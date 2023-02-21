Как в СССР наказывали за отношения с иностранцем

15 февраля 1947 года в Советском Союзе был принят закон, согласно которому заключать брак с гражданами других стран было запрещено. Это было сделано, естественно, с целью защитить советских женщин (да, только их) от "тлетворного влияния Запада".
Версия эта была официальной. А вот настоящими причинами запрета стало то количество человек (которое примерно подсчитали спецслужбы), которое не вернулось после войны из-за границы. Многие из тех, кого угнали на рабские работы в Германию, предпочитали оставаться в стране оккупантов после победы СССР.
По примерным подсчётам таких граждан было от 500 тысяч до 2 млн. Руководство страны не могло смириться с тем, что на не знавшие ранее рая капитализма граждане, поддались влиянию Запада, и решило сократить количество уезжающих. Запрет касался в основном женщин.
В Советский Союз частенько приезжали спортсмены, иностранные послы, журналисты, актёры, которые могли завести роман (и даже не просто интрижку, а влюбиться по-настоящему) с советскими женщинами, что для них оборачивалось серьёзными последствиями.
Если гражданин СССР начинал отношения с иностранцем, а после того как любимый человек уезжал, пытался выйти с ним на контакт, то это называлось не иначе как "постыдная классовая незрелость". Женщину вообще запросто могли обвинить в шпионаже. Выйти замуж за иностранца из капиталистической страны можно было только отказавшись от гражданства СССР. А это измена Родине.
Немного мягче относились к тем, кто влюблялся в людей из стран соцлагеря.
За отношения с иностранцем на 10 лет лагерей была осуждена советская актриса Татьяна Окуневская, которая отбывала наказание в Степлагере в Джезказгане.
За любовь с американцем Джексоном Тейтом была осуждена актриса Зоя Федорова. За эдакий мощный "шпионаж" актриса получила целых 25 лет лагерей. Всё её имущество было конфисковано, сёстры вместе с детьми сосланы. Одна на север Казахстана, а другая - в Воркуту.
Спортсменка Инга Артамонова, которая четыре раза стала абсолютной чемпионкой мира в конькобежном спорте. В 1958 году на первенстве в Швеции она познакомилась со спринтером Бенгдтом. Они влюбились. Когда Инга вернулась в Москву, она стала переписываться с любимым и зашёл разговор о свадьбе.
И тут на женщину стало давить КГБ. По ряду свидельств, сотрудник спецслужб часто подстерегал Ингу на улице и постоянно говорил ей о том, что же будет с её родными, если она "сбежит" в Швецию. Инга не выдержала давления и сдалась, отказавшись от своего любимого. В награду ей спортобщество выделило аж целую комнату в коммуналке, а позднее она вышла замуж за соседа по квартире Геннадия Воронина, который в 1966 году из ревности убил Артамонову ударом заточенного напильника в сердце.
Женщин, вступавших в отношения или выходивших замуж за иностранца официально осуждали "за антисоветскую агитацию" по 58 статье. Тех, кого приговаривали по этой статье, приравнивали к изменникам Родины. Считай, похоронили заживо.
Ситуация, конечно, изменилась после смерти Сталина. Но запрет на браки с иностранцами отменили лишь в 1969 году, но преследования продолжались, только в ином формате. Теперь таких людей клеймили на партийных собраниях, общественно порицали и увольняли с работы. А после увольнения тут же давали срок за тунеядство.
Но спецслужбы из браков с иностранцами начали для себя извлекать пользу. И даже после отмены закона о запрете на брак с иностранцем перед желающими сделать это стояла куча всяческих препятствий. Нужно было особое разрешение, а заключить брак можно было только в особом отделении ЗАГСа и только в крупных городах.
Нужно было собирать тонну документов, справок и иногда без помощи КГБ просто нельзя было обойтись. Вот тут-то они и вербовали шпионов, чтобы их засылать в капиталистические страны.
Несмотря на все эти препоны, многие граждане Советского Союза заключали браки и уезжали, благодаря им, за границу. Когда-то по любви, когда-то по расчёту. Была в 80-е годы даже такая шутка "Ищу иностранного мужа как средство передвижения". Точное количество таких браков было засекречено, а во времена Сталина было буквально единицы, потому что на одной чаше весов была любовь, а на другой - лагерь на много-много лет.
В 70-е уже было заключено несколько тысяч международных браков, а активная волна таких браков пошла в 80-е, когда счёт пошёл на десятки тысяч.
Источник:
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проблема была, но не настолько страшная, как тут описано