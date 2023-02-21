Как в СССР наказывали за отношения с иностранцем

За отношения с иностранцем на 10 лет лагерей была осуждена советская актриса Татьяна Окуневская, которая отбывала наказание в Степлагере в Джезказгане.

За любовь с американцем Джексоном Тейтом была осуждена актриса Зоя Федорова. За эдакий мощный "шпионаж" актриса получила целых 25 лет лагерей. Всё её имущество было конфисковано, сёстры вместе с детьми сосланы. Одна на север Казахстана, а другая - в Воркуту.





Спортсменка Инга Артамонова, которая четыре раза стала абсолютной чемпионкой мира в конькобежном спорте. В 1958 году на первенстве в Швеции она познакомилась со спринтером Бенгдтом. Они влюбились. Когда Инга вернулась в Москву, она стала переписываться с любимым и зашёл разговор о свадьбе.

И тут на женщину стало давить КГБ. По ряду свидельств, сотрудник спецслужб часто подстерегал Ингу на улице и постоянно говорил ей о том, что же будет с её родными, если она "сбежит" в Швецию. Инга не выдержала давления и сдалась, отказавшись от своего любимого. В награду ей спортобщество выделило аж целую комнату в коммуналке, а позднее она вышла замуж за соседа по квартире Геннадия Воронина, который в 1966 году из ревности убил Артамонову ударом заточенного напильника в сердце.



