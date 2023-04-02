В «Земле леопарда» показали своего самого милого обитателя

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Котенок самки дальневосточного леопарда Leo 195F был признан самым милым представителем редчайших больших кошек, проживающих в нацпарке «Земля леопарда», за 2022 год
Сотрудники нацпарка проанализировали данные фотоловушек за прошлый год, получив более миллиона снимков диких животных, обитающих на территории «Земли леопарда».
Снимок, который отобрал нацпарк, был сделан на юге территории — на нем самку Leo 195F засняли, когда она обходила свои владения в сопровождении детеныша.
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