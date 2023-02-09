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Известный советский баритон Сергей Захаров: как сложилась его судьба

Известный советский баритон Сергей Захаров: как сложилась его судьба

Автор:
09 февраля 2023 21:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Музыка   СССР   биография   история   советская эстрада   эстрада   
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Анна Герман, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон были певцами, которые дали СССР тот самый уникальный стиль советский эстрады. И эти имена до сих пор на слуху, а вот Сергея Захарова, ещё одного эстрадного певца, забыли, а ведь он внёс огромный вклад в музыкальную историю.

В 1950 году, 1 мая, в семье военнослужащего родился мальчик Серёжа. Он сначала вместе с семьёй ездил по разным городам, что затрудняло мысли о выборе будущей профессии. А петь будущая звезда эстрады начал уж в пять лет и о музыкальной карьере даже и не думал. В городе Байконур (в Казахстане) Сергей окончил школу и поступил в радиотехнический техникум.


Потом Серёжа научился сам играть на баяне и на гитаре. А первые гастроли, если их можно так назвать, произошли у него в армии, когда его назначили ротным запевалой.

Ну а после отбывания воинской обязанности Сергей поехал в Москву. В 1971 году поступил в отделение музыкальной комедии училище им. Гнесиных. Там он отучился два года и там его заметил Леонид Утёсов, который предложил ему работу в Государственном эстрадном оркестре.


Его баритон, мягкий и чарующий, помог ему прийти к успеху, но не сразу. Он успел отметиться на международных песенных фестивалях, но широкая аудитория ещё не была с ним знакома.

Сергей продолжал искать себя и в итоге пришёл в кино: режиссёр Леонид Квинихидзе предложил ему сняться в главной роли в фильме "Небесные ласточки", где Захаров сыграл молодого лейтенанта с пышными усами.

В итоге, будучи уже в статусе всесоюзной звезды, пришёл в ленинградский государственный Мюзик-холл, где ему повезло встретиться с режиссёром Ильёй Рахлиным, с которым он отлично сработался. Гастроли, выступления, зрительская любовь.


В 1977 году произошёл перелом. Его осудили за драку и отправили на год отбывать наказание в городе Сланцы. Захаров сам утверждал, что его спровоцировали, потому что власть плохо относилась к тому, что Сергей отказывался выступать на частных корпоративах для номенклатурной элиты. И добавилась ситуация с Людмилой Сенчиной, с которой Захаров ездил на гастроли. Тогда за певицей ухаживал большой партийный чиновник Григорий Романов, который, в свою очередь, пытался убрать с дороги "конкурента".

Захаров был в шоке от того, что во время его пребывания в Сланцах люди, бывшие ему близкими, просто отворачивались от него. Но поклонники остались. А там сняли и судимость и Сергей медленно, но верно стал возвращаться на большую сцену. Было нелегко, но он смог и в 1983 году ему даже позволили дать большой сольник в БКЗ "Октябрьский", на который пришла вся советская элита.


Наступили 90-е... Эстрада отступила на второй план, но Сергей смог подстроиться под эти непростые времена. Певца поддерживал Борис Ельцин и в его поддержку Захаров нередко выступал. Но частые нагрузки привели к переутомлению и певец пережил клиническую смерть, которая стала мощной преградой на пути его карьеры.

Последние свои годы Сергей Захаров провёл, занимаясь своим любимым делом: увлёкся студийными записями, выпускал диски со своими композициями и песнями других исполнителей, выступал для скромной аудитории.

Он умер 14 февраля 2019 года. Ещё в 2016 году артиста госпитализировали с нарушением сердечного ритма и тогда врачи сказали, что необходимо лечение. Именно сердечная недостаточность и стала причиной его смерти.


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Метки: Жизнь   Музыка   СССР   биография   история   советская эстрада   эстрада   
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