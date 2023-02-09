Известный советский баритон Сергей Захаров: как сложилась его судьба

Потом Серёжа научился сам играть на баяне и на гитаре. А первые гастроли, если их можно так назвать, произошли у него в армии, когда его назначили ротным запевалой.

Ну а после отбывания воинской обязанности Сергей поехал в Москву. В 1971 году поступил в отделение музыкальной комедии училище им. Гнесиных. Там он отучился два года и там его заметил Леонид Утёсов, который предложил ему работу в Государственном эстрадном оркестре.



