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Первая прогулка новорожденного котенка редкого леопарда

Первая прогулка новорожденного котенка редкого леопарда

Автор:
10 июня 2024 21:45
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Panthera pardus   Panthera pardus ciscaucasica   Переднеазиатский леопард   большие кошки   котята   леопарды   семейство кошачьих   
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В Краснодарском крае новорожденный котенок переднеазиатского леопарда впервые вышел на прогулку с мамой. Редкими кадрами первых шагов детеныша в просторном вольере поделился Центр восстановления леопарда на Кавказе

На ролике можно увидеть, как самый маленький подопечный Сочинского национального парка впервые вышел из деревянного «двухкомнатного» логова. Котенок полежал на траве вместе со своей мамой Олимпией, получил порцию ласк и изучил резервуар для питья.


В центре отметили, что детеныш нашел в себе смелость и на днях установил своей первый рекорд — отошел от укрытия, где родился, на 15 метров. Пол котенка до сих пор неизвестен.



Котенок родился 20 апреля. Его мама Олимпия является особенной представительницей переднеазиатских леопардов, еще в детстве из-за травмы ей ампутировали лапу. Несмотря на это, специалисты центра продолжили работать с уникальной самкой, помогли ей не только научиться охотиться, но и дважды стать мамой.


Переднеазиатский леопард, или кавказский барс — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, подвид леопарда, обитающий на Кавказе, а также в Западной и Центральной Азии.

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Метки: Ferae   Panthera pardus   Panthera pardus ciscaucasica   Переднеазиатский леопард   большие кошки   котята   леопарды   семейство кошачьих   
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Axel
  • Дата регистрации: 30.07.2014
  • 1040 постов (729 в горячем)
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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