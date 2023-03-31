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Хочу забеременеть пенным: неожиданные запросы девушек с сайтов знакомств

Хочу забеременеть пенным: неожиданные запросы девушек с сайтов знакомств

Автор:
31 марта 2023 19:32
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   смех   
1945
17

Молоды и красивы, но мама дорогая, что у них творится в головах? Только посмотрите на анкеты этих девушек - алчность, пошлость и вагон шизофрении.

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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   смех   
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12  комментариев
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44k
turyst Полчаса назад
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a_komolow 10 минут назад
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Нет Оксана! Жди дальше своего принца на белом коне!
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22k
homerchik 23 минуты назад
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31k
Андрей Иванов Полчаса назад
Раньше такое лечили. За 101 километром
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46k
Мойша 46 минут назад
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Не заработала...
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Мойша 46 минут назад
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Мойша 48 минут назад
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Перевод пива.
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Мойша 49 минут назад
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Мойша 50 минут назад
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Мойша 59 минут назад
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23k
sssss3 Час назад
пивная халява для этих дам обычно оканчивается сочетанной травмой анального отверстия....
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Richard

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