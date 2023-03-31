Хочу забеременеть пенным: неожиданные запросы девушек с сайтов знакомств

1945
17
Молоды и красивы, но мама дорогая, что у них творится в головах? Только посмотрите на анкеты этих девушек - алчность, пошлость и вагон шизофрении.
×
×
3. Вам тоже кажется, что все эти приложения для знакомств превращаются в каталог эскортниц?
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей
- Сначала мидии, потом хламидии: современные девушки и их способы знакомства
- Только богатые и с зубами: о предпочтениях молоденьких девушек
- Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников
- Невинность за 2 млн рублей, или девушки с запросами в поисках папиков
Новости партнёров
реклама
- да, а шо?