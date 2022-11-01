Правда ли, что атеисты умнее верующих? Детальный разбор

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Существуют две противоположные точки зрения в вопросе связи уровня религиозности и интеллекта. Первая теория гласит, что чем ниже у человека уровень интеллекта, тем выше вероятность того, что он религиозен (и наоборот). Второе предположение строится на том, что даже учёные, врачи и философы часто являются религиозными людьми и нет никакой связи между религиозностью и интеллектом.
Есть ли связь между уровнем религиозности и интеллектом?
Оказывается, что целый ряд научных исследований обнаружил слабую обратную корреляцию между уровнем интеллекта (иногда рассматривались разные обозначения: способность к аналитическому мышлению, способность к критическому мышлению или общий уровень интеллекта). То есть чем выше уровень образованности и интеллектуальности, тем ниже религиозность в обществе. Такую взаимосвязь обнаружили во время исследования, проводимого в 2008 году, психологи и социологи Ричард Линн, Джонн Харвей и Хельмут Ниборг. Ознакомиться детально с результатами исследования можно ознакомиться здесь: Average intelligence predicts atheism rates across 137 nations.
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Примечательно, что психолог-эволюционист Найджел Барбер отрицает взаимосвязь между уровнем образованности или интеллектуального развития с религиозностью. Он полагает, что религиозность возникает часто тогда, когда человек чувствует страх, неуверенность в завтрашнем дне и не готов самостоятельно отвечать за принятые решения. Таким образом, вера в бога или высшие силы помогает человеку с принятием трудных решений и снимает с него ответственность даже за неверные или нерациональные решения.
В 2016 году было проведено сразу четыре исследования, посвящённых установлению связи (или её отсутствии) между уровнем интеллекта и религиозностью. Оказалось, что атеисты в среднем набирали на 18,7% баллов больше верующих людей. Детально с результатами можно здесь: The Negative Relationship between Reasoning and Religiosity Is Underpinned by a Bias for Intuitive Responses Specifically When Intuition and Logic Are in Conflict.
В 2021 году ряд психологов решили проверить, связано ли аналитическое мышление и уровень религиозности... И они не обнаружили явной корреляции. Учёные пришли к выводу, что способность к аналитическому мышлению и религиозность не взаимосвязаны. Результат исследования здесь: Analytic atheism: A cross-culturally weak and fickle phenomenon?
Взаимосвязь между уровнем религиозности и интеллектом проводили профессор Оксфордского университета Майкл Аргайл, а также Сатоси Канадзава. В обоих случаях была обнаружена отрицательная корреляция между уровнем интеллекта и религиозностью. Пруфы ниже.
Почему так разнятся данные?
Всё из-за размытости понятий и отсутствия единых критериев оценки. Люди по-разному относятся к вере в бога или высшие силы. Также трудно определить сам уровень интеллекта или образованности. Можно пользоваться готовыми данными статистики, но к единому мнению будет проблематично прийти, пока не будет проведено исследование на основе единых требований и на значительном числе людей, чтобы можно было сформировать репрезентативную выборку.
Главный аргумент религии
Часто можно слышать, что религия и вера в бога / высшие силы делает общество моральным и не позволяет погрузиться в пучину греха. Но в период с 2000 по 2006 года проводилось исследование о взаимосвязи уровне убийств и религиозностью. Оказалось, что те регионы, в которых атеизм распространён сильнее, наблюдает более низкий уровень убийств. Исследование проводилось по штатам США. Также результаты исследования 2008 года гласят, что 50 самых безопасных городов мира почти все относительно атеистичны. Пруфы здесь: Atheism, Secularity, and Well-Being: How the Findings of Social Science Counter Negative Stereotypes and Assumptions
Можно ли действительно всех и всё посчитать?
Трудно подсчитать количество атеистов в мире. Респонденты в анкетах, касающихся религии, могут по-разному определять атеизм или устанавливать разные границы между атеизмом, нерелигиозной верой и нетеистическими религиозными и духовными убеждениями, что лишь усложняет обработку результатов.
Процент людей, которые в 2010 году согласились с утверждением: я не верю, что существуют какие-либо формы призраков, бога или жизненной силы. По данным исследований Eurobarometer.
Дополнительные источники и ссылки
Argyle, Michael. Religious Behaviour. — London: Routledge and Kegan Paul, 1958. — С. 93—96. — ISBN 0-415-17589-5.
Intelligent people have 'unnatural' preferences and values that are novel in human evolution
Intelligent people have 'unnatural' preferences and values that are novel in human evolution
Источник:
АНТИФИШКИ
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Макс Борн "Многие ученые верят в Бога. Те кто говорит, что изучение науки делает человека атеистом, наверняка какие-то смешные люди."
Ломоносов, Ньютон, Флеминг и конечно же Дарвин.
Уровень образованности данных великих мужей не вызывает никакого сомнения. Так что ставить вопрос о соотношении уровня интеллекта и религиозности крайне неверная и заведомо проигрышная позиция.
Если же рассматривать "коллективный разум" современного общества, которое имеет доступ ко всемирной библиотеки, но использует интренеты, в большей степени для самолюбования и подсматривания. Это называется образованностью современного развитого общества? Советская, атеистическая власть дала образование всему народу Советского Союза, но это не спасло его от разрушения. Образованный Рим пал под гнетом варваров. Теперь [мат] просвещенной гейропы хочет уничтожить семью. Это дает интеллектуальность?
Связывать эти два понятия очень плохая затея.
Религиозность и веру в мегасущество.
Огромная часть священников не верят в мегасущество.
А религия это просто психоанализ для небогатых.
Ещё защита общества от поепались, разбежались и конкурсы с песнопениями по выходным.
Вопрос лишь подменяет ли религия химию и физику?
Если так - то естественно в минус, а если как прочий изучаемый предмет, то в плюс.
Всё же большинство религий с единой этикой: "не убий, не укради", а остальное лишь поправки.
Банальный пример - образованность и уровень школьников и студентов в зрелом СССР. Разве не наглядно подтверждает?!
Общеизвестно, что между 1901 и 2000 годами 65,4% нобелевских лауреатов называли себя христианами, а атеистов, агностиков и «вольнодумцев» было 10.5%
Правда ли что синий твёрже зелёного?
А если смотреть на религию, как способ контроля человека и способ заработка, то руководство религиозных представителей свой интеллект доказало, как и руководство крупного бизнеса или же государства (если брать управляющую структуру, способную держать кучу народа под контролем).
Сравнивать интеллект паствы и пытаться выяснить, какая умнее, так себе затея. И это мы пока не говорим о "правдивости" тестов.
А если смотреть на религию, как способ контроля человека и способ заработка, то руководство религиозных представителей свой интеллект доказало, как и руководство крупного бизнеса или же государства (если брать управляющую структуру, способную держать кучу народа под контролем).
Сравнивать интеллект паствы и пытаться выяснить, какая умнее, так себе затея. И это мы пока не говорим о "правдивости" тестов.
Ну и гражданские войны, войны во время расширения империй - это не войны во имя религии
Следует обратить внимание на тот факт что : Только 5% учёных физиков и 3% учёных химиков религиозны . Тоесть подавляющее большинство атеисты - кореляция на лицо . Мне думается , что причины не так в интелекте , как в возможности разума того или инного индивида мыслить критически и решать не тривиальные задачи именно с этой позиции . Умение критически а значит и более логически и более открыто и независимо подойти к решению той или инной проблемы толкает человека на совершенно другой уровень мышления - мышления незавосимого от предрасудков и тому подобной апофении . Отрицая само существование бога мы сами становимся , чем то похожим на богов так как способны пойти намного дальше в решении сложных неординарных и нетривиальных задач . Человек ограничивающий себя религиозными предрасудками имеет предел познания . Там где его личностный рост понимания и восприятия окружающей среды заканчивается появляется вера и чего ещё хуже религия .
Ведь согласитесь на много проще ( и рентабельней для разума - энергозатрата ресурса )не разобраться в каком либо вопросе , а тупо свести всё к "руке господа " . Примерно так !!!