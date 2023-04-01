Каким был Мариуполь (Жданов) в эпоху СССР

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Давайте посмотрим, каким город был во времена СССР. С 1948 по 1989 год, город назывался Жданов в честь советского политика Андрея Жданова, родившегося там в 1896 году.
Все фотографии прошли через колоризацию.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР Фотографии история
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