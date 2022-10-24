Когда не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей

6069
16
Пока операции по изменению роста не сильно распространены, люди продолжают комплексовать и стесняться. Счастливчики, кому повезло с параметрами своего тела, вы просто не представляете, как вам подфартило!
×
×
6. Если вы соответствуете всему этому списку, то можете не заморачиваться по поводу своего роста
7. Так, а что по поводу роста девушек? Он важен для парней? Низкие девушки обычно указывают свой рост в анкетах, чтобы исключить недоразумения на первых свиданиях
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Дамы, в очередь: подборка альфа-самцов, которые хотят познакомиться
- "Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств
- Только с ЗП от 100 000 в месяц, или классические запросы одиноких молодых девушек
- Чизбургер, стандарты, проникновение: как знакомятся девушки в интернете
- Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств
Новости партнёров
реклама
- Ваше величество, я достану эту книгу без стула. Я на голову выше вас.
- Не выше, а длиннее. И я легко могу исправить этот недостаток!