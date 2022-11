Правда ли, что атеисты умнее верующих? Детальный разбор

В 2016 году было проведено сразу четыре исследования, посвящённых установлению связи (или её отсутствии) между уровнем интеллекта и религиозностью. Оказалось, что атеисты в среднем набирали на 18,7% баллов больше верующих людей. Детально с результатами можно здесь: The Negative Relationship between Reasoning and Religiosity Is Underpinned by a Bias for Intuitive Responses Specifically When Intuition and Logic Are in Conflict