитание. Только оно не всегда было плохим. Чужих детей во дворе не было и сосед дядя Федя мог дать ремня по заднице любому оболтусу, увидев его с бычком, или услышав мат.
И папе-маме не пожалуешься, ибо родители могли выдрать, как сидорову козу, а дяде Феде сказать "спасибо" за воспитание своего недоросля!
Теперь яжематери сами курят, сосут пивище и матерятся при своих балбесах, подавая им пример.
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3k
Константин Час назад
Сейчас какая-нибудь курица напишет "ой, бедный мальчик, его травили в школе" и набежит толпа чмошников, которые будут его оправдывать, говоря что он все правильно сделал.
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60k
pynh Час назад
И после этого находятся те, кто говорит что всякие долбо#бы должны учится вместе с нормальными детьми.
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17k
Shtoppi 2 часа назад
<<...он страдает психическим заболеванием.>>
-------
почему псих ходил в одну школу с нормальными детьми, а не в спец. учреждение?
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