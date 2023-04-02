В «Земле леопарда» показали своего самого милого обитателя

Сотрудники нацпарка проанализировали данные фотоловушек за прошлый год, получив более миллиона снимков диких животных, обитающих на территории «Земли леопарда».

Снимок, который отобрал нацпарк, был сделан на юге территории — на нем самку Leo 195F засняли, когда она обходила свои владения в сопровождении детеныша.