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Как в СССР наказывали за отношения с иностранцем

Как в СССР наказывали за отношения с иностранцем

Автор:
21 февраля 2023 18:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   брак   законы   запреты   история   отношения   
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15 февраля 1947 года в Советском Союзе был принят закон, согласно которому заключать брак с гражданами других стран было запрещено. Это было сделано, естественно, с целью защитить советских женщин (да, только их) от "тлетворного влияния Запада".

Версия эта была официальной. А вот настоящими причинами запрета стало то количество человек (которое примерно подсчитали спецслужбы), которое не вернулось после войны из-за границы. Многие из тех, кого угнали на рабские работы в Германию, предпочитали оставаться в стране оккупантов после победы СССР.

По примерным подсчётам таких граждан было от 500 тысяч до 2 млн. Руководство страны не могло смириться с тем, что на не знавшие ранее рая капитализма граждане, поддались влиянию Запада, и решило сократить количество уезжающих. Запрет касался в основном женщин.


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В Советский Союз частенько приезжали спортсмены, иностранные послы, журналисты, актёры, которые могли завести роман (и даже не просто интрижку, а влюбиться по-настоящему) с советскими женщинами, что для них оборачивалось серьёзными последствиями.

Если гражданин СССР начинал отношения с иностранцем, а после того как любимый человек уезжал, пытался выйти с ним на контакт, то это называлось не иначе как "постыдная классовая незрелость". Женщину вообще запросто могли обвинить в шпионаже. Выйти замуж за иностранца из капиталистической страны можно было только отказавшись от гражданства СССР. А это измена Родине.

Немного мягче относились к тем, кто влюблялся в людей из стран соцлагеря.


За отношения с иностранцем на 10 лет лагерей была осуждена советская актриса Татьяна Окуневская, которая отбывала наказание в Степлагере в Джезказгане.
За любовь с американцем Джексоном Тейтом была осуждена актриса Зоя Федорова. За эдакий мощный "шпионаж" актриса получила целых 25 лет лагерей. Всё её имущество было конфисковано, сёстры вместе с детьми сосланы. Одна на север Казахстана, а другая - в Воркуту.


Спортсменка Инга Артамонова, которая четыре раза стала абсолютной чемпионкой мира в конькобежном спорте. В 1958 году на первенстве в Швеции она познакомилась со спринтером Бенгдтом. Они влюбились. Когда Инга вернулась в Москву, она стала переписываться с любимым и зашёл разговор о свадьбе.
И тут на женщину стало давить КГБ. По ряду свидельств, сотрудник спецслужб часто подстерегал Ингу на улице и постоянно говорил ей о том, что же будет с её родными, если она "сбежит" в Швецию. Инга не выдержала давления и сдалась, отказавшись от своего любимого. В награду ей спортобщество выделило аж целую комнату в коммуналке, а позднее она вышла замуж за соседа по квартире Геннадия Воронина, который в 1966 году из ревности убил Артамонову ударом заточенного напильника в сердце.


Женщин, вступавших в отношения или выходивших замуж за иностранца официально осуждали "за антисоветскую агитацию" по 58 статье. Тех, кого приговаривали по этой статье, приравнивали к изменникам Родины. Считай, похоронили заживо.


Ситуация, конечно, изменилась после смерти Сталина. Но запрет на браки с иностранцами отменили лишь в 1969 году, но преследования продолжались, только в ином формате. Теперь таких людей клеймили на партийных собраниях, общественно порицали и увольняли с работы. А после увольнения тут же давали срок за тунеядство.


Но спецслужбы из браков с иностранцами начали для себя извлекать пользу. И даже после отмены закона о запрете на брак с иностранцем перед желающими сделать это стояла куча всяческих препятствий. Нужно было особое разрешение, а заключить брак можно было только в особом отделении ЗАГСа и только в крупных городах.
Нужно было собирать тонну документов, справок и иногда без помощи КГБ просто нельзя было обойтись. Вот тут-то они и вербовали шпионов, чтобы их засылать в капиталистические страны.


Несмотря на все эти препоны, многие граждане Советского Союза заключали браки и уезжали, благодаря им, за границу. Когда-то по любви, когда-то по расчёту. Была в 80-е годы даже такая шутка "Ищу иностранного мужа как средство передвижения". Точное количество таких браков было засекречено, а во времена Сталина было буквально единицы, потому что на одной чаше весов была любовь, а на другой - лагерь на много-много лет.
В 70-е уже было заключено несколько тысяч международных браков, а активная волна таких браков пошла в 80-е, когда счёт пошёл на десятки тысяч.

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Метки: Прошлое   СССР   брак   законы   запреты   история   отношения   
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7  комментариев
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32k
Юр21 Час назад
Автор тут сильно сгустил краски, по его логике Высоцкого показательно расстреляли...
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319
Вася Васильев 14 минут назад
Хоть и большая часть лож в этом посте, но то что было мало браков с обезьянами это определённо в плюс союзу.
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1k
Олег 17 минут назад
Самое интересное именно в этой статейке что тут все ложь, от начала и до конца. Автор наложил большую зловонную кучу. Все разбирать не имеет смысла остановлюсь на двух "невинно" осужденных актрисах. Окуневская была задержана за то что поддерживала тесные связи с иностранными дипработниками передавая им информацию о положении дел в стране. Так как она вращалась в правительственных кругах то это был ценнейший источник информации. В частности ей вменялось выдача информации Югославам (если кто помнит в тот момент было обострение между СССР и Иосифом Тито. А Окуневская числилась чуть ли не в его любовницах) но четко была доказана ее связь с первым секретарем посольства Индии (считай английская разведка на тот момент) и передача индусам (считай англичанам) информации не подлежащей разглашению. Зоя Федорова же имела отношения с военно-морским атташе США (надеюсь тут даже комментариев не надо) У нее была дочь от него. Так же была обвинена не в "связях с иностранцем" а передача секретной информации. Федорова была вхожа во многие властные кабинеты и знала многое. Получить такого вот агента это мечта любой спецслужбы. Так что автору не фиг гнать пургу. Тем более что факты спокойно проверяются.
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65k
SAndre 21 минуту назад
умышленное нагнетание
проблема была, но не настолько страшная, как тут описано
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30k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Вот этому перцу ничего не было
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377
Glot Remmy 54 минуты назад
Было дело... Папа перед поступлением в академию Советской армии, проходил курсы усовершенствования командного состава пехоты "Выстрел". Там практически мимолётно познакомился с офицером одной из (капиталистических) африканских стран. Просто за одним столиком ужинали в офицерской столовой. Когда подходили к КПП, то тот у папы неожиданно взял папину фуражку и надел её на свою голову. Увы, но на тот момент на КПП был проверяющий и это увидел, ну и сообщил по инстанции. Когда папа вернулся на место постоянной службы на Дальний Восток - там его уже ждали с неприятной информацией. Комдив лично наорал на него, сказав о том, что отец запятнал свою честь. Мой папа был прекрасным офицером и очень жаль, что из-за такой идиотской ситуации у него не сложилась дальнейшая карьера уже в качестве более высокого уровня. Службу закончил военным комиссаром в городе Валка. Жизнь вообще штука сложная и непредсказуемая...
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