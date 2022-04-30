Леопард напал на полицейского в Иране

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Леопард напал на полицейского, находившегося на службе, в одном из городов на севере Ирана, вызвав панику среди местных жителей.
В городе Гаемшахр на севере Ирана леопард напал на полицейского и ранил его, после чего скрылся в близлежащем саду. Об этом рассказал представитель агентства по охране окружающей среды в провинции Мазандаран Камьяр Валипур. "Состояние здоровья полицейского стабильное", - заявил он.
На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен леопард, стоящий на фасаде многоквартирного дома над банком. Вскоре после этого животное, явно напуганное, прыгает на землю и убегает, а увидевшие его жители с криками пускаются в паническое бегство.
На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен леопард, стоящий на фасаде многоквартирного дома над банком. Вскоре после этого животное, явно напуганное, прыгает на землю и убегает, а увидевшие его жители с криками пускаются в паническое бегство.
Через небольшое время леопард был пойман и доставлен в заповедник Семесканде в том же регионе. По словам Валипура, отдел охраны окружающей среды провинции сейчас выясняет вопрос о том, попало ли животное в город из близлежащих лесных массивов или же его незаконно содержали в местном домашнем хозяйстве.
Персидские леопарды занесены в Красную книгу как исчезающий вид.
Согласно ежедневной газете муниципалитета Тегерана Hamshahri, в последние недели в городских районах Ирана видели много диких животных, в том числе волков и лисиц. Газета, в частности, сообщила о появлении медведя в городе Марвдашт на юге Ирана и о нападении волка на двух пожилых женщин в Халхале на северо-западе страны.
Персидские леопарды занесены в Красную книгу как исчезающий вид.
Согласно ежедневной газете муниципалитета Тегерана Hamshahri, в последние недели в городских районах Ирана видели много диких животных, в том числе волков и лисиц. Газета, в частности, сообщила о появлении медведя в городе Марвдашт на юге Ирана и о нападении волка на двух пожилых женщин в Халхале на северо-западе страны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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