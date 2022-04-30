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Леопард напал на полицейского в Иране

Леопард напал на полицейского в Иране

Автор:
30 апреля 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Животное   агрессивность   большие кошки   иран   леопард   нападение   полицейский   хищник   
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Леопард напал на полицейского, находившегося на службе, в одном из городов на севере Ирана, вызвав панику среди местных жителей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Животное   агрессивность   большие кошки   иран   леопард   нападение   полицейский   хищник   
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1  комментарий
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perekrestok 39 минут назад
Красивая кошка! Хотя и хищник.
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