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В «Земле леопарда» показали своего самого милого обитателя

В «Земле леопарда» показали своего самого милого обитателя

Автор:
02 апреля 2023 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Panthera pardus   Panthera pardus orientalis   амурский леопард   большие кошки   дальневосточный леопард   конкурсы   семейство кошачьих   
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Котенок самки дальневосточного леопарда Leo 195F был признан самым милым представителем редчайших больших кошек, проживающих в нацпарке «Земля леопарда», за 2022 год

Сотрудники нацпарка проанализировали данные фотоловушек за прошлый год, получив более миллиона снимков диких животных, обитающих на территории «Земли леопарда».


Снимок, который отобрал нацпарк, был сделан на юге территории — на нем самку Leo 195F засняли, когда она обходила свои владения в сопровождении детеныша.


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Метки: Ferae   Panthera pardus   Panthera pardus orientalis   амурский леопард   большие кошки   дальневосточный леопард   конкурсы   семейство кошачьих   
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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