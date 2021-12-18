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30 дурацких свитеров, без которых Рождество будет не таким веселым

30 дурацких свитеров, без которых Рождество будет не таким веселым (31 фото)

Автор:
18 декабря 2021 15:03
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   конкурсы   новогодние приколы   новогодний костюм   праздники   рождество   свитера   упоротый свитер   
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31
В западных странах существует традиция устраивать конкурс на самый "уродливый" рождественский свитер. Это та одежда, от которой вы отказываетесь в двадцать, но в тридцать уже готовы надеть на вечеринку. А еще лет через десять в шкафу неожиданно образовывается целая коллекция дурацких кофт. Но какие же они милые!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Веселые   конкурсы   новогодние приколы   новогодний костюм   праздники   рождество   свитера   упоротый свитер   
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3  комментария
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8k
Злокрыс 4 часа назад
вон тот свитер с трахающимися оленями совсем не оригинален, они в свободной продаже - мужские, женские...
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Anna 13 минут назад
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5k
Sanar 2 часа назад
27 я бы приобрёл с удовольствием.
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