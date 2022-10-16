Фотограф с помощью искусственного интеллекта воскресил знаменитостей

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Есть много звезд, которые неожиданно скончались, задолго до того, как достигли старости. Наверняка каждый думал о том, как бы они выглядели, если бы состарились? С помощью технологии искусственного интеллекта турецкий фотограф и юрист Альпер Есилташ создал серию фотографий "Как будто ничего не случилось", которая возвращает к жизни известных персон. Взгляните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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