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Когда не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей

Когда не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей

Автор:
24 октября 2022 21:06
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   парни   рост   смех   
6069
16

Пока операции по изменению роста не сильно распространены, люди продолжают комплексовать и стесняться. Счастливчики, кому повезло с параметрами своего тела, вы просто не представляете, как вам подфартило!

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Источник:

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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   парни   рост   смех   
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18  комментариев
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23k
Егор 2 часа назад
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3k
Виталий Васильев 40 минут назад
А Мария в 34 года уже много поняла. Молодец! :-)
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8k
Шамсуддин 58 минут назад
таких девушек нужно обманывать - они это любят
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32k
a.fey Час назад
Наполеон велел адьютанту принести стул, чтоб достать с полки книжку.
- Ваше величество, я достану эту книгу без стула. Я на голову выше вас.
- Не выше, а длиннее. И я легко могу исправить этот недостаток!
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38k
Example 6.2.6 Час назад
Ой, что уж там говорить :) У нас страной пытается управлять человек, который не может побороть подростковые комплексы.
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1k
Alexander Gorn 2 часа назад
Ну что касается номера 3, то с такой рожей ей нужен не просто парень ростом выше 190 см, а сильно пьющий парень ростом выше 190 см.
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7k
Артём 2 часа назад
Любопытно, до многих ли дошло?
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8k
Shtoppi 2 часа назад
У наших полицаев есть свой "хайтауэр"

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32k
russger 2 часа назад
Бабы как всегда докуя о себе возомнили. Рост им давай. Ты сначала "дорасти" до моего роста, потом требуй ;)
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1k
Aleksei 2 часа назад
всегда хотел быть метра два в высоту...лучше 2.10,к примеру..но выше 180ти не вырос..
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15k
Александр 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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