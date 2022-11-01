Правда ли, что атеисты умнее верующих? Детальный разбор

Примечательно, что психолог-эволюционист Найджел Барбер отрицает взаимосвязь между уровнем образованности или интеллектуального развития с религиозностью. Он полагает, что религиозность возникает часто тогда, когда человек чувствует страх, неуверенность в завтрашнем дне и не готов самостоятельно отвечать за принятые решения. Таким образом, вера в бога или высшие силы помогает человеку с принятием трудных решений и снимает с него ответственность даже за неверные или нерациональные решения.