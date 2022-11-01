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Правда ли, что атеисты умнее верующих? Детальный разбор

Правда ли, что атеисты умнее верующих? Детальный разбор

Автор:
01 ноября 2022 08:53
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Атеизм   аналитическое мышление   взаимосвязи   интеллект   развитие   религиозность   
1695
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Существуют две противоположные точки зрения в вопросе связи уровня религиозности и интеллекта. Первая теория гласит, что чем ниже у человека уровень интеллекта, тем выше вероятность того, что он религиозен (и наоборот). Второе предположение строится на том, что даже учёные, врачи и философы часто являются религиозными людьми и нет никакой связи между религиозностью и интеллектом.

Есть ли связь между уровнем религиозности и интеллектом?

Оказывается, что целый ряд научных исследований обнаружил слабую обратную корреляцию между уровнем интеллекта (иногда рассматривались разные обозначения: способность к аналитическому мышлению, способность к критическому мышлению или общий уровень интеллекта). То есть чем выше уровень образованности и интеллектуальности, тем ниже религиозность в обществе. Такую взаимосвязь обнаружили во время исследования, проводимого в 2008 году, психологи и социологи Ричард Линн, Джонн Харвей и Хельмут Ниборг. Ознакомиться детально с результатами исследования можно ознакомиться здесь: Average intelligence predicts atheism rates across 137 nations.
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Примечательно, что психолог-эволюционист Найджел Барбер отрицает взаимосвязь между уровнем образованности или интеллектуального развития с религиозностью. Он полагает, что религиозность возникает часто тогда, когда человек чувствует страх, неуверенность в завтрашнем дне и не готов самостоятельно отвечать за принятые решения. Таким образом, вера в бога или высшие силы помогает человеку с принятием трудных решений и снимает с него ответственность даже за неверные или нерациональные решения.
В 2016 году было проведено сразу четыре исследования, посвящённых установлению связи (или её отсутствии) между уровнем интеллекта и религиозностью. Оказалось, что атеисты в среднем набирали на 18,7% баллов больше верующих людей. Детально с результатами можно здесь: The Negative Relationship between Reasoning and Religiosity Is Underpinned by a Bias for Intuitive Responses Specifically When Intuition and Logic Are in Conflict.
В 2021 году ряд психологов решили проверить, связано ли аналитическое мышление и уровень религиозности... И они не обнаружили явной корреляции. Учёные пришли к выводу, что способность к аналитическому мышлению и религиозность не взаимосвязаны. Результат исследования здесь: Analytic atheism: A cross-culturally weak and fickle phenomenon?
Взаимосвязь между уровнем религиозности и интеллектом проводили профессор Оксфордского университета Майкл Аргайл, а также Сатоси Канадзава. В обоих случаях была обнаружена отрицательная корреляция между уровнем интеллекта и религиозностью. Пруфы ниже.

Почему так разнятся данные?

Всё из-за размытости понятий и отсутствия единых критериев оценки. Люди по-разному относятся к вере в бога или высшие силы. Также трудно определить сам уровень интеллекта или образованности. Можно пользоваться готовыми данными статистики, но к единому мнению будет проблематично прийти, пока не будет проведено исследование на основе единых требований и на значительном числе людей, чтобы можно было сформировать репрезентативную выборку.

Главный аргумент религии

Часто можно слышать, что религия и вера в бога / высшие силы делает общество моральным и не позволяет погрузиться в пучину греха. Но в период с 2000 по 2006 года проводилось исследование о взаимосвязи уровне убийств и религиозностью. Оказалось, что те регионы, в которых атеизм распространён сильнее, наблюдает более низкий уровень убийств. Исследование проводилось по штатам США. Также результаты исследования 2008 года гласят, что 50 самых безопасных городов мира почти все относительно атеистичны. Пруфы здесь: Atheism, Secularity, and Well-Being: How the Findings of Social Science Counter Negative Stereotypes and Assumptions

Можно ли действительно всех и всё посчитать?

Трудно подсчитать количество атеистов в мире. Респонденты в анкетах, касающихся религии, могут по-разному определять атеизм или устанавливать разные границы между атеизмом, нерелигиозной верой и нетеистическими религиозными и духовными убеждениями, что лишь усложняет обработку результатов.

Дополнительные источники и ссылки

Argyle, Michael. Religious Behaviour. — London: Routledge and Kegan Paul, 1958. — С. 93—96. — ISBN 0-415-17589-5.
Intelligent people have 'unnatural' preferences and values that are novel in human evolution

Источник:

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Метки: Атеизм   аналитическое мышление   взаимосвязи   интеллект   развитие   религиозность   
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8k
hairov Час назад
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2k
Александр 8 минут назад
Давайте разберемся и приведем пример верующих ученых.
Альберт Эйнштейн. "В мире есть только одно место где нет тьмы. Это личность Иисуса Христа".
Макс Борн "Многие ученые верят в Бога. Те кто говорит, что изучение науки делает человека атеистом, наверняка какие-то смешные люди."
Ломоносов, Ньютон, Флеминг и конечно же Дарвин.
Уровень образованности данных великих мужей не вызывает никакого сомнения. Так что ставить вопрос о соотношении уровня интеллекта и религиозности крайне неверная и заведомо проигрышная позиция.
Если же рассматривать "коллективный разум" современного общества, которое имеет доступ ко всемирной библиотеки, но использует интренеты, в большей степени для самолюбования и подсматривания. Это называется образованностью современного развитого общества? Советская, атеистическая власть дала образование всему народу Советского Союза, но это не спасло его от разрушения. Образованный Рим пал под гнетом варваров. Теперь [мат] просвещенной гейропы хочет уничтожить семью. Это дает интеллектуальность?
Связывать эти два понятия очень плохая затея.
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1k
K_II_T Полчаса назад
Тут постоянно теплое с мягким путают.
Религиозность и веру в мегасущество.
Огромная часть священников не верят в мегасущество.
А религия это просто психоанализ для небогатых.
Ещё защита общества от поепались, разбежались и конкурсы с песнопениями по выходным.
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Взаимосвязь конечно от окружающей среды есть.
Вопрос лишь подменяет ли религия химию и физику?
Если так - то естественно в минус, а если как прочий изучаемый предмет, то в плюс.

Всё же большинство религий с единой этикой: "не убий, не укради", а остальное лишь поправки.
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3k
Aristarx Полчаса назад
Простите что вклиниваюсь в дебаты великих теософоф, но...))))
Банальный пример - образованность и уровень школьников и студентов в зрелом СССР. Разве не наглядно подтверждает?!
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2k
I am oldman ⓒⓞⓞⓛ Полчаса назад
Ребят, начинаете играть с интеллектом, будьте добры копнуть чуть глубже, чем первичная статистика, иначе получится, что вы сами себя высекли

Общеизвестно, что между 1901 и 2000 годами 65,4% нобелевских лауреатов называли себя христианами, а атеистов, агностиков и «вольнодумцев» было 10.5%
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29k
Ashabad 37 минут назад
Что за бред?!
Правда ли что синий твёрже зелёного?
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965
Жирный бот 43 минуты назад
Есть разница между верующий и религиозный...Больше всего убийств во имя веры было..
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2k
Kariya 51 минуту назад
Почему здесь интеллект по вере рассчитывают? Средне все люди одинаковые, гении и, как сейчас принято говорить, "особенные" это две не нормальные деления в шкале, и если их не считать, остается только возможность образования. Если есть - отлично, если нет.. где возможность образования больше - там людей умных и больше. Раньше, к примеру, образовываться имели возможность лишь в семинариях, монастырях и приходских школах. Не обучи дьячок Ломоносова первой грамоте, кто знает, где б он и захотел ли бы самообучаться еще.
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31k
MatveiVainrub 51 минуту назад
Кореляция между уровнем интелекта и религиозностью есть .
Следует обратить внимание на тот факт что : Только 5% учёных физиков и 3% учёных химиков религиозны . Тоесть подавляющее большинство атеисты - кореляция на лицо . Мне думается , что причины не так в интелекте , как в возможности разума того или инного индивида мыслить критически и решать не тривиальные задачи именно с этой позиции . Умение критически а значит и более логически и более открыто и независимо подойти к решению той или инной проблемы толкает человека на совершенно другой уровень мышления - мышления незавосимого от предрасудков и тому подобной апофении . Отрицая само существование бога мы сами становимся , чем то похожим на богов так как способны пойти намного дальше в решении сложных неординарных и нетривиальных задач . Человек ограничивающий себя религиозными предрасудками имеет предел познания . Там где его личностный рост понимания и восприятия окружающей среды заканчивается появляется вера и чего ещё хуже религия .
Ведь согласитесь на много проще ( и рентабельней для разума - энергозатрата ресурса )не разобраться в каком либо вопросе , а тупо свести всё к "руке господа " . Примерно так !!!
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88k
parallax 52 минуты назад
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17k
Топпер Харли 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
hairov Час назад
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1k
ChePaev Час назад
Дураком то жить всегда было проще чем прагматичным человеком и собственные неудачи из-за незнания и нежелания учиться сваливать на высшие силы и провидения. Религия и была изначально задумана чтобы подчинить себе наиболее тупое население, которое было не в состоянии самостоятельно объяснить себе происходящее с ними.
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31k
Snork Snorkoff Час назад
Думаю тут не линейная зависимость. Религиозность не обязательно подразумевает принадлежность к какой либо конфессии. Как только уровень интеллекта выглядывает за квадратно-гнездовой порядок Ньютоновского мироздания, приходит осознание, что вопросов тьма, а ответов мало. И этот сектор неведомого, может включать всё что угодно, Бога в том числе. Естественно не в виде бородатого мужика, ставящего социальные эксперименты на отдельно взятой капле покрытой застывшей корочкой магмы, но тем не менее..
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6k
Roman Час назад
Такие вбросы надо делать так: верующий в А умнее верующего в Б. Лишь бы резать друг друга не стали по старой доброй традиции.
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