30 дурацких свитеров, без которых Рождество будет не таким веселым

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В западных странах существует традиция устраивать конкурс на самый "уродливый" рождественский свитер. Это та одежда, от которой вы отказываетесь в двадцать, но в тридцать уже готовы надеть на вечеринку. А еще лет через десять в шкафу неожиданно образовывается целая коллекция дурацких кофт. Но какие же они милые!
1. "У нас сегодня на работе конкурс на самый дурацкий рождественский свитер. Как думаете, я займу первое место?"
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4. "Мой начальник и я устроили конкурс на самый уродливый рождественский свитер. Хорошо, что у него есть чувство юмора"
10. "Думаю, вы уже поняли, кто выиграл конкурс на самый уродливый рождественский свитер. У остальных просто не было шанса"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Веселые конкурсы новогодние приколы новогодний костюм праздники рождество свитера упоротый свитер
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