«Это реальная жесть»: в Ростовской области девятиклассник устроил поножовщину в школе

Девятиклассник Гриша Б.пришёл в школу в маске и с ножом. Вот что сообщил губернатор Ростовской области:

В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал.

В итоге парень ранил вахтёршу, учительницу английского языка, дедушку первоклассницы, который привёл внучку в школу и преподавателя физкультуры. Его скрутили и передали силовикам.

Задержание подростка попало на видео: