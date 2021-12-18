30 дурацких свитеров, без которых Рождество будет не таким веселым

В западных странах существует традиция устраивать конкурс на самый "уродливый" рождественский свитер. Это та одежда, от которой вы отказываетесь в двадцать, но в тридцать уже готовы надеть на вечеринку. А еще лет через десять в шкафу неожиданно образовывается целая коллекция дурацких кофт. Но какие же они милые!

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1. "У нас сегодня на работе конкурс на самый дурацкий рождественский свитер. Как думаете, я займу первое место?" 0 Источник:

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2. "Мой 11-летний сын сам сделал себе наряд" 0 Источник:

3. "Лапки коротки!" 0 Источник:

4. "Мой начальник и я устроили конкурс на самый уродливый рождественский свитер. Хорошо, что у него есть чувство юмора" 0 Источник:

5. "Мои друзья знают толк в дурацких рождественских свитерах" 0 Источник:

6. Свитер-елочка 0 Источник:

7. "Родители еще не заметили рисунок на свитере" 0 Источник:

8. "Мама купила для меня... Не знаю что сказать" 0 Источник:

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10. "Думаю, вы уже поняли, кто выиграл конкурс на самый уродливый рождественский свитер. У остальных просто не было шанса" 0 Источник:

11. "В пятницу будем отмечать на работе. Я всех покорю" 0 Источник:

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13. "Как вам мой свитер?" 0 Источник:

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19. "Мой вклад: шаловливый Санта. "Когда я думаю о тебе, то трогаю своего эльфа" 0 Источник:

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21. "Уродливый рождественский свитер, сотканный из ночных кошмаров" 0 Источник:

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