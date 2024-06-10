Первая прогулка новорожденного котенка редкого леопарда

На ролике можно увидеть, как самый маленький подопечный Сочинского национального парка впервые вышел из деревянного «двухкомнатного» логова. Котенок полежал на траве вместе со своей мамой Олимпией, получил порцию ласк и изучил резервуар для питья.

В центре отметили, что детеныш нашел в себе смелость и на днях установил своей первый рекорд — отошел от укрытия, где родился, на 15 метров. Пол котенка до сих пор неизвестен.