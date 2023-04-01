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Каким был Мариуполь (Жданов) в эпоху СССР

Каким был Мариуполь (Жданов) в эпоху СССР

Автор:
01 апреля 2023 21:18
Метки: СССР   Фотографии   история   
357
25

Давайте посмотрим, каким город был во времена СССР. С 1948 по 1989 год, город назывался Жданов в честь советского политика Андрея Жданова, родившегося там в 1896 году.

Все фотографии прошли через колоризацию.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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5k
Котэ 12 часов назад
сегодня
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1k
Змей Горыныч 4 часа назад
Город Жданов во "всей красе" показан в фильме "Маленькая Вера"
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