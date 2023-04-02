Глобстер: тайна мифических существ, которых изредка выбрасывает на берег

В 1960 году криптозоолог Айван Сандерсон придумал термин "глобстер" для описания необычной массы разлагающейся органической материи, выброшенной на берег в Тасмании.

Тасманийский глобстер, как его стали называть, представлял собой огромную студенистую массу без каких-либо отличительных признаков, вызывая одновременно восхищение и страх у тех, кто его видел.

Это положило начало странному и продолжительному явлению, которое захватило воображение людей во всем мире. Но это существо было не первым в своем роде.

Монстр Сент-Огастина, 1896 год