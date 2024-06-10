Первая прогулка новорожденного котенка редкого леопарда

В Краснодарском крае новорожденный котенок переднеазиатского леопарда впервые вышел на прогулку с мамой. Редкими кадрами первых шагов детеныша в просторном вольере поделился Центр восстановления леопарда на Кавказе
На ролике можно увидеть, как самый маленький подопечный Сочинского национального парка впервые вышел из деревянного «двухкомнатного» логова. Котенок полежал на траве вместе со своей мамой Олимпией, получил порцию ласк и изучил резервуар для питья.
В центре отметили, что детеныш нашел в себе смелость и на днях установил своей первый рекорд — отошел от укрытия, где родился, на 15 метров. Пол котенка до сих пор неизвестен.
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Котенок родился 20 апреля. Его мама Олимпия является особенной представительницей переднеазиатских леопардов, еще в детстве из-за травмы ей ампутировали лапу. Несмотря на это, специалисты центра продолжили работать с уникальной самкой, помогли ей не только научиться охотиться, но и дважды стать мамой.
Переднеазиатский леопард, или кавказский барс — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, подвид леопарда, обитающий на Кавказе, а также в Западной и Центральной Азии.
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