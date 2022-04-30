Леопард напал на полицейского в Иране

Через небольшое время леопард был пойман и доставлен в заповедник Семесканде в том же регионе. По словам Валипура, отдел охраны окружающей среды провинции сейчас выясняет вопрос о том, попало ли животное в город из близлежащих лесных массивов или же его незаконно содержали в местном домашнем хозяйстве.

Персидские леопарды занесены в Красную книгу как исчезающий вид.

Согласно ежедневной газете муниципалитета Тегерана Hamshahri, в последние недели в городских районах Ирана видели много диких животных, в том числе волков и лисиц. Газета, в частности, сообщила о появлении медведя в городе Марвдашт на юге Ирана и о нападении волка на двух пожилых женщин в Халхале на северо-западе страны.