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Глобстер: тайна мифических существ, которых изредка выбрасывает на берег

Глобстер: тайна мифических существ, которых изредка выбрасывает на берег

Автор:
02 апреля 2023 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Глобстер   интересно   познавательно   тайна мифических существ   факты   фото   
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Когда солнце садится и темнота окутывает берег, из глубин океана появляется леденящее душу зрелище. Своим гротескным видом и загадочным происхождением таинственный глобстер десятилетиями приводил в недоумение и ужас посетителей пляжей.

Присоединяйтесь к нам и отправляйтесь в захватывающее путешествие в неизвестность, чтобы узнать историю, легенды и научные данные об этих чудовищных морских обитателях.


Происхождение термина

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В 1960 году криптозоолог Айван Сандерсон придумал термин "глобстер" для описания необычной массы разлагающейся органической материи, выброшенной на берег в Тасмании.

Тасманийский глобстер, как его стали называть, представлял собой огромную студенистую массу без каких-либо отличительных признаков, вызывая одновременно восхищение и страх у тех, кто его видел.

Это положило начало странному и продолжительному явлению, которое захватило воображение людей во всем мире. Но это существо было не первым в своем роде.


Монстр Сент-Огастина, 1896 год

В ноябре 1896 года странное и массивное существо выбросило на берег недалеко от Сент-Огастина, штат Флорида. Длина туши составляла примерно 5 метров, ширина - 2 метра, толщина - полуметра, а вес - около 5 тонн.

Глобстер состоял из похожей на резину розовато-серой субстанции, которая поначалу заставила многих поверить, что это останки гигантского осьминога. Очевидные щупальца существа, некоторые из которых были длиной более 9 метров, еще больше подкрепляли эту теорию.

Однако со временем научный анализ образцов показал, что монстр Сент-Огастина, скорее всего, был останками крупного кита, возможно, кашалота, а "щупальца" были разложившимися коллагеновыми волокнами из подкожного жира кита.


Бермудская капля, 1988 год

В мае 1988 года на пляже Мангроув-Бэй на Бермудских островах был обнаружен необычный глобстер. Этот экземпляр имел размеры примерно метра, полметра в ширину и волокнистую, текстуру, что привело окружающих в недоумение.

Странный вид этого существа породил множество теорий, начиная от неизвестного глубоководного организма и заканчивая внеземной формой жизни. Однако последующие исследования показали, что "бермудская капля", скорее всего, была останками разлагающегося кита.

Волокнистые, похожие на волосы структуры были идентифицированы как коллагеновые волокна, характерные для китового жира на поздних стадиях разложения.


Чилийский шар, 2003 год

В июне 2003 года колоссальный глобстер попал в заголовки газет, когда был обнаружен у побережья Лос-Муэрмос, Чили. Эта гаргантюанская масса весила поразительные 13 тонн, а ее длина составляла около 12 м.

Чилийский шар вызвал бурные спекуляции, и первые теории предполагали, что это останки гигантского кальмара или даже неизвестного глубоководного существа.

Однако после тщательного анализа ученые определили, что чилийский шар - это разлагающиеся останки кашалота. Анализ ДНК подтвердил это заключение, положив конец более фантастическим теориям, связанным с находкой.


Развенчание мифов

Несмотря на их жутковатый вид и леденящие душу истории, глобстеры оказались гораздо менее сверхъестественными, чем считалось ранее.

Современный научный анализ показал, что многие глобстеры - это разлагающиеся останки известных морских животных, таких как киты, акулы или крупные кальмары.

По мере разложения этих туш их узнаваемые черты исчезают, оставляя после себя аморфные, загадочные массы, которые на протяжении многих поколений завораживали и пугали посетителей пляжей.


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Метки: Глобстер   интересно   познавательно   тайна мифических существ   факты   фото   
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87k
Taras Kozalupko 2 часа назад
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13k
котегRUS 22 минуты назад
всей семьёй пришли понюхать
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21k
Davy Jones Час назад
Морские обитатели тоже смертных и тоже разлагаются.
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