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Фотограф с помощью искусственного интеллекта воскресил знаменитостей

Фотограф с помощью искусственного интеллекта воскресил знаменитостей

Автор:
16 октября 2022 00:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Воскрешает   Как-будто   знаменитости   интеллект   искусственный   не случилось   ничего   фотограф   
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Есть много звезд, которые неожиданно скончались, задолго до того, как достигли старости. Наверняка каждый думал о том, как бы они выглядели, если бы состарились? С помощью технологии искусственного интеллекта турецкий фотограф и юрист Альпер Есилташ создал серию фотографий "Как будто ничего не случилось", которая возвращает к жизни известных персон. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Воскрешает   Как-будто   знаменитости   интеллект   искусственный   не случилось   ничего   фотограф   
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9  комментариев
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15k
Александр 11 часов назад
Брюс Ли не очень, программа его под европейца подогнала, у азиатов не такие морды к старости.
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3k
CarryYes Полчаса назад
Считаю, что прграммка облажалась на Элвисе Пресли, Брюсе Ли и Майкле Джексоне
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7k
Том Джоуд 4 часа назад
А где Король Ящериц Моррисон? Дженис Джоплин? Она, думаю, милой старушкой бы стала. Бон Скотт?
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57k
DonNerka (модер) 10 часов назад
А у Майкла Джексона с годами нос бы отрос??
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5k
yahaomsk 10 часов назад
мне одному кажется .что пару недель назад уже был такой пост...
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1k
MPEG-8 12 часов назад
Я думаю, что следственные структуры уже применяют эти технологии для розыска особо отличившихся в своё время товарищей.
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